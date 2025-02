Google lance une nouvelle version de Gemini sur smartphone

Google continue de déployer Gemini 2.0, une version plus rapide et moins coûteuse de son IA qui arrive cette fois-ci sur mobiles.

Présentée en décembre dernier et déployée en février, la nouvelle version de Gemini continue de s’étendre. Après s’être mise à jour sur le web, l’application arrive désormais sur mobiles dans plusieurs versions.

Un chatbot plus polyvalent

Cette nouvelle version de Google Gemini représente une évolution logique, avec des améliorations en termes de qualité et de rapidité.

Google ne lésine pas sur l’accessibilité et propose cette mise à jour aussi bien aux abonnés payants qu’aux utilisateurs gratuits, sur Android comme sur iOS. Pour en profiter, il suffit d’ouvrir l’application Gemini et de sélectionner, en haut de l’écran, le modèle souhaité. Le modèle 2.0 Flash devient la nouvelle référence pour « obtenir de l’aide au quotidien » et remplace le 1.5 Flash.

Les utilisateurs payants, quant à eux, pourront continuer à utiliser certains anciens modèles de Gemini pendant encore quelques semaines, précise 9to5Google.

La version payante de Google Gemini offre davantage de modèles. // Source : 9to5Google

Les utilisateurs de la version payante ont également accès à une version expérimentale avancée de Gemini 2.0 et de fonctionnalités supplémentaires comme la possibilité d’utiliser 1 million de tokens pouvant traiter des documents de 1500 pages, la possibilité de créer des agents personnalisés ou encore de mettre en place une recherche approfondie.

Gemini 2.0 est disponible sur iOS, pour les versions Android il faudra disposer de la version 16.3 en stable ou 16.4 en bêta pour en bénéficier.

