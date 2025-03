La Xbox Game Bar fait peau neuve pour les joueurs PC : voici ce qui change

La Game Bar, accessible avec le raccourci Win + G, arbore désormais un nouveau design plus épuré. L’objectif ? Simplifier l’expérience des joueurs en rendant l’interface plus légère et intuitive

Microsoft ne chôme pas en ce mois de mars. Le géant de Redmond vient de dévoiler une série de mises à jour pour sa plateforme Xbox, touchant aussi bien le PC que le cloud gaming. Au menu : un lifting pour la barre de jeu Xbox sur Windows et des fonctionnalités inédites pour le streaming.

Fini le look austère, la barre de jeu Windows se refait une beauté. L’interface, accessible d’un simple « Windows + G », adopte un style plus épuré et moderne. Les widgets comme la capture d’écran, les performances ou le magasin d’applications bénéficient aussi de ce relooking. De quoi rendre l’expérience plus agréable pour les joueurs PC.

Pour aller plus loin

Le cloud gaming passe à la vitesse supérieure

Côté cloud, Xbox innove avec une fonction exclusive (pour le moment) à Assassin’s Creed Shadows. Les joueurs peuvent désormais passer d’un opus à l’autre de la saga sans repasser par la case départ. Fini les allers-retours sur la page d’accueil, on zappe directement d’Origins à Valhalla en passant par Odyssey. Une fluidité bienvenue qui devrait s’étendre à d’autres jeux prochainement.

Le catalogue « Stream Your Own Game » s’étoffe également. Les abonnés Game Pass Ultimate peuvent maintenant streamer des titres récents comme Gotham Knights, Party Animals ou encore Suicide Squad Kill the Justice League. Et ce n’est pas fini : Planet Coaster 2, Raft et d’autres pépites sont dans les starting-blocks.

Microsoft n’oublie pas les amateurs de free-to-play. Le programme d’avantages s’élargit, offrant des bonus pour des jeux comme Call of Duty Warzone ou The Finals. De quoi ravir les joueurs en quête de cosmétiques ou de monnaie virtuelle sans casser leur tirelire. Reste à voir comment ces nouveautés seront accueillies par la communauté.