Nvidia GeForce Now en mars 2025 : voici la vingtaine de jeux qui arrivent ce mois-ci, et il y a peut-être un futur GOTY dans le lot

Split Fiction, Assassin’s Creed : Shadows, Atomfall… Que du beau monde vous attend en mars sur GeForce Now ! D’autant plus qu’il est à nouveau possible de s’abonner à la plateforme. Voici ce qui vous attend ce mois-ci.

Après plusieurs semaines de rupture de stock des pass d’abonnement à GeForce Now, il est à nouveau possible de souscrire à la plateforme. Parfait pour profiter des sorties de mars qui regroupent quelques jeux attendus, dont le dernier volet d’Assassin’s Creed qui se déroule dans le Japon des seigneurs de la guerre, et le successeur d’It Takes Two.

La sortie du mois : Split Fiction

Après It Takes Two (GOTY 2021) et A Way Out avant lui, Split Fiction est la dernière production du studio suédois Hazelight qui reprend ce gameplay uniquement jouable à deux, en local ou en ligne. On y incarne cette fois Mio et Zoe, deux écrivaines et deux rivales, l’une est autrice de fantasy et l’autre de science-fiction. Mais leur histoire bascule le jour où elles se retrouvent toutes les deux prisonnières des mondes nés de leur imagination.

Les nouveaux jeux disponibles maintenant sur GeForce Now

Balatro (PC Game Pass)

The Dark Crystal : Age of Resistance Tactics (Microsoft Store)

The Evil Within 2 (Epic Games Store, Steam, PC Game Pass)

Halo : The Master Chief Collection (Steam, PC Game Pass)

Murky Divers (Steam)

Somerville (Microsoft Store)

Les jeux à venir en mars 2025 sur GeForce Now

Dragonkin : The Banished (6 mars – Steam)

Split Fiction (6 mars – EA App, Steam – avec Pass Ami)

Assassin’s Creed Shadows (20 mars – Steam, Ubisoft Connect)

Wreckfest 2 (20 mars – Steam)

Killing Floor 3 (25 mars – Steam)

Atomfall (27 mars – Steam, PC Game Pass)

The First Berserker : Khazan (27 mars – Steam)

inZOI (28 mars – Steam)

City Transport Simulator : Tram (Steam)

Dave the Diver (Steam)

The Legend of Heroes : Trails through Daybreak II (Steam)

Motor Town : Behind The Wheel (Steam)

Potion Craft : Alchemist Simulator (Steam)

Les jeux « surprise » de février 2025

Si vous avez jeté un œil sur notre article concernant le catalogue de février, vous avez peut-être remarqué qu’il y manquait quelques jeux. GeForce Now a en effet rajouté six autres jeux au cours du mois :

Far Cry : New Dawn (PC Game Pass)

F1 Manager 2024 (Epic Games Store)

Warhammer 40,000 : Rogue Trader (PC Game Pass)

Batman : Arkham Asylum – GOTY Edition (Steam, Epic Games Store)

Batman : Arkham City – GOTY Edition (Steam, Epic Games Store)

Batman : Arkham Knight (Steam, Epic Games Store)

Enfin, UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes qui était prévu le mois dernier n’est finalement pas arrivé sur la plateforme de cloud gaming de Nvidia.

