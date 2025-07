Test de la Samsung Galaxy Watch 8 : une montre tout en finesse, au format innovant

Après un design restĂ© inchangĂ© pendant quatre ans, Samsung s’est enfin dĂ©cidĂ© Ă innover avec sa Galaxy Watch 8. Outre son nouveau format carrondi, la montre a aussi eu droit Ă une cure de minceur et embarque les dernières nouveautĂ©s logicielles des montres Samsung.

Mais que vaut-elle face aux autres montres connectĂ©es du marchĂ© et parvient-elle Ă corriger les lacunes des prĂ©cĂ©dentes versions ? C’est ce qu’on va voir dans ce test complet de la Samsung Galaxy Watch 8.

Samsung Galaxy Watch 8 Fiche technique

Modèle Samsung Galaxy Watch 8 Dimensions 43,7 mm x 46 mm x 8,6 mm DĂ©finition de l’Ă©cran 480 x 480 pixels Dalle Super AMOLED MĂ©moire interne 32 Go Poids 34 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui AccĂ©lĂ©romètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection IP68, 5 ATM, MIL-STD-810H Fiche produit

La montre de ce test nous a été fournie par le constructeur.

Samsung Galaxy Watch 8 Un format carrondi innovant

Après avoir inaugurĂ© son format que l’on qualifiera de carrondi avec la Galaxy Watch Ultra, sortie l’an dernier, Samsung a dĂ©cidĂ© de le dĂ©cliner sur l’ensemble de sa gamme de montres de 2025. Ainsi, la Samsung Galaxy Watch 8 profite d’un tout nouveau design, qualifiĂ© d’innovant par le constructeur, avec un Ă©cran rond, mais un boĂ®tier carrĂ© aux angles arrondis.

La Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Si le principe est le mĂŞme que sur la Galaxy Watch Ultra, le format de la Samsung Galaxy Watch 8 est cependant bien diffĂ©rent, notamment grâce Ă l’absence de bords biseautĂ©s sur les contours de la montre. Ici, comme sur les prĂ©cĂ©dents modèles de Galaxy Watch standards, on a affaire Ă une montre qui mise avant tout sur la sobriĂ©tĂ©, sans excroissance, marquage ou lunette. Au contraire, l’Ă©cran de la montre est positionnĂ© en relief et dĂ©passe du boĂ®tier, quitte Ă rendre l’affichage potentiellement plus sensible aux chocs et aux rayures.

Comme pour la plupart des montres Samsung, la Galaxy Watch 8 est par ailleurs dĂ©clinĂ©e en deux formats et pourra donc s’adapter facilement aux petits poignets comme aux plus larges :

Galaxy Watch 8 40 mm : 40,4 x 42,7 x 8,6 mm, 30 grammes sans bracelet

Galaxy Watch 8 44 mm : 43,7 x 46,0 x 8,6 mm, 34 grammes sans bracelet

Le seul point commun entre les deux tailles concerne en fait le principal atout de la montre : sa finesse. La Galaxy Watch 8 est la montre Samsung la plus fine Ă ce jour, annoncĂ©e Ă 8,6 mm d’Ă©paisseur. Ă€ titre de comparaison, voici l’Ă©paisseur de quelques montres concurrentes :

Épaisseur Samsung Galaxy Watch 8 8,6 mm Samsung Galaxy Watch 7 9,7 mm Samsung Galaxy Watch Ultra 12,1 mm Apple Watch Series 10 9,7 mm Garmin Venu X1 7,9 mm Google Pixel Watch 3 12,3 mm Huawei Watch Fit 4 Pro 9,3 mm

La montre est donc plus fine que la plupart de ses concurrentes, avec une réduction de son épaisseur de 11 % par rapport à la Galaxy Watch 7. Finalement, seule la Garmin Venu X1, qui mise tout sur la finesse, fait mieux sur ce critère.

La Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Robin Wycke – Frandroid

En outre, l’intĂ©gration d’un boĂ®tier en aluminium permet Ă la Galaxy Watch 8 de rester plutĂ´t lĂ©gère. Certes, au quotidien, quelques grammes de plus ou de moins ne changeront pas grand-chose, mais cela pèsera clairement sur la balance pour le sport — par exemple en course Ă pied — oĂą une montre plus lourde se dĂ©placera plus facilement Ă cause de l’inertie et engrangera des donnĂ©es cardio faussĂ©es par un capteur qui se dĂ©colle de la peau.

