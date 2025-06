TV partout, même en vacances : 3 forfaits mobile pour regarder ses chaînes partout en France et à l’étranger

Cette semaine, trois forfaits sortent du lot pour rester connecté pendant les vacances. Enveloppes data généreuses en itinérance et service TV inclus ou accessible à petit prix : tour d’horizon des offres qui permettent de ne rien rater, même loin de chez soi.

Partir en vacances rime parfois avec déconnexion totale. Mais pour d’autres, changer de rythme, ne plus pouvoir suivre son journal télévisé ou sa série habituelle peut vite devenir frustrant. Pour ceux qui ne veulent pas faire de compromis, même loin de chez eux, voici trois forfaits mobile sélectionnés par notre comparateur. Ils permettent de profiter de la TV en continu, en France comme à l’étranger.

Le forfait de SFR en bref :

SFR met en avant un forfait sans engagement à 15,99 euros par mois, avec une enveloppe data de 80 Go utilisable aussi bien en France que dans l’Union européenne et les DOM. Ce forfait inclut en plus l’accès à SFR TV, ce qui permet de continuer à suivre ses programmes préférés, même à l’étranger.

80 Go de data en 5G utilisables en France et en Europe/DOM

Appels et SMS illimités y compris vers les DOM

Accès inclus à SFR TV

Tarif réduit pour les clients box SFR

Ce forfait est aujourd’hui proposé à 15,99 euros par mois sur le réseau de SFR (8,99 euros pour les clients box).

Un forfait mobile équilibré qui vous suit partout

Parfait pour les déplacements réguliers ou les vacances, ce forfait permet de rester connecté sans contrainte grâce à une enveloppe data confortable de 80 Go utilisable en France ou en itinérance. L’inclusion de SFR TV enrichit l’offre, en donnant accès aux chaînes en direct et aux contenus habituels, même depuis l’étranger.

Les abonnés box SFR bénéficient en plus d’un tarif préférentiel à 8,99 euros par mois, rendant l’offre encore plus compétitive.

Le forfait de Free en bref :

200 Go de data en France (5G/4G)

30 Go en Europe et dans les DOM

Appels, SMS et MMS illimités

TV OQEE incluse

Ce forfait est disponible à 8,99 euros par mois pendant 12 mois sur le site de Free.

Le meilleur rapport qualité prix de la sélection

Avec ses 200 Go en France et 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM, ce forfait s’adresse clairement aux grands consommateurs de data, que ce soit pour le streaming, la navigation ou les réseaux sociaux. L’application OQEE, incluse, permet d’accéder à une sélection de chaînes TV en direct, sur smartphone, tablette ou ordinateur.

Couplée à un réseau Free en nette progression, notamment sur la 5G dans les zones densément peuplées ou touristiques, l’offre assure une expérience fluide, y compris à l’étranger. L’enveloppe dédiée à l’itinérance est bien dimensionnée pour un usage quotidien sans contraintes.

À noter qu’au bout de 12 mois, le forfait bascule automatiquement sur le Forfait Free 5G avec 350 Go en France et data illimitée pour les abonnés Freebox, au tarif de 19,99 euros par mois.

Ce forfait Sosh en bref :

200 Go de data en France

40 Go en Europe et dans les DOM

Appels/SMS/MMS illimités

Réseau d’Orange

Option TV pour 1 euro de plus

Ce forfait est disponible à 9,99 euros par mois chez Sosh, sur le réseau d’Orange. Il passe à 10,99 euros par mois avec l’option TV basic à 1 euro par mois.

Excellent forfait, mais sans TV, Ã moins que ?

Pensé pour les vacances, le forfait Boost Vacances de Sosh offre une enveloppe confortable avec 200 Go en France et 40 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM, évitant ainsi les mauvaises surprises en itinérance.

Il est possible d’ajouter pour 1 euro seulement l’option TV basic, donnant accès à plus de 70 chaînes en direct. Appuyé sur le réseau d’Orange, réputé pour sa fiabilité même dans les zones moins couvertes, ce forfait sans engagement combine souplesse et data abondante, y compris à l’étranger.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

