Le Play Store va faire peau neuve : voici les premières images de la refonte

Google a dévoilé les contours d’une nouvelle interface pour son Play Store lors de la conférence I/O 2025. L’idée est de proposer une approche plus immersive et personnalisée de la découverte d’applications.

Google Play Store // Source : ElR – Frandroid

Si vous pensiez avoir tout vu de la conférence Google I/O 2025, vous êtes peut-être passé à côté de cette annonce qui devrait tous nous concerner prochainement. En effet, selon les informations présentées lors de la session What’s new in Google Play à l’I/O 2025, Google a annoncer travailler sur une refonte complète de l’interface de son magasin d’applications L’entreprise de Mountain View souhaiterait ainsi transformer son Play Store d’un simple catalogue « utilitaire » en une plateforme « plus amusante » et engageante.

Cette nouvelle approche se matérialiserait par l’adoption d’un design edge-to-edge (bord à bord en français), où les contenus s’étendent sur toute la largeur de l’écran, créant une expérience plus immersive Le flux principal d’applications, rebaptisé App Home par Google, présenterait des vidéos et images en plein écran, remplaçant les traditionnels carrousels rectangulaires.

L’exemple montré lors de la présentation illustrait la promotion d’un événement musical « en cours » avec YouTube Music, démontrant comment les applications pourraient être mises en avant dans leur contexte d’utilisation. Cette refonte serait donc assez différente de l’interface actuelle de la boutique d’applications du géant américain et plus interactive.

Réorganisation de la navigation et découverte personnalisée

En outre, ce changement de design impliquerait également une restructuration complète de la navigation. Les onglets familiers « Pour vous », « Meilleurs classement », « Autres appareils », « Enfants » et « Catégories » disparaîtraient de leur emplacement actuel pour une position qui reste encore à déterminer.

En remplacement, Google introduirait un système de découverte par défilement, où une section « Plus à explorer » apparaîtrait progressivement, accompagnée des applications récemment utilisées.

De nouveaux carrousels de grande taille qui pourraient s’intituler « Vous allez adorer » et « Nouvelles applications connexes », proposeraient un regroupement thématique des applications. Par exemple, des catégories comme « Critiques d’albums et opinions » ou « Diffuser de la nouvelle musique et sets live » permettraient une découverte plus intuitive basée sur les centres d’intérêt.

Enrichissement pour y passer plus de temps

Au niveau des pages individuelles d’applications, Google intégrerait un carrousel de contenu en position principale, offrant une présentation plus riche du contenu. Cette fonctionnalité s’accompagnerait d’échantillons audio directement accessibles dans les cartes carrousel, particulièrement pertinents pour les applications musicales.

Ainsi Google souhaite que le Play Store devienne un « moteur de découverte dynamique » plutôt qu’un simple répertoire d’applications. L’objectif principal est de favoriser les découvertes et d’avoir un engagement plus important pour les utilisateurs, comprenez par là que vous y passiez plus de temps. De fait, vous pourrez peut être y dépenser plus d’argent et les annonceurs y voir un média à part entière sur lequel communiquer.

La timeline de déploiement de ces modifications n’a pas été communiquée officiellement. Les rendus présentés lors de l’I/O 2025 montrent néanmoins que Google travaille activement sur cette refonte. Peut-être que cette nouvelle version fera son apparition avec Android 17.