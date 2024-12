Galaxy Watch : Samsung ajoute une fonction bien pratique sur ses montres connectées avec la dernière mise à jour

Avec la mise à jour de ses montres vers One UI 6 Watch, Samsung propose désormais un nouveau contrôle gestuel par pincement, similaire à celui intégré sur les Apple Watch.

La Samsung Galaxy Watch 6 pour illustration // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Avec le déploiement de One UI 6 Watch cette semaine pour les précédentes montres de Samsung, les Galaxy Watch 4, 5 et 6 peuvent profiter de nouvelles fonctionnalités.

En dehors de l’arrivée du nouveau score d’énergie Samsung ou des optimisations liées à la consommation énergétique, One UI 6 Watch ajoute également une nouvelle manière de gérer la navigation avec la montre.

En effet, comme le rapporte le site Sam Mobile, la mise à jour permet de profiter du double pincement sur les montres du constructeur. Cette fonctionnalité était jusqu’à présent réservée aux derniers modèles de Samsung, les Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra, lancées dans le courant de l’été.

L’idée est ici de permettre aux utilisateurs de valider certains menus de la montre sans avoir besoin d’utiliser sa seconde main. Il suffit alors de pincer deux fois l’index et le pouce de la main sur laquelle est portée la montre pour valider certaines fonctions. Samsung indique que cette fonction peut être utilisée pour répondre à un appel, désactiver une alarme, mettre en pause sa musique ou prendre une photo dans l’application de contrôle de l’appareil photo.

Une fonction largement inspirée des Apple Watch

Cette fonctionnalité s’inspire grandement de ce qu’Apple propose depuis la sortie des Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 il y a un an. Samsung proposait déjà un contrôle par pincement, via les « gestes universels », mais il s’agissait essentiellement d’une fonction d’accessibilité.

Néanmoins, contrairement à Apple, Samsung semble vouloir proposer cette nouvelle fonction à l’ensemble de ses utilisateurs. Elle est en effet intégrée dans One UI 6 Watch aussi bien sur les derniers modèles que ceux récemment mis à jour, les Galaxy Watch FE, Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic, Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 5 Pro, Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic.

Désactivée par défaut, cette fonction peut être activée dans les paramètres de la montre, via le menu « boutons et gestes », puis en modifiant le mode de double pincement.