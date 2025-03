Ce forfait mobile à moins de 3 €/mois est l’un des plus économiques du moment

Tout le monde n’a pas besoin d’un forfait mobile avec une énorme enveloppe de données, ni l’envie de dépenser une somme importante chaque mois. Pour ces utilisateurs, il existe des offres comme celle de NRJ Mobile : 6 Go de 4G pour seulement 2,99 euros par mois.

Bien que les forfaits généreux en 4G/5G attirent souvent l’attention, il ne faut pas négliger les petites offres qui, sans proposer une énorme enveloppe de données, se distinguent par leur prix imbattable. Ces forfaits sont de plus en plus nombreux et si certains opérateurs proposent des offres moins chères, comme du 1,99 euro par mois pour 1 Go, d’autres font le pari d’être un peu plus confortable pour seulement 1 euro de plus, comme c’est actuellement le cas chez NRJ Mobile.

Que propose ce petit forfait de chez NRJ Mobile ?

6 Go de 4G en France métropolitaine

6 Go depuis l’Europe et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau de Bouygues Telecom

En ce moment, NRJ Mobile propose son forfait 4G avec 6 Go de data pour seulement 2,99 euros par mois, sans aucun engagement.

À qui s’adresse ce forfait ?

Ce forfait est parfait pour les utilisateurs ayant des besoins modérés en données mobiles. Il s’adresse principalement aux personnes qui utilisent leur smartphone pour des tâches légères comme la navigation sur Internet, l’envoi d’emails, l’utilisation des réseaux sociaux ou le streaming occasionnel en basse résolution.

Il convient également aux seniors ou aux jeunes qui recherchent une offre économique avec appels et SMS/MMS illimités. De plus, son tarif attractif de 2,99 euros par mois sans engagement en fait une excellente option pour ceux qui souhaitent maîtriser leur budget.

Il est conseillé de se connecter à un réseau Wi-Fi dès que possible afin de préserver votre enveloppe data. Si vous atteignez la limite des 6 Go avant la fin du mois, pas d’inquiétude : aucun hors forfait ne sera facturé, mais le débit sera simplement réduit jusqu’au renouvellement mensuel.

Une couverture réseau de qualité

Depuis l’Europe et les DOM, les communications sont illimitées vers ces territoires ainsi que vers la France métropolitaine. Cependant, certaines limites s’appliquent : chaque appel ne doit pas dépasser 3 heures, et l’envoi de SMS/MMS est limité à 129 destinataires par mois.

En tant qu’opérateur virtuel, NRJ Mobile s’appuie sur le réseau de Bouygues Telecom. Ce réseau vous sera automatiquement attribué dès l’activation du forfait, offrant une couverture nationale de qualité. Selon l’ARCEP, Bouygues Telecom couvre 99 % de la population et 95 % du territoire métropolitain, garantissant une connexion fiable et performante.

Et si vous voulez changer de forfait, mais conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO (on vous explique comment le récupérer ici) et le fournir à votre nouvel opérateur lors de la commande du forfait. Ce dernier aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne. Le changement d’opérateur se fera ainsi sans coupure.