Ă€ l’usage, j’ai apprĂ©ciĂ© la finesse et la lĂ©gèretĂ© de la montre — testĂ©e ici en version 44 mm. La Galaxy Watch 8 est confortable Ă porter et se fait facilement oublier, mĂŞme durant les entraĂ®nements.

La Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Par ailleurs, sur la droite du boĂ®tier, on va retrouver les deux boutons traditionnels, de forme oblongue, permettant de naviguer dans l’interface en plus de l’Ă©cran tactile. Contrairement Ă la Galaxy Watch 8 Classic, Samsung n’a pas repris ici la nouvelle touche d’action de son modèle « Ultra ». On notera aussi l’absence de touche de couleur — rouge ou orange — que l’on avait jusqu’Ă prĂ©sent sur le bouton supĂ©rieur, les deux touches Ă©tant ici identiques.

Notons par ailleurs que la Galaxy Watch 8 est plutĂ´t polyvalente en cela qu’elle n’intègre aucun marquage et qu’il sera donc possible de la porter aussi bien au poignet droit qu’au poignet gauche, avec les boutons sur la droite ou la gauche.

Le bracelet « Sport » fourni avec la Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Du cĂ´tĂ© du bracelet, la Galaxy Watch 8 est fournie avec un modèle type « Sport » en silicone doux. S’il reprend le système de boucle avec le rabat qui vient se glisser entre la peau et la sangle opposĂ©e, force est de constater que le matĂ©riau a changĂ© afin de rĂ©duire l’adhĂ©rence et les frottements Ă la peau, rendant ce système bien plus confortable que jusqu’Ă prĂ©sent.

En revanche, alors que Samsung proposait jusqu’Ă prĂ©sent un système de bracelet universel sur ses montres — malgrĂ© l’ajout du bouton « One Click » pour les retirer facilement — la marque corĂ©enne a optĂ© cette fois pour un tout nouveau système d’attache.

En l’absence de corne, on retrouve donc un mĂ©canisme propriĂ©taire pour intĂ©grer le bracelet au boĂ®tier, un système proche de celui de la Galaxy Watch Ultra, mais distinct en cela que la taille des bracelets est diffĂ©rente. Dit plus clairement : si vous aviez investi dans des dizaines de bracelets pour vos Galaxy Watch jusqu’Ă prĂ©sent, il vous faudra repasser Ă la caisse pour la Galaxy Watch 8, avec des bracelets conçus spĂ©cifiquement pour elle.

Le nouveau système d’attache de bracelet de la Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Enfin, concernant la rĂ©sistance de la montre, mĂŞme si la Galaxy Watch 8 est conçue en aluminium avec un Ă©cran surĂ©levĂ©, Samsung n’a pas mĂ©nagĂ© ses efforts. On retrouve en effet une protection en verre saphir sur l’Ă©cran, pour limiter les rayures, ainsi que des certifications 5 ATM, IP68 et MIL-STD-810H pour la montre. Concrètement, on pourra donc la porter sans crainte sous l’eau pour de la natation, mais pas pour de la plongĂ©e.

Samsung Galaxy Watch 8 Un Ă©cran encore plus lumineux

Pour l’Ă©cran de sa Galaxy Watch 8, Samsung utilise Ă nouveau une dalle Oled ronde, avec deux formats diffĂ©rents, en fonction de la taille de la montre :

Galaxy Watch 8 40 mm : 1,34 pouce, 438 x 438 pixels, 327 pixels par pouce

Galaxy Watch 8 44 mm : 1,47 pouce, 480 x 480 pixels, 327 pixels par pouce

Concrètement, la Galaxy Watch 8 44 mm reprend la mĂŞme taille et la mĂŞme dĂ©finition que la Galaxy Watch 7 44 mm de l’an dernier. En revanche, le modèle 40 mm profite d’une dalle un peu plus grande et mieux dĂ©finie que la version de l’an dernier, qui avait un Ă©cran de 1,31 pouce et de 432 x 432 pixels.

L’Ă©cran de la Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Concernant la densitĂ© d’affichage, on a par ailleurs droit Ă une rĂ©solution très confortable et proche de celles des Apple Watch avec leurs Ă©crans « Retina » Ă 326 pixels par pouce. De quoi permettre de consulter l’Ă©cran sans pouvoir dĂ©celer individuellement chaque pixel.

