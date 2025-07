300 Go de 5G en France + 42 Go à l’étranger : ce forfait mobile à prix mini est l’un des plus intéressants du moment

Avec son enveloppe principale de 300 Go de 5G, et ses 42 Go de 4G utilisables hors de la France métropolitaine, ce forfait mobile de Cdiscount mobile est largement recommandable. D’autant plus qu’il est proposé à 12,99 euros par mois.

Les MVNO, ou opérateurs virtuels, proposent cet été de nombreux forfaits mobile peu chers, mais très généreux en données 5G. Aujourd’hui, c’est Cdiscount mobile qui est à l’honneur grâce à l’une de ses offres qui propose, pour moins de 13 euros par mois, 300 Go de 5G en France métropolitaine et 42 Go de 4G hors de l’Hexagone. Parfait pour les vacances, donc.

Que propose ce forfait Cdiscount mobile ?

300 Go de données 5G en France métropolitaine + 42 Go de 4G en Europe et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau de Bouygues Télécom

Actuellement, le forfait 5G de 300 Go proposé par Cdiscount mobile est affiché à 12,99 euros par mois. Et c’est bien sûr sans engagement.

L’offre idéale pour les globe-trotters

Avis à celles et ceux qui refusent de voir leur enveloppe de données 5G totalement épuisée dès le 15 du mois. Le forfait mobile proposé par le MVNO Cdiscount mobile devrait tout à fait les combler, puisqu’il comprend une enveloppe de 300 Go. Les accros aux réseaux sociaux, aux séries en streaming et aux jeux en ligne auront donc largement assez de données pour traverser le mois.

Et grâce au réseau 5G, ils profiteront de débits bien plus rapides et d’une latence plus faible sur leur appareil par rapport à ce qu’offre la 4G. Le smartphone en question doit évidemment être compatible.

Par ailleurs, les voyageurs auront droit à une enveloppe supplémentaire de 42 Go pour continuer à utiliser le forfait en Europe (27 pays de l’UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et dans huit destinations en Outre-mer. Plus besoin de se précipiter vers les réseaux Wi-Fi à chaque endroit visité, donc.

Des communications illimitées et un réseau de qualité

Le forfait de Cdiscount mobile inclut aussi les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. En revanche, il ne faut pas dépasser 3 heures par appel, ni contacter plus de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Enfin, avec Cdiscount mobile, le réseau de Bouygues Télécom est automatiquement attribué. En 4G, l’opérateur couvre plus de 99 % de la population et 96 % du territoire selon l’ARCEP. Côté 5G, Bouygues Telecom se place en troisième place, derrière Orange et SFR, concernant les sites 3,5 GHz, avec plus de 9 000 sites à l’heure actuelle, toujours d’après l’ARCEP.

Notez que vous devrez rajouter 1 euro au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe.

Et si vous voulez changer de forfait, mais conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO (on vous explique comment le récupérer ici) et le fournir à votre nouvel opérateur lors de la commande du forfait. Ce dernier aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne. Le changement d’opérateur se fera ainsi sans coupure.

