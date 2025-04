Galaxy Watch 8 : cet élément emblématique des montres Samsung fera bien son retour

Une nouvelle certification des Galaxy Watch 8 vient confirmer l’existence d’une déclinaison « Classic », avec lunette rotative.

La Samsung Galaxy Watch 6 Classic // Source : Brice Zerouk – Frandroid

Tous les ans durant l’été, Samsung profite désormais du renouvellement de sa gamme de smartphones pliants Galaxy Z pour présenter ses nouvelles montres connectées. Cette année, c’est logiquement la Galaxy Watch 8 qui devrait être présentée par la marque coréenne.

On savait déjà que la montre ne viendrait pas seule, puisque certaines certifications mentionnaient non seulement un modèle « SM-L320 », mais aussi une version « SM-L500 ». Seulement, jusqu’à présent, difficile d’y voir plus clair derrière ces numéros de modèle.

Une Galaxy Watch 8 en version « Classic »

Néanmoins, comme le rapporte le site 9to5Google, le mystère est enfin tombé grâce à une certification auprès du Bluetooth SIG, le consortium en charge de la technologie Bluetooth.

En effet, l’organisation indique avoir certifié une nouvelle montre Samsung, avec le numéro de modèle « SM-L505U ». Surtout, la liste du consortium mentionne également le nom du produit : la Galaxy Watch8 Classic.

Ces nouvelles informations viennent corroborer le retour des modèles « Classic » chez Samsung, ces montres dotées d’une lunette rotative autour de l’écran pour interagir avec l’interface. Il s’agit ici d’un élément matériel qui va notamment offrir la possibilité de faire défiler l’écran sans le toucher ou de passer d’un widget à un autre, comme sur les couronnes d’autres montres connectées.

Une montre déjà certifiée par le passé

Ce n’est pas la première fois qu’une certification fait mention d’une Galaxy Watch 8 Classic. En janvier dernier, la GSMA, l’organisme en charge des réseaux mobiles dans le monde entier, avait déjà mentionné ce nouveau modèle.

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic pour illustration // Source : Frandroid

Rappelons que Samsung a tendance, depuis quelques années, à alterner sur ses montres connectées. Les années impaires, la marque coréenne lance une Galaxy Watch en version Classic — Galaxy Watch 4 Classic, Galaxy Watch 6 Classic. Les années paires, elle propose des modèles plus originaux, orientés vers le haut de gamme — Galaxy Watch 5 Pro, Galaxy Watch Ultra.

On en saura davantage sur la Samsung Galaxy Watch 8 Classic lors de sa présentation officielle. Celle-ci devrait avoir lieu en juillet prochain, lors de la prochaine conférence Galaxy Unpacked de Samsung. D’ici là, vous pouvez retrouver notre dossier pour tout savoir sur les Samsung Galaxy Watch 8.