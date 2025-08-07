Dashlane tourne définitivement le dos aux utilisateurs de sa formule gratuite

Devenue beaucoup plus contraignante, la formule gratuite de du gestionnaire de mots de passe Dashlane va bientôt tirer sa révérence. À compter de septembre, les utilisateurs concernés sont priés de passer à Dashlane Premium… ou de migrer sur un autre service.

Après avoir été largement amputée en fin d’année 2023 (passant par exemple de 50 mots de passe, à seulement 25 pouvant être stockés au maximum), la formule gratuite de Dashlane vit désormais ses dernières heures. Par l’intermédiaire d’un mail diffusé ce 5 août, le gestionnaire de mots de passe annonce aux utilisateurs de sa formule Dashlane Free que cette dernière sera définitivement abandonnée à compter du 16 septembre prochain.

Les utilisateurs concernés sont donc priés d’aller voir ailleurs, où de de devenir client à proprement parler, en souscrivant à l’une des formules payantes du service. Comme le soulignent nos collègues de Numerama, ce virage est également visible sur le site web de Dashlane, où l’accès gratuit n’est effectivement plus disponible.

Dashlane veut maintenant vous faire payer

Pour les particuliers, l’offre Dashlane se recentre donc désormais autour du forfait Premium (3,68 euros HT / mois) et du formait Friends & Family (5,55 euros HT / mois). Les professionnels, quant à eux, peuvent se tourner vers deux formules affichées à 8 et 11 euros HT / mois respectivement.

Mail envoyé par Dashlane aux utilisateurs de sa formule gratuite, désormais vouée à disparaître // Source : Numerama

À noter enfin que l’arrêt de Dashlane Free se fera en deux étapes radicales :

À partir du 16 septembre 2025, il ne sera plus possible d’ajouter, modifier, copier ou consulter les mots de passe stockés via la formule gratuite. La seule action disponible sera l’export de ces données.

À compter du 16 septembre 2026 cette fois, Dashlane vous obligera à exporter vos données pour conserver leur accès, mais il sera toujours possible de migrer facilement vers l’une des formules payantes du service.

Pour faire passer la pilule auprès des utilisateurs impactés par cette décision, Dashlane dégaine d’ailleurs un essai gratuit de sa version Premium, jusqu’au 16 septembre. Le service propose en parallèle une offre de réduction de 50% sur les forfaits Premium et Friends & Family, mais seulement jusqu’au 12 août prochain.

Les alternatives gratuites

Si vous ne souhaitez pas souscrire à un abonnement payant pour votre gestionnaire de mot de passe, il existe des alternatives gratuites.

On pense par exemple à Bitwarden, libre et open source, à Keepass, si vous ne souhaitez pas stocker vos données en ligne, ou encore Proton Pass, open source et européen.