Mais la plus grande diffĂ©rence de cette nouvelle gĂ©nĂ©ration vient de la luminositĂ©. Samsung continue sa course aux dalles les plus lumineuses. Après avoir passĂ© les 2000 cd/m² sur la Galaxy Watch 7, la Galaxy Watch 8 atteint cette fois les 3000 cd/m² en pic de luminositĂ©. Elle fait donc jeu Ă©gal aussi bien avec la Galaxy Watch Ultra qu’avec l’Apple Watch Ultra 2.

L’Ă©cran de la Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Au quotidien, cela signifie que l’Ă©clairage de la montre est suffisamment lumineux pour contrebalancer les reflets du ciel ou du soleil lors d’une randonnĂ©e ou d’un footing en plein cagnard. On n’aura pas de peine Ă consulter les donnĂ©es. Notons par ailleurs que la luminositĂ© de la montre peut ĂŞtre gĂ©rĂ©e automatiquement grâce au capteur de luminositĂ© ambiante. Une jauge manuelle peut par ailleurs ĂŞtre utilisĂ©e pour ajuster la luminositĂ© sur 10 niveaux.

La Galaxy Watch 8 profite en outre d’un mode d’affichage always-on qui va vous permettre de garder certaines donnĂ©es affichĂ©es Ă l’Ă©cran, mĂŞme lorsque vous ne consultez pas la montre.

L’affichage always-on de la Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Cet affichage peut Ă©galement ĂŞtre dĂ©sactivĂ© en passant la montre en mode « sommeil », programmable directement dans les menus Ă certains horaires ou synchronisable avec le mode sommeil de votre smartphone. Outre l’affichage always-on, le mode sommeil va aussi dĂ©sactiver l’allumage de l’Ă©cran en levant le poignet et lancer le mode ne pas dĂ©ranger.

Pour les cadrans, la Galaxy Watch 8 embarque tous les modèles prĂ©cĂ©dents de Samsung, ainsi que quelques nouveautĂ©s. Bon point, puisqu’il s’agit d’une montre Wear OS, vous aurez accès aux nombreux cadrans proposĂ©s au tĂ©lĂ©chargement dans le Google Play Store. Par ailleurs, la montre devrait avoir prochainement accès aux cadrans mis Ă disposition sur des applications tierces comme Facer, WatchMaker ou Recreative, mĂŞme si Ă l’heure de ce test, ce n’Ă©tait pas encore le cas.

Samsung Galaxy Watch 8 Quoi de neuf avec One UI 8 Watch ?

Comme toujours avec Samsung, il vous faudra deux applications pour gĂ©rer convenablement la Galaxy Watch 8 avec votre tĂ©lĂ©phone : Galaxy Wearable et Samsung Health. La première va vous permettre de gĂ©rer les paramètres de la montre, tandis que la seconde s’attarde sur le recueil des donnĂ©es de santĂ© et d’entraĂ®nement.

Par ailleurs, signalons que la Samsung Galaxy Watch 8 n’est compatible qu’avec les smartphones Android et pas avec les iPhone. Il est possible de l’utiliser avec un tĂ©lĂ©phone Oppo, Xiaomi, Google ou Honor, mais certaines fonctions sont limitĂ©es, comme on le verra plus tard.

La Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Pour alimenter la montre, Samsung a rĂ©utilisĂ© le mĂŞme processeur que sur les modèles de l’an dernier, Ă savoir une puce Exynos W1000 adossĂ©e Ă 2 Go de RAM et Ă 32 Go de stockage — la Galaxy Watch 8 Classic et la nouvelle Galaxy Watch Ultra embarquent quant Ă elles 64 Go de stockage.

Côté logiciel, la montre inaugure à la fois la nouvelle interface de Samsung, One UI 8 Watch, et la nouvelle version du système de Google, Wear OS 6.

Pour la navigation au sein de la Galaxy Watch 8, cela passe aussi bien par l’Ă©cran tactile que par les deux boutons latĂ©raux :

glissement vers le bas : paramètres rapides

glissement vers le haut : liste des applications installées

glissement vers la droite : notifications, retour en arrière

glissement vers la gauche : cartes des applications

appui simple sur le bouton supérieur : retour au cadran

appui long sur le bouton supérieur : Gemini

double appui sur le bouton supĂ©rieur : retour Ă l’application prĂ©cĂ©dente

appui simple sur le bouton inférieur : retour en arrière

appui long sur le bouton inférieur : Samsung Wallet

Concrètement, on a donc des contrĂ´les similaires Ă ceux des prĂ©cĂ©dentes montres Samsung et plutĂ´t simples Ă apprĂ©hender après quelques jours. On ajoutera Ă©galement la possibilitĂ© de profiter d’une lunette virtuelle qui permet, en faisant le tour de l’Ă©cran avec son doigt, de simuler une lunette rotative pour faire dĂ©filer les menus.

