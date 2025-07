PS Plus Extra et Premium en juillet 2025 : on retourne à Night City avec Cyberpunk 2077 offert avec neuf autres jeux !

Le PlayStation Plus fête son 15e anniversaire et le service n’a jamais été aussi populaire selon Sony. Et on ne peut qu’approuver quand Cyberpunk 2077 fait partie des jeux offerts ce mois-ci.

Pour son 15e anniversaire, le PlayStation Plus ne fait pas dans la dentelle en nous proposant l’un des meilleurs jeux de ces dernières années : Cyberpunk 2077. Une belle promotion de 30 % est également appliquée sur son DLC Phantom Liberty, et ce jusqu’au 23 juillet. Mais voyons ce que le PlayStation Plus a aussi en réserve pour ses abonnés Extra et Premium.

Les sorties PS Plus Extra et Premium en juillet 2025

Cyberpunk 2077 (PS5, PS4)

2077, Night City, la pire ville du monde. Dans une mégalopole chaotique, inondée par les implants cybernétiques, les modifications corporelles, les crimes et trafics en tous genres, le cyber-mercenaire V commence à forger sa légende. Suite à un casse qui a mal tourné, V est hanté par le fantôme numérique de Johnny Silverhand, un terroriste présumé mort il y a 54 ans avec qui il décide de collaborer pour se venger.

Score Metacritic : 75/100

Banishers : Ghosts of New Eden (PS5)

1695, dans les 13 colonies d’Amérique du Nord, Antea Duarte et Ruaidhrigh « Red » McRaith sont un couple de bannisseurs, des chasseurs de mauvais esprits. Ils sont un jour missionnés à New Eden, une bourgade de la colonie du Massachusetts frappée par la malédiction d’un fantôme très puissant. Lors de l’affrontement avec ce dernier, Antea est tuée et devient un fantôme. Elle doit alors parcourir le continent aux côtés de Red dans ce nouvel état et mettre fin à ce cauchemar d’une manière ou d’une autre.

Score Metacritic : 78/100

Tropico 6 (PS5, PS4)

L’un des meilleurs jeux de gestion de ces dernières années. Entre les Sims et Risk, vous incarnez El Presidente, le dictateur de l’État insulaire de Tropico en pleine Guerre Froide. En plus d’assurer la direction de son île, El Presidente doit composer avec tout le tintouin géopolitique en choisissant entre le bloc ouest et l’URSS.

Score Metacritic : 76/100

Les autres sorties PS Plus Extra et Premium

Abiotic Factor (PS5)

Bluey : Le Jeu Vidéo (PS4, PS5)

Planet Zoo (PS5)

Risk of Rain 2 (PS5, PS4)

New World : Aeternum (PS5)

Les sorties sur PS Plus Premium uniquement

Twisted Metal 3 (PS5, PS4)

Twisted Metal 4 (PS5, PS4)

Les jeux qui quittent le PS Plus Extra/Premium en juillet 2025

Beaucoup moins de départs ce mois-ci. Ce sont seulement six jeux qui quittent le service ce 15 juillet :

Dying Light 2 (PS5, PS4)

Remnant II (PS5)

Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion (PS5, PS4)

Mount & Blade II : Bannerlord (PS5, PS4)

Vampire : The Masquerade Swansong (PS5, PS4)

Job Simulator (PSVR2)

