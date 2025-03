Assassin’s Creed Shadows : pourquoi les abonnés Game Pass pourraient payer plus cher pour y jouer Day One ?

Attendu depuis des mois, le dernier volet de la licence Assassin’s Creed sort ce 20 mars sur toutes les plateformes. En revanche, les abonnés Game Pass qui comptaient y jouer en payant uniquement le prix de leur abonnement devront ou patienter encore, ou sortir le portefeuille.

© Ubisoft

Cela fait des années que les fans d’Assassin’s Creed attendent un épisode se déroulant au Japon, et la sortie de ce jeu approche à grands pas ! Prévu pour le 20 mars prochain, Assassin’s Creed Shadows sera disponible sur console et sur PC via Ubisoft Connect, l’Epic Games Store et Steam. Il est par ailleurs certifié compatible avec le Steam Deck. Le jeu sera enfin disponible sur le cloud pour les abonnés Game Pass Ultimate, sans pour autant être inclus dans l’abonnement…

Assassin’s Creed Shadows jouable sur le cloud… pour 70 €

Il y a quelques mois, Microsoft a lancé pour ses abonnés Game Pass Ultimate une fonctionnalité leur permettant de streamer leurs jeux en dehors de ceux acquis sur le Game Pass : Stream your own game. L’objectif est d’emmener le cloud gaming en dehors des sentiers battus, puisque cette pratique était limitée jusque-là au catalogue Game Pass et d’autres services tels que Nvidia GeForce Now.

Une fonctionnalité bien pratique puisqu’il devient possible de streamer TOUS ses jeux, et pas seulement ceux du Game Pass, sur toutes les plateformes compatibles. Il suffit d’une bonne connexion internet, et hop ! En revanche, les abonnés Game Pass Ultimate peuvent utiliser Stream your own game uniquement pour les jeux dont ils ont déjà une copie numérique. Vous voyez où on veut en venir ?

© Ubisoft

Si Assassin’s Creed Shadows sera disponible Day One dans la ludothèque Stream your own game aux côtés de près d’une centaine de jeux, ce ne sera pas le cas dans le Game Pass. C’est-à-dire que les abonnés Game Pass Ultimate devront acheter le jeu au préalable, plus le prix de l’abonnement, pour y jouer sur plusieurs plateformes avec le cloud.

Assassin’s Creed Shadows sera disponible le 20 mars à 69,99 euros pour l’édition standard. L’édition Deluxe sera quant à elle à 89,99 euros. À vous de voir si vous voulez vous jeter Day One dessus, mais si vous n’êtes pas un adepte du cloud gaming et que vous avez une to play list à finir avant, vous pouvez vous montrer patient avant une éventuelle arrivée sur le service par abonnement de Microsoft.