Les contrĂ´les rapides de la Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Par ailleurs, il est possible de personnaliser certaines fonctions des deux boutons, par exemple le double appui et l’appui long sur le bouton du haut, ou l’appui court sur celui du bas. Samsung propose aussi des fonctions gestuelles avec le double pincement, le secouement ou le « toc toc », qui peuvent chacun effectuer certaines actions en fonction du contexte.

Les cartes sur la Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Avec l’arrivĂ©e de One UI 8 Watch et de Wear OS 8, la Galaxy Watch 8 a par ailleurs droit Ă une interface graphique repensĂ©e — qui sera Ă©galement portĂ©e sur les anciens modèles. Concrètement, les menus et les widgets sont dĂ©sormais de forme ovale, mieux adaptĂ©s Ă la forme ronde de l’Ă©cran, et permettent malgrĂ© tout de distinguer les options positionnĂ©es au-dessus ou en dessous.

Gemini sur la Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Robin Wycke – Frandroid Gemini sur la Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Robin Wycke – Frandroid

La montre est Ă©galement l’une des premières du marchĂ© Ă intĂ©grer nativement Gemini en lieu et place de Google Assistant — et mĂŞme de Bixby. On peut donc poser des questions complexes Ă la montre qui seront alors gĂ©nĂ©rĂ©es par IA. Notons cependant que les requĂŞtes les plus compliquĂ©es seront traitĂ©es par le cloud et nĂ©cessiteront donc une connexion Bluetooth au smartphone. Sur la montre, Gemini peut Ă©galement servir Ă lancer un entraĂ®nement Ă la voix, Ă programmer un minuteur ou Ă allumer la lampe torche (l’Ă©cran allumĂ© en blanc).

La « Now Bar » sur la Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Autre nouveautĂ© notable de One UI 8 Watch, l’arrivĂ©e de la « Now Bar » sur la Galaxy Watch 8. Ă€ l’instar de ce que Samsung propose sur l’Ă©cran de verrouillage de ses smartphones, la montre va permettre d’afficher certaines informations en bas du cadran concernant les actions en cours. Ce peut ĂŞtre le dĂ©roulement d’un compte Ă rebours, une musique lue sur votre tĂ©lĂ©phone ou le temps passĂ© dans un entraĂ®nement sportif. L’intĂ©rĂŞt de cette « Now Bar », en plus de donner une indication de temps, est surtout de permettre de revenir rapidement Ă l’application en cours, sans avoir Ă naviguer dans les menus de la montre.

Les applications tierces sur la Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Enfin, comme les prĂ©cĂ©dentes montres de Samsung, la Galaxy Watch 8 va permettre de passer des appels tĂ©lĂ©phoniques en Bluetooth, de payer sans contact via Samsung Wallet ou Google Wallet, de recevoir des notifications ou d’installer plĂ©thores d’applications. Montre Wear OS oblige, elle embarque nativement le Google Play Store et ses nombreuses applications tierces comme Spotify, Deezer, CityMapper, Strava, Todoist, Bring, AllTrails, Komoot, Shazam ou WhatsApp.

Samsung Galaxy Watch 8 Une montre taillée pour le suivi de santé

Concernant le suivi d’activitĂ© sportive ou de la santĂ© au quotidien, la Galaxy Watch 8 embarque le mĂŞme attirail de capteurs que la prĂ©cĂ©dente version. On va donc retrouver un capteur cardio optique, un oxymètre de pouls, un capteur de tempĂ©rature, un altimètre baromĂ©trique, un Ă©lectrocardiogramme ou un GPS double-frĂ©quence.

Cependant, la montre profite de quelques fonctions supplémentaires, encore inédites sur les autres montres connectées.

La précision du GPS de la Samsung Galaxy Watch 8

C’est peu dire que le suivi GPS Ă©tait l’un des points noirs de la Galaxy Watch 7 de l’an dernier. En cause, le positionnement matĂ©riel des antennes qui pouvait surestimer la distance parcourue de l’ordre de plus de 6 % en moyenne.

