Galaxy Watch : ces nouvelles fonctions vont améliorer votre montre grâce à One UI 6 Watch

Samsung a annoncé l'arrivée de One UI 6 Watch avec de nouvelles fonctions basées sur l'IA pour vous proposer davantage de conseils au quotidien.

Alors que la Samsung Galaxy Watch 7 devrait être présentée au début du mois de juillet, Samsung commence à paver la voie à ses nouvelles montres connectées. Ce mercredi, le constructeur coréen a officiellement présenté la prochaine mise à jour logicielle de ses Galaxy Watch, One UI 6 Watch, basé sur Wear OS 5.

Alors que Wear OS 5 a été présenté officiellement au début du mois par Google, lors de la conférence Google I/O, Samsung devrait ainsi être le premier constructeur à l’intégrer à ses montres connectées avec l’interface One UI 6 Watch. Néanmoins, comme c’est désormais le cas depuis quelques années, cette interface va ajouter bon nombre de fonctionnalités exclusives développées spécifiquement par Samsung.

Comme c’est déjà le cas sur les smartphones, l’accent pour les Galaxy Watch sera ainsi mis sur l’intelligence artificielle avec l’intégration de Galaxy AI directement dans les montres Samsung. Concrètement, l’intégration de l’IA sur les montres Samsung permettra aux utilisateurs de profiter de davantage de conseils liés à leur santé, à leur rythme de vie ou à leur activité physique, comme l’indique le constructeur dans son communiqué :

En combinant Galaxy AI à Samsung Health, de nouvelles fonctions de santé vous fourniront des informations plus pertinentes, ainsi que des encouragements à améliorer votre bien-être quotidien.

Un nouveau score d’énergie et des conseils générés par IA

Ainsi que Samsung l’avait déjà abordé lors de la présentation des Galaxy S23 et de la première apparition de la Galaxy Ring, le constructeur va intégrer un nouveau « score d’énergie », sur une échelle de 0 à 100, qui vous permettra de voir en un coup d’oeil si vous êtes suffisamment reposé. Ce score sera accompagné de conseils écrits et se basera sur plusieurs critères comme la durée du sommeil, l’heure de coucher, la fréquence cardiaque durant le sommeil ou la variabilité de la fréquence cardiaque. En revanche, ce score d’énergie semble fixe pour chaque jour et ne devrait pas évoluer au fur et à mesure de la journée comme c’est le cas avec Body Battery chez Garmin par exemple.

Par ailleurs, Samsung promet de mettre l’IA au service de la précision des données. Les montres Galaxy Watch pourront ainsi analyser les mouvements durant le sommeil ou le taux de respirations afin de donner de meilleurs conseils.

Les fonctions d’activité sportive profiteront également de Galaxy AI avec de nouvelles mesures des seuils aérobie et anaérobie pour s’entraîner en course à pied de manière efficace.

La mise à jour des montres Samsung arrivera dès le mois de juin en version bêta avec un déploiement de One UI 6 Watch prévu « plus tard dans l’année ». Le programme bêta concernera toutes les montres Samsung sous Wear OS, à savoir la Samsung Galaxy Watch 4, la Galaxy Watch 4 Classic, la Galaxy Watch 5, la Galaxy Watch 5 Pro, la Galaxy Watch 6 et la Galaxy Watch 6 Classic. On s’attend à un déploiement final après la sortie des Galaxy Watch 7, attendue cet été.