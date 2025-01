Une véritable IA au poignet : les montres Wear OS pourraient remplacer Google Assistant par Gemini

Alors que Google tend de plus en plus à remplacer Google Assistant par son assistant IA Gemini, certains indices suggèrent l’arrivée de l’application également sur les montres connectées Wear OS.

Google Assistant sur la Google Pixel Watch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Sur les montres connectées, la présence de haut-parleur et de micro peut servir à passer des appels téléphoniques ou à écouter de la musique, mais pas seulement. Depuis quelques années, les constructeurs proposent de plus en plus d’assistants vocaux afin d’interagir directement à la voix avec une montre connectée.

Les montres connectées équipées du système Wear OS de Google proposent logiquement l’assistant vocal de Google, Google Assistant, intégré nativement aux montres, parfois en parallèle d’un second assistant comme Bixby chez Samsung.

Néanmoins, à en croire les informations partagées par le site 9to5Google, il semble que Google travaille à porter son IA générative Gemini sur les montres Wear OS en lieu et place de Google Assistant.

Gemini pourrait remplacer Google Assistant sur votre montre

Le site a en effet repéré, dans la version 16.0.5 de l’application Gemini, une mention explicite concernant les montres connectées. Le code indique en effet désormais :

Discutez facilement pour faire davantage avec l’assistant de votre montre, réimaginé avec Google AI.

Concrètement, pour les utilisateurs, il devrait être possible de converser en langage naturel — sans utiliser de phrases types — avec l’assistant intégré à la montre connectée. Par ailleurs, Gemini sur Wear OS pourrait permettre de gérer davantage de requêtes que Google Assistant, notamment en consultant vos données personnelles.

Gemini // Source : Google

Reste à savoir si la version Wear OS de l’IA générative sera ou non multimodale. De son côté, Google Assistant se contente actuellement de répondre par du texte affiché à l’écran ou lu à la voix. Gemini permet en revanche d’afficher des images ou d’analyser des sons et de répondre avec une tonalité plus naturelle.

Pour l’heure, on ignore encore quand Google lancera Gemini sur les montres Wear OS pour remplacer Google Assistant. Une annonce pourrait avoir lieu d’ici quelque mois, lors de la conférence annuelle Google I/O. En 2025, celle-ci devrait avoir lieu au printemps.

