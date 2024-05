Galaxy Watch : l’arrivée de Wear OS 5 serait imminente pour les montres Samsung

Alors que Wear OS 5 a été présenté par Google en ce mois de mai, Samsung voudrait très bientôt sortir cette nouvelle version sur ses Galaxy Watch. De quoi préparer l'arrivée des Galaxy Watch 7, prévue a priori pour juillet.

En juillet devraient apparaître les Galaxy Watch 7, les nouvelles montres connectées de Samsung. Avec elles, le constructeur lancera One UI 6 Watch, son interface de Wear OS 5. Celle-ci devrait être lancée très prochainement.

La bêta de One UI 6 Watch (Wear OS 5) dès la semaine prochaine ?

L’internaute Theodysm sur X partage une capture d’écran d’une page de support de One UI 6 évoquant déjà une « Watch Beta ». Aucun détail supplémentaire n’est révélé pour l’instant, mais l’apparition de cette page pointe vers un calendrier de déploiement semblable à l’année dernière.

Pour rappel, Wear OS 4 était apparu tout d’abord sur la version bêta de One UI 5 Watch. Cette dernière avait été lancée début juin sur les Galaxy Watch 4 et Watch 5. On peut s’attendre cette année que la bêta avec Wear OS 5 sorte sur les Galaxy Watch 5 et Watch 6. Un peu plus tard, Wear OS 5 pourrait débarquer sur les Pixel Watch : Google aussi tient à être à l’heure pour les mises à jour de son système d’exploitation sur ses propres montres.

Ce qui arrive pour Samsung : les Galaxy Watch 7

En fait, Samsung prépare ici l’arrivée des Galaxy Watch 7, prévue pour le mois de juillet. Wear OS 5 devrait entrer en bêta dans les prochains jours afin d’être prêt pour une version finale au moment de la sortie des prochaines montres de la marque.

Comme l’indique 9to5Google, One UI 6 Watch devrait arriver directement sur la Galaxy Watch 7 Ultra, modèle plus haut de gamme dont on a découvert les premières images il y a quelques jours. Cette année, on devrait avoir droit à une Galaxy Watch 7, une Watch 7 Ultra ainsi qu’à une Watch FE, plus abordable.