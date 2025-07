YouTube Kids supprimé des TV en août : pourquoi Google fait ce choix discutable

Mauvaise nouvelle pour les parents : YouTube Kids TV fermera en août 2025. Google propose YouTube supervisé en remplacement, mais les fonctionnalités dédiées aux enfants disparaissent.

C’est assez discret, mais cela a été remarqué par notre communauté. Google a discrètement annoncé que YouTube Kids allait disparaître des téléviseurs en août 2025.

Smart TV, Android TV, Fire TV, Apple TV… tous les grands écrans perdront l’application spécialement conçue pour les enfants. À la place ? Le mode « compte supervisé » de YouTube classique, bien moins sécurisé et moins adapté aux petits.

L’application, spécialement pensée pour les moins de 13 ans, offrait une interface épurée, des contenus filtrés, et des contrôles parentaux renforcés. Tout ça, c’est fini. Dès août 2025, plus moyen d’accéder à cette version sécurisée sur la TV. Par contre, YouTube Kis reste disponible sur smartphones et tablettes.

YouTube Kids Télécharger gratuitement

Google propose une « alternative » : utiliser YouTube classique avec un compte supervisé. Problème : cette solution n’a rien à voir avec l’expérience YouTube Kids.

YouTube Télécharger gratuitement

Le contrôle parental se retrouve ainsi considérablement affaibli. YouTube Kids permettait de bloquer des chaînes entières, de définir des créneaux horaires précis, ou encore de désactiver la recherche pour s’en tenir aux contenus présélectionnés. Les comptes supervisés YouTube proposent des options bien moins granulaires et beaucoup moins rassurantes.

Officiellement, Google justifie cette décision par des « raisons techniques et de simplification« . En gros, maintenir deux applications coûte cher et complique la modération. Plus facile de tout centraliser sur YouTube principal, même si ça dégrade l’expérience des plus jeunes utilisateurs.

Que faire ?

Déjà, vous pouvez vous tourner vers les alternatives françaises souvent négligées : Okoo de France Télévisions, TFOU Max de TF1, arte Junior, Netflix Kids, Disney+ Kids… Ces plateformes proposent des contenus de qualité sans les dérives commerciales de YouTube.

Pour ceux qui veulent absolument rester dans l’écosystème Google, il faudra passer du temps à paramétrer finement les comptes supervisés. Activation du mode restreint, blocage des commentaires, limitation du temps d’écran… autant de réglages à vérifier régulièrement car ils ne garantissent pas la même sécurité que YouTube Kids.

L’utilisation mobile reste une option : YouTube Kids continue d’exister sur smartphones et tablettes. Vous pouvez connecter ces appareils à leur télé via Chromecast ou AirPlay, mais c’est moins pratique qu’une app native.