La Samsung Galaxy Watch 8 intègre un GPS double frĂ©quence // Source : Robin Wycke – Frandroid

Pour sa Galaxy Watch 8, Samsung inaugure un nouveau format de boĂ®tier. De quoi espĂ©rer une nette amĂ©lioration, tout en conservant le suivi GPS double-frĂ©quence (L1+L5) inaugurĂ© l’an dernier.

Pour Ă©valuer la prĂ©cision du suivi GPS de la Galaxy Watch 8, je l’ai portĂ©e lors de plusieurs entraĂ®nements en course Ă pied en ville, sur piste ou en nature. J’ai ensuite comparĂ© les mesures et tracĂ©s Ă ceux d’une montre de sport haut de gamme, la Garmin Forerunner 970, particulièrement fiable dans son suivi de gĂ©olocalisation.

Courses Référence Samsung Galaxy Watch 8 Ecart Course 1 (ville) 11,888 km 12,200 km +2,62 % Course 2 (piste) 10,309 km 10,530 km +2,14 % Course 3 (parc) 13,143 km 13,290 km +1,12 % Total 35,340 km 36,020 km +1,92 %

Pour le tableau ci-dessus, j’ai en fait repris les distances indiquĂ©es par la montre durant la sortie ainsi qu’au sein de l’application Samsung Health. Cependant, en se penchant sur les fichiers GPX qui peuvent ĂŞtre exportĂ©s depuis Samsung Health et transmis automatiquement Ă Strava, on constate une diffĂ©rence bien moindre entre les deux mesures :

Courses Référence Samsung Galaxy Watch 8 Ecart Course 1 (ville) 11,888 km 11,761 km -1,07 % Course 2 (piste) 10,309 km 10,244 km -0,63 % Course 3 (parc) 13,143 km 13,137 km -0,05 % Total 35,340 km 35,142 km -0,56 %

En attendant un Ă©ventuel correctif de la part de Samsung quant Ă la distance parcourue, on aura donc tendance Ă privilĂ©gier les donnĂ©es telles qu’intĂ©grĂ©es aux fichiers exportables de Samsung Health ou transmises Ă Strava. Une mise Ă jour pourrait cependant ĂŞtre nĂ©cessaire pour une meilleure prĂ©cision dans les allures ou la vitesse moyenne durant la session. Par exemple, sur la sĂ©ance en ville, la Galaxy Watch 8 m’a indiquĂ© une allure moyenne de 5:38/km, au lieu de 5:51/km une fois les donnĂ©es exportĂ©es vers Strava — la Forerunner 970 indiquait quant Ă elle 5:48/km.

Surtout que, comme on peut le voir ci-dessous, Samsung semble bel et bien avoir corrigé les problèmes de GPS qui touchaient la Galaxy Watch 7, avec des tracés très cohérents.

Suivi GPS de la Samsung Galaxy Watch 8 Suivi GPS de la Garmin Forerunner 970

Suivi GPS de la Samsung Galaxy Watch 8 Suivi GPS de la Garmin Forerunner 970

Suivi GPS de la Samsung Galaxy Watch 8 Suivi GPS de la Garmin Forerunner 970

La précision de la fréquence cardiaque de la Samsung Galaxy Watch 8

Le capteur cardio optique utilisĂ© sur la Galaxy Watch 8 est identique Ă celui intĂ©grĂ© l’an dernier sur les Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra.

Le capteur cardio de la Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Samsung assure cependant avoir amĂ©liorĂ© la prĂ©cision du suivi cardio de l’ordre de 11 % par rapport Ă la gĂ©nĂ©ration prĂ©cĂ©dente grâce au nouveau système de bracelet qui Ă©pouserait davantage la forme du poignet.

Pour Ă©valuer la fiabilitĂ© de ce capteur cardio « BioActive », j’ai portĂ© la montre durant plusieurs entraĂ®nements en course Ă pied Ă intensitĂ© constante, avec de longs intervalles plus intenses ou avec de courts fractionnĂ©s Ă bloc. J’ai ensuite comparĂ© les mesures Ă celles d’une ceinture cardio, la Garmin HRM 600, particulièrement fiable en raison de sa technologie basĂ©e sur l’Ă©lectrocardiogramme.

