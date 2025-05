Google lance l’IA gratuite et hors ligne sur Android avec AI Edge Gallery : voici comment l’essayer sur votre smartphone

Google lance AI Edge Gallery, une app qui fait tourner l’IA directement sur Android. Gratuit, hors ligne, et avec vos données qui restent sur votre téléphone.

AI Edge Gallery // Source : Google

Google vient de sortir une nouvelle app : AI Edge Gallery permet de faire tourner des modèles d’intelligence artificielle directement sur votre téléphone Android. Pas besoin d’internet, pas d’abonnement, tout fonctionne en local et gratuitement.

Cette application transforme votre smartphone en mini-machine IA. Vous téléchargez les modèles qui vous intéressent, ils s’installent sur votre téléphone, et vous pouvez discuter avec ChatGPT ou analyser vos photos sans jamais dépendre d’une connexion réseau.

Vous aurez certainement compris l’intérêt. Déjà, la confidentialité : vos conversations et photos restent sur votre téléphone. Ensuite, la disponibilité : ça marche partout, même sans réseau.

Pour aller plus loin

Comment installer un modèle LLM type ChatGPT sur PC ou Mac en local ? Voici le guide ultime pour tous

Trois modes pour expérimenter l’IA

AI Edge Gallery propose trois façons d’utiliser l’intelligence artificielle sur votre mobile. Le mode « AI Chat » transforme votre smartphone en chatbot personnel. Vous posez vos questions, l’IA répond instantanément, même en mode avion.

AI Edge Gallery // Source : Google

Le mode « Ask Image » analyse vos photos. Montrez-lui une plante, un monument, un plat : l’IA identifie ce qu’elle voit et vous explique de quoi il s’agit. Pratique pour satisfaire votre curiosité sans fouiller Google Images.

Enfin, le « Laboratoire d’invite » pousse l’expérimentation plus loin. Génération de code, résumés de texte, traductions… Toutes ces tâches tournent directement sur votre processeur, sans envoyer vos données dans le cloud.

Des modèles IA variés, pas que du Google

L’application ne se limite pas aux technologies Google. Certes, vous retrouvez Gemma, la version open source de Gemini. Mais vous pouvez aussi installer Qwen 2.5 d’Alibaba, Hammer 2.1, et d’autres modèles.

AI Edge Gallery // Source : Google

Ces IA locales ne sont pas les mêmes que celles qui tournent dans les data centers. Google et les autres développeurs créent des versions allegées spécialement optimisées pour mobile. Là où GPT-4 compte des centaines de milliards de paramètres, ces modèles mobiles se contentent de beaucoup moins.

Cette différence de taille explique pourquoi ils tiennent dans votre téléphone. Moins de paramètres signifie moins de mémoire nécessaire, moins de calculs, et donc une IA qui peut tourner sur la puce ARM de votre Android. Le compromis : des réponses parfois moins nuancées ou créatives que leurs grands frères cloud.

Malgré tout, cette ouverture change tout. Au lieu de dépendre d’un seul fournisseur, vous choisissez le modèle qui correspond à vos besoins. Certains excellent en code, d’autres en analyse d’images ou en conversation générale.

Attention au stockage : ces modèles pèsent entre 1 et 3 Go, parfois plus. Votre smartphone doit avoir suffisamment d’espace libre. Mais une fois téléchargés, ils fonctionnent sans limite de tokens ou de requêtes quotidiennes.

D’ailleurs, Google AI Edge Gallery ne s’adresse pas qu’aux débutants. L’app permet de régler la « température » des réponses (leur créativité), le nombre de tokens, et même de choisir entre processeur et processeur graphique pour l’accélération. Vous contrôlez entièrement le comportement de votre IA locale, sans subir les limitations imposées.

Installation manuelle obligatoire

Revers de la médaille : l’app n’est pas sur le Play Store. Vous devez télécharger l’APK depuis GitHub et l’installer manuellement. Pas compliqué techniquement, mais ça peut refroidir les utilisateurs peu à l’aise avec ces manipulations. D’ailleurs, voici un tutoriel pour installer un fichier .APK sur votre Android.

Pour aller plus loin

Comment installer un fichier APK sur un smartphone ou une tablette Android ?

Google explique cette absence par le statut « alpha » de l’application. Version instable, plantages possibles, fonctionnalités incomplètes… L’entreprise préfère tester auprès des early adopters avant une sortie grand public.

Les modèles IA se téléchargent depuis Hugging Face, la plateforme de référence pour l’IA open source. Parfois, vous devrez créer un compte gratuit pour accéder à certains modèles. Rien de bloquant, mais une étape supplémentaire.

On a également un gros dossier pour vous aider à installer un modèle LLM de type ChatGPT sur votre ordinateur.

Pour aller plus loin

Comment installer un modèle LLM type ChatGPT sur PC ou Mac en local ? Voici le guide ultime pour tous