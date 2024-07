Toutes ces applications qui vont disparaître, Google fait le grand ménage du Play Store

Avis de tempête sur le Play Store ! Google s'apprête à faire un grand coup de balai dans les applis.

Alors les amis, accrochez-vous bien à vos smartphones, parce que ça va secouer dans le monde Android ! Google a décidé de jouer les gros bras et de faire le ménage dans son Play Store. À partir de septembre 2024, ce sera la grande purge des applications qui ne répondent pas aux nouvelles « normes de qualité ».

D’abord, parlons des cibles de Google. La firme de Mountain View va s’attaquer aux applications « à fonctionnalités et contenu limités ». En gros, si votre appli est juste un bout de texte sans intérêt, une image de fond sans rien d’autre, ou si elle n’a aucun but apparent, elle risque de passer à la trappe. Il y en a littéralement des millions, certaines sont sans doute installées sur votre propre téléphone.

« Nous mettons à jour la politique relative au spam et aux fonctionnalités minimales pour garantir que les applications répondent aux normes élevées du catalogue Play et engagent les utilisateurs grâce à des fonctionnalités de qualité et à des expériences utilisateur de contenu. »

Mais attendez une seconde… Qui décide de ce qui est « de qualité » ou non ? C’est là que ça devient intéressant (ou inquiétant, c’est selon). Google s’érige en juge, jury et bourreau du Play Store. Bien sûr, Google nous vend ça comme une amélioration de « l’expérience utilisateur ». L’idée, c’est de n’avoir que des applications « à haute valeur ajoutée et de bonnes fonctionnalités ». Sur le papier, ça a l’air génial. Fini les applis qui plantent, qui ne s’installent pas, ou qui se comportent bizarrement.

C’est nécessaire

Dans tous les cas, le ménage dans le Play Store, c’est nécessaire. Les arnaques, les applis dangereuses, celles qui ne fonctionnent pas du tout, on s’en passerait bien. Rappelons que Google n’a pas la même procédure qu’Apple.

Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines applications douteuses se retrouvent sur le Play Store mais pas sur l’App Store ? La réponse est dans leur processus de validation.

Côté Play Store, Google joue les cools : c’est la validation a posteriori. Les développeurs publient leurs apps presque instantanément, et Google lance ses robots pour un check-up rapide. Si tout va bien, l’app reste en ligne, sous surveillance continue et avec l’aide des signalements des utilisateurs. C’est rapide, mais ça ouvre la porte aux apps douteuses. Google tente de compenser avec des mises à jour comme celle prévue pour septembre 2024, visant à renforcer ses critères de qualité.

Apple, en revanche, c’est la validation a priori. Chaque application passe sous le microscope d’une équipe humaine avant d’être publiée sur l’App Store. Design, fonctionnalités, sécurité : tout y passe, et ça peut prendre des jours, voire des semaines. Résultat ? Des applications généralement de meilleure qualité et plus sûres. Apple essaie d’accélérer la cadence pour certaines mises à jour, mais reste fidèle à sa philosophie du contrôle strict. Malgré tout, l’App Store d’Apple n’est pas non plus à l’abri des applications douteuses.

Une chose est sûre : à partir de septembre 2024, le paysage des applications Android risque de changer radicalement. Reste à voir si ce sera pour le meilleur… ou pour le pire. En attendant, profitez bien de vos applis préférées, même les plus farfelues. Qui sait, elles seront peut-être les victimes collatérales de la grande révolution du Play Store !