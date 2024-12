Galaxy Watch : les nouvelles fonctionnalités des montres Samsung arrivent enfin en France

Après un déploiement en Corée puis aux États-Unis, Samsung a entamé la phase de déploiement de One UI 6 Watch sur ses montres connectées en Europe et notamment en France.

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic // Source : Frandroid

Depuis une semaine, et après plusieurs mois d’attente, Samsung a enfin lancé le déploiement de sa nouvelle mise à jour One UI 6 Watch sur ses montres connectées de précédentes générations.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures montres connectées Samsung Galaxy Watch en 2024 ?

Il faut dire que la nouvelle interface logicielle des montres Samsung, inaugurée avec les Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra, s’est longtemps fait attendre sur les montres lancées les années précédentes. Samsung a finalement lancé le déploiement pour ses Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic au milieu du mois de novembre, avant que les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 5 ne suivent quelques jours plus tard.

Néanmoins, le déploiement était jusqu’à présent limité aux marchés coréen et américain. Les utilisateurs européens et notamment français devaient encore prendre leur mal en patience pour profiter des nouveautés de One UI 6 Watch.

Finalement, c’est désormais le cas. Le site Sam Mobile rapporte en effet que la mise à jour vers One UI 6 Watch est désormais disponible pour les possesseurs européens de Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro. Il en va de même pour les Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic, Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro, comme l’indique le site GSMArena. Même la récente Galaxy Watch FE, lancée au début de l’été, semble éligible, comme l’indique enfin le site 9to5Google.

Les nouveautés de One UI 6 Watch

Ce sont donc l’ensemble des montres Samsung équipées de Wear OS qui peuvent à présent profiter de Wear OS 5 grâce à l’interface One UI 6 Watch.

Pour aller plus loin

Galaxy Watch : ces nouvelles fonctions vont améliorer votre montre grâce à One UI 6 Watch

Pour rappel, cette mise à jour va non seulement intégrer le patch de sécurité de novembre, mais également ajouter quelques optimisations logicielles comme une meilleure gestion énergétique. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on peut citer l’arrivée du score d’énergie Samsung et des conseils de bien-être générés par Galaxy AI. La mise à jour vers Wear OS 5 permet aussi de profiter d’un nouveau format logiciel pour les cadrans.