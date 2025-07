Amazon baisse déjà le prix de la Galaxy Watch 8, la nouvelle montre connectée de Samsung

À peine sortie, la nouvelle Samsung Galaxy Watch 8 voit son prix baisser sur Amazon : elle est en promotion à 360 euros au lieu de 379 euros. Une petite baisse de prix est toujours bonne à prendre, surtout pour un modèle qui vient tout juste de sortir.

La Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Après avoir proposé quatre ans de suite le même design sur sa montre connectée de base, Samsung change la donne avec sa Watch 8 et inaugure un nouveau format original et particulièrement fin. Elle plaît aussi pour son écran lumineux et lisible, ses nombreuses applications et ses fonctionnalités avancées pour le suivi de santé. Si cette nouvelle référence vous intéresse, sachez qu’elle bénéficie déjà d’une remise de 20 euros.

Quels sont les points forts de la Samsung Galaxy Watch 8 ?

Un design fin et innovant

Un écran détaillé et lumineux

Un bon suivi cardio et des fonctions de santé avancées

Disponible dans sa version 40 mm Wi-Fi au prix de 379 euros, la Samsung Galaxy Watch 8 est d’ores et déjà en promotion sur Amazon et s’affiche à 360,10 euros.

Une Galaxy Watch plus fine, avec un design original

Comme dit précédemment, la Galaxy Watch 8 arbore un nouveau design et affiche un écran rond mais un boîtier carré aux angles arrondis, un peu à la manière de la Galaxy Watch Ultra. Elle mise avant tout sur la sobriété où l’écran est positionné en relief et dépasse du boîtier.

La Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Robin Wycke – Frandroid La Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Son boîtier en aluminium est particulièrement fin car la marque à réduit son épaisseur de 11 % par rapport à la Galaxy Watch 7, ce qui fait d’elle la montre Samsung la plus fine à ce jour (8,6 mm). Lors de notre test, nous avons apprécié sa finesse : elle est confortable à porter et se fait facilement oublier, même durant les entraînements. Seul bémol, le nouveau système de bracelet, incompatible avec les précédents bracelets Samsung.

Côté écran, on a droit à une dalle ronde OLED de 1,34 pouce et d’une définition de 438 x 438 pixels, 327 pixels par pouce pour le modèle 40 mm. Une dalle un peu plus grande et mieux définie que la version de l’an dernier, mais surtout plus lumineuse avec 3000 cd/m² en pic de luminosité. On apprécie aussi les nombreux choix de cadran et la présence d’un affichage always-on.

Une montre qui fait des progrès sur le suivi santé et sport, mais pas sur l’autonomie…

Une panoplie de capteurs sont disponibles sur la Galaxy Watch 8, les même que la précédente version, à savoir un capteur cardio optique, un oxymètre de pouls, un capteur de température, un altimètre barométrique, un électrocardiogramme ou un GPS double-fréquence. Le suivi GPS est d’ailleurs plus précis que le modèle précédent, de même que le suivi cardio qui a été amélioré de 11 % d’après le constructeur.

Elle assure toujours un bon suivi santé, mais avec quelques fonctions supplémentaires comme l’indice antioxydant, qui indique si vous consommez suffisamment de légumes pour prévenir le stress oxydatif et ralentir le vieillissement de la peau. On peut aussi citer le nouveau « coach running » qui va estimer votre VMA, puis proposer des séances adaptées pour progresser ou encore la charge vasculaire qui indique si votre organisme est trop stressé la nuit.

Pour terminer sur l’autonomie, il n’y a pas de grande amélioration. Malgré une batterie d’une capacité un peu plus généreuse, la Watch 8 peine à atteindre les deux jours d’autonomie, d’autant plus que de notre côté, nous avons testé le format 44 mm qui a pu tenir 37 heures… Le modèle 40 mm devrait donc offrir une autonomie en deçà .

Obtenez plus de détails dans notre test sur la Samsung Galaxy Watch 8.

