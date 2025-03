Microsoft fait évoluer le Xbox Game Pass : de nouveaux bonus pour les abonnés

Microsoft annonce un petit changement surprise pour son offre Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass. Les abonnés ont le droit à de nouveaux avantages dans les jeux free to play.

Depuis son lancement, le Xbox Game Pass permet d’accéder à des jeux payants à travers un abonnement « à la Netflix ». L’offre est très intéressante grâce à un catalogue riche en jeux de qualité pour un prix raisonnable (en regard du prix des jeux individuels).

Quid cependant des jeux free to play de plus en plus populaires ? Microsoft apporte une réponse à cette question avec l’arrivée d’« encore plus d’Avantages » pour les jeux free to play.

Profiter du rachat d’Activision Blizzard

Il faut dire que Microsoft est devenu un éditeur de jeu free to play très important depuis le rachat du groupe Activision Blizzard. C’est ce que reflète la nouvelle version du Game Pass.

À partir de cette semaine, et en avril 2025, les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate et au PC Game Pass, pourront profiter d’avantages dans des jeux comme Heroes of the Storm ou Call of Duty Warzone.

Microsoft reprend la formule déjà expérimentée avec les jeux Riot Games et Overwatch 2. Par exemple sur Heroes of the Storm, vous allez pouvoir débloquer 30 héros.

Sur The Finals, en associant un compte Embark, vous profiterez de 25% d’XP en plus par match et de 500 multibucks.

Sur Naraka Bladepoint, vous débloquerez tous les héros disponibles.

Microsoft ne donne pas le détail des avantages pour Call of Duty, mais promet des mises à jour saisonnières permettant de récupérer des récompenses régulièrement.

