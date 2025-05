Des images d’animation dans One UI 8 Watch donnent un aperçu du nouveau design des Samsung Galaxy Watch 8 et Watch 8 Classic se rapprochant des Apple Watch.

La Samsung Galaxy Watch 8 refait parler d’elle et plus précisément de son look. Après que la marque a promis un design « innovant », on a désormais une bonne idée de ce à quoi elle ressemblera grâce à des images dénichées par le média américain Android Authority.

Ainsi, en farfouillant dans un firmware de One UI 8 Watch sur lequel elle ont mis la main, les équipes du site ont trouvé des animations censées montrer certaines utilisation des futures montres connectées de Samsung.

L’occasion de voir que les Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic — aux noms de code respectifs « fresh8 » et « wise8 » — s’inspirerait du design carré des Apple Watch, sans se départir de l’héritage rond de Samsung pour autant.

Les boîtiers que l’on voit dans les images prennent en effet une forme plus carrée que sur la Galaxy Watch 7, avec notamment des bords droits à droite et à gauche. En revanche, les angles qui apparaissent de la sorte garderaient beaucoup de rondeur.

Android Authority utilise le terme « squircle » qui est un savant mélange de square (carré) et circle (rond).

En outre, on voit que la Galaxy Watch 8 garderait deux boutons sur la tranche tandis que la Galaxy Watch 8 Classic hériterait d’un bouton d’action supplémentaire similaire à celui de la Galaxy Watch Ultra.

De quoi différencier un peu plus le modèle Classic qui devrait se doter d’une bague rotative.

Pour aller plus loin, vous pouvez aussi découvrir toutes les nouveautés logicielles que semble préparer Samsung pour ses Galaxy Watch 8.

