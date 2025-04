Google a supprimé près de la moitié des applications du Play Store… et c’est tant mieux

Après avoir été longtemps considéré comme une foire d’empoigne pour les développeuses et développeurs peu scrupuleux, le Play Store de Google a fait un énorme ménage sur ses étagères virtuelles.

Crédit : Frandroid

C’est une cure minceur que personne ou presque ne remarquera. Depuis début 2024, Google a taillé dans le catalogue du Play Store jusqu’à faire disparaître près de la moitié des applications disponibles. De quoi donner un bon coup de frais au populaire magasin d’applications mobiles.

Comme l’explique TechCrunch, qui tire ces données de l’institut AppFigures, c’est presque 47 % du catalogue disponible qui a disparu avec la nouvelle politique de Google, faisant descendre le nombre total de 3,4 millions d’apps à 1,8 million.

Un bon coup de balai

Globalement, cette purge concerne surtout les applications les plus vieilles et les moins téléchargées du Play Store. L’entreprise avait déjà tiré la sonnette d’alarme en juillet 2024, expliquant que désormais les applications devront « répondre aux nouvelles exigences de qualité du catalogue Play ». Derrière ce langage policé se devinait l’ambition pour la firme de se débarrasser des apps les plus inutiles.

Le résultat est plus saisissant qu’on pourrait l’imaginer donc, avec un nettoyage de printemps qui a fait disparaître une petite moitié du catalogue du Play Store. Techniquement, à moins que vos apps préférées n’aient pas été mises à jour depuis des années ou ne servent à rien d’autre qu’à afficher un mur de texte ou une image fixe, vous devriez être tranquille.

Crédit : Unsplash

Google a en effet surtout décimé les apps les moins utiles ou celles qui avaient été abandonnées par leurs équipes de développement. Ce pullulement de logiciels de piètre qualité est permis par la politique de modération assez laxiste du Play Store qui ne soumet les applications qu’à un rapide contrôle automatisé à priori avant de faire ponctuellement du ménage a posteriori.

Renforcement de la modération

Ce désherbage en règle s’est justement accompagné d’un renforcement de la politique de modération humaine sur le Play Store ainsi qu’une utilisation massive de l’intelligence artificielle pour éviter de voir se multiplier les logiciels frauduleux. Rien qu’avec ce levier, c’est 2,36 millions d’apps qui auraient été stoppées net à l’entrée du magasin virtuel.

Pour aller plus loin

Marre de se faire piller vos données personnelles ? Voici les 8 conseils de la CNIL pour protéger sa vie privée sur mobile

En parallèle, entre 2024 et 2025, Apple a ajouté 40 000 applications à son magasin maison, qui est régi par des règles beaucoup plus strictes. Cela n’empêche cela dit pas certaines applications de passer entre les mailles du filet.