Ce forfait 5G de 250 Go à moins de 10 €/mois est LE rapport qualité-prix imbattable du moment

Une offre taillée pour les grands consommateurs de données, avec un tarif plancher et un max de gigas. Cdiscount Mobile frappe fort avec 250 Go en 5G pour moins de 10 euros. Une offre sans engagement, proposée actuellement à un tarif particulièrement bas.

Cdiscount Mobile propose en ce moment une offre extrêmement compétitive. Pour seulement 9,99 euros par mois, ce forfait permet de profiter de 250 Go d’internet en 5G, sans engagement. C’est clairement une offre incontournable pour celles et ceux qui souhaitent un forfait très généreux en data, couplé à un réseau solide en 5G, et qui permet sans difficulté de profiter pleinement de toutes les fonctionnalités d’un smartphone. Notre comparateur de forfait mobile le classe d’ailleurs en tête des offres les plus intéressantes de ce mois de juin.

Ce forfait en bref :

250 Go d’internet en 5G en France métropolitaine

42 Go utilisables en Europe/DOM

Appels, SMS et MMS illimités

Sans engagement, option 5G incluse

Carte SIM à 1 euro

En ce moment, ce forfait est disponible à 9,99 euros par mois sur Cdiscount Mobile.

Pour qui est fait ce forfait 250 Go ?

Ce forfait s’adresse clairement aux personnes qui consomment beaucoup de données mobiles, que ce soit pour le streaming vidéo en HD, les jeux en ligne, ou le partage de connexion. Avec 250 Go par mois, il devient inutile de chercher le Wi-Fi en permanence. L’offre est idéale pour les profils actifs, les professionnels en déplacement ou encore les utilisateurs très connectés.

Avec ce volume, il est possible de regarder plusieurs heures de contenu HD chaque jour, de travailler en visioconférence sans limites, et d’utiliser toutes les applis les plus gourmandes sans stress.

Un réseau solide et une enveloppe utilisable en Europe

Le forfait utilise le réseau de Bouygues Telecom, connu pour sa couverture 5G solide en France métropolitaine. Cdiscount Mobile inclut aussi une enveloppe confortable de 42 Go utilisable depuis 30 destinations européennes ainsi que les DOM, pratique pour les vacances ou les déplacements pros. L’option 5G est comprise sans surcoût, ce qui permet de profiter de débits très rapides.

Les appels, SMS et MMS sont illimités en France et depuis l’Europe/DOM, ce qui renforce l’aspect tout inclus du forfait. La carte SIM est à 1 euro et aucun engagement n’est requis : il est donc possible de changer d’avis à tout moment, sans frais.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