Mesure de référence Samsung Galaxy Watch 8 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 155 bpm 156 bpm +0,25 % +0,31 % FC max 165 bpm 165 bpm

Suivi de fréquence cardiaque de la Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Frandroid

Mesure de référence Samsung Galaxy Watch 8 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 157 bpm 157 bpm +0,25 % +0,29 % FC max 183 bpm 184 bpm

Suivi de fréquence cardiaque de la Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Frandroid

Mesure de référence Samsung Galaxy Watch 8 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 162 bpm 162 bpm +0,22 % +0,31 % FC max 190 bpm 188 bpm

Suivi de fréquence cardiaque de la Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Frandroid

Dans l’ensemble, la Galaxy Watch 8 s’en tire globalement bien pour le suivi de la frĂ©quence cardiaque et parvient effectivement Ă analyser les variations d’intensitĂ© Ă la baisse comme Ă la hausse, malgrĂ© un très lĂ©ger dĂ©lai — inhĂ©rent Ă la capture de la frĂ©quence cardiaque au poignet.

Comme c’est souvent le cas sur les montres connectĂ©es, on notera cependant quelques difficultĂ©s sur les efforts très intenses, avec des pics de frĂ©quence cardiaque qui peuvent parfois ĂŞtre sous-estimĂ©es par la montre de Samsung de 2 Ă 5 bpm, mais rien de dramatique.

Les fonctions de sport et santé de la Samsung Galaxy Watch 8

La Galaxy Watch 8 embarque logiquement toutes les prĂ©cĂ©dentes fonctions de Samsung liĂ©es au suivi de santĂ©, comme le score d’Ă©nergie Samsung, l’analyse de la composition corporelle par l’impĂ©dance bioĂ©lectrique ou l’apnĂ©e du sommeil.

On va Ă©galement retrouver les mesures de la tension artĂ©rielle et l’Ă©lectrocardiogramme, mais toujours avec la mĂŞme limitation. Pour rappel, ces deux mesures ne sont disponibles qu’Ă condition d’avoir aussi un smartphone Samsung, puisqu’elles nĂ©cessitent l’application Samsung Health Monitor, disponible uniquement le Galaxy Store.

Cependant, avec l’arrivĂ©e de One UI 8 Watch, Samsung inaugure plusieurs nouveautĂ©s, proposĂ©es en premier lieu sur la Galaxy Watch 8. C’est le cas notamment de l’indice antioxydant. L’idĂ©e est ici de retirer la montre du poignet et de poser son pouce contre le capteur optique au dos de la toquante. Les diodes bleues, vertes et rouges prĂ©sentes dans le capteur BioActive vont alors ĂŞtre mises Ă contribution pour analyser le taux de bĂŞtacarotène dans le sang. L’idĂ©e est ici, pour Samsung, de vous indiquer si vous consommez suffisamment de lĂ©gumes pour prĂ©venir le stress oxydatif et ralentir le vieillissement de la peau. Si cette fonction n’est proposĂ©e sur aucune montre concurrente, dommage cependant que la mesure ne puisse pas ĂŞtre faite automatiquement et qu’il faille retirer la montre, rendant ainsi l’opĂ©ration trop contraignante pour ĂŞtre rĂ©alisĂ©e rĂ©gulièrement, après les premiers jours.

La Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Robin Wycke – Frandroid La Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Parmi les autres nouveautĂ©s, on citera le nouveau « coach running » qui va exiger de faire un test de 12 minutes de plus en plus rapide afin d’estimer votre VMA, puis proposer des sĂ©ances adaptĂ©es pour progresser. Une bonne idĂ©e pour les gens qui se lanceraient dans la course Ă pied sans plan d’entraĂ®nement spĂ©cifique.

On peut aussi citer la charge vasculaire, qui va nĂ©cessiter de porter la montre pendant quatre nuits consĂ©cutives pour vous indiquer, par la suite, si votre organisme est trop stressĂ© la nuit. Un principe qui ressemble fortement au statut VFC que l’on peut retrouver chez Garmin par exemple.

La Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Enfin, les conseils pour l’heure de coucher permettent de gagner en rĂ©gularitĂ© du sommeil en fonction des prĂ©cĂ©dentes nuits. Sur la durĂ©e du sommeil mesurĂ©e en revanche, la Galaxy Watch 8 a parfois eu quelques soucis, analysant un rĂ©veil tĂ´t le matin pour me rendre aux toilettes (avant de me rendormir) comme l’heure de mon Ă©veil dĂ©finitif, supprimant ainsi plusieurs heures de sommeil. Dommage.

