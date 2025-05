L’intelligence artificielle s’invite dans le Play Store de Google pour répondre à toutes vos questions

Google vient d’ajouter une nouvelle fonctionnalité dopée à l’intelligence artificielle sur son Play Store. Celle-ci permet aux utilisateurs de poser diverses questions à Gemini à propos des applications qu’ils parcourent.

Google Play Store // Source : ElR – Frandroid

Trouver des informations sur une application peut parfois relever du parcours du combattant. Les boutiques telles que le Play Store ne laissent pas beaucoup de place pour en afficher, si bien que la meilleure option consiste souvent à se rendre sur le site web des développeurs et à espérer trouver une FAQ pour obtenir les réponses recherchées. Heureusement, Google a peut-être trouvé une solution à ce problème, et elle s’appelle… Gemini.

En effet, comme le rapporte Android Authority, la firme américaine vient de commencer le déploiement d’une nouvelle fonctionnalité dopée à l’IA sur le Play Store. Cette dernière affiche une nouvelle section, placée sous les boutons principaux des pages d’applications, et baptisée Ask Play about this app (ou Demandez à Play à propos de cette application en français).

Cet outil permet aux utilisateurs de poser diverses questions à Gemini au sujet d’une application, allant d’un simple « À quoi sert cette application ? » à un « Comment signaler un tricheur sur ce jeu ? ». Bien qu’il soit possible d’écrire librement dans le champ de texte prévu, Play Store suggère également des questions courantes juste en dessous.

Un outil qui n’en est qu’à ses débuts

Android Authority note que la fonctionnalité ne marche pas encore avec toutes les applications, y compris certaines développées par Google telles que YouTube. De plus, Gemini peut ne pas être en mesure de répondre à certaines questions, concernant le coût d’un abonnement par exemple. Cependant, cet outil étant tout nouveau, on peut s’attendre à ce qu’il s’améliore avec le temps.

Gemini n’est pas encore capable de répondre à toutes les questions // Source : Android Authority

Si vous êtes intéressé par Ask Play about this app, vérifiez que le Play Store est bien à jour sur votre appareil (en version 46.1.39-31 ou ultérieure). Il se peut toutefois que le déploiement de la fonctionnalité prenne plusieurs jours, et plus encore sur le marché européen, où les services liés à l’IA peuvent mettre plus de temps à apparaître qu’ailleurs dans le monde.