Samsung Galaxy Watch 8 Une autonomie toujours limitée

Les montres connectĂ©es sous Wear OS n’ont jamais Ă©tĂ© des foudres de guerre en ce qui concerne l’autonomie, exception faite de quelques modèles spĂ©cifiques comme la Galaxy Watch Ultra ou de la OnePlus Watch 3, grâce Ă son double système d’exploitation.

La Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Pour sa Galaxy Watch 8, Samsung n’a cependant pas rĂ©inventĂ© la roue et s’est contentĂ© d’ajouter des batteries d’un capacitĂ© un peu plus gĂ©nĂ©reuse que sur la Galaxy Watch 7.

Samsung Galaxy Watch 8 40 mm : 325 mAh, soit +8,33 % par rapport Ă la Galaxy Watch 7

Samsung Galaxy Watch 8 44 mm : 435 mAh, soit +2,35 % par rapport Ă la Galaxy Watch 7

Sans surprise, l’Ă©volution se fait donc Ă la marge et on n’atteint pas les trois jours d’autonomie dont peuvent se targuer certains modèles concurrents.

Pour Ă©valuer l’autonomie de la Samsung Galaxy Watch 8 — testĂ©e ici en version 44 mm — j’ai poussĂ© tous les curseurs au maximum, comme c’est toujours le cas sur les tests de montre connectĂ©e sur Frandroid. J’ai ainsi activĂ© l’Ă©cran always-on la journĂ©e, le suivi du stress et de la frĂ©quence cardiaque en permanence et le suivi de la SpO2 et de la tempĂ©rature de la peau durant le sommeil.

Avec ces paramètres pour le moins exigeants, la Samsung Galaxy Watch 8 a tenu 37 heures, dont deux nuits, avant de passer de 100 Ă 0 % de batterie. Sur cette pĂ©riode, j’ai par ailleurs activĂ© le suivi GPS pendant 1 heure et 12 minutes d’entraĂ®nement en course Ă pied.

La Samsung Galaxy Watch 8 en charge // Source : Robin Wycke – Frandroid

Pour la recharge de sa montre, Samsung fournit un câble USB-C avec une base magnĂ©tique. Il faudra compter sur près de deux heures — pour le modèle 44 mm — pour opĂ©rer une charge complète de 0 Ă 100 %.

Si la Galaxy Watch 8 est compatible avec le protocole de charge sans fil propriĂ©taire de Samsung, elle n’est cependant pas compatible avec le standard de charge sans fil Qi, y compris avec la charge sans fil inversĂ©e des smartphones de la marque. Dommage.

Notons par ailleurs que Samsung a intégré une nouvelle option à sa Galaxy Watch 8 pour limiter la charge à 90 % pour éviter les charges complètes qui ont tendance à user plus rapidement la batterie.

Samsung Galaxy Watch 8 Appel et communication

La Samsung Galaxy Watch 8 se connecte au smartphone en passant par le Bluetooth et dispose aussi d’une connectivitĂ© Wi-Fi, notamment pour les mises Ă jour ou les installations d’applications.

La montre est par ailleurs dĂ©clinĂ©e en version 4G — nĂ©cessitant un abonnement eSIM — pour ĂŞtre utilisĂ©e mĂŞme sans smartphone Ă proximitĂ©.

La Samsung Galaxy Watch 8 permet de passer des appels tĂ©lĂ©phoniques // Source : Robin Wycke – Frandroid

La Galaxy Watch 8 peut permettre de passer des appels téléphoniques grâce au haut-parleur et au microphone intégré.

Notons par ailleurs la prĂ©sence d’une puce NFC pour le paiement sans contact via Samsung Wallet ou Google Wallet.

Enfin, la montre embarque, comme on l’a vu, un suivi GPS double-frĂ©quence permettant de suivre avec prĂ©cision la distance parcourue durant les entraĂ®nements ou pour se localiser Ă l’aide Google Maps.

La Samsung Galaxy Watch 8 est dĂ©jĂ disponible en prĂ©commande. La montre sera proposĂ©e en boutique Ă compter du 22 juillet 2025 en France. Elle est par ailleurs dĂ©clinĂ©e en deux coloris — argent ou anthracite — avec deux tailles et deux versions en fonction de la connectivitĂ© :