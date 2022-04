PlayStation Plus : prix, date, jeux, avantages… tout savoir sur le service de Sony

Vous avez déjà une PS4 ou une PS5 et vous hésitez à souscrire aux nouveaux abonnements PlayStation Plus qui arrivent en juin. Ou bien vous êtes déjà abonnés et vous ne savez pas lequel choisir. On vous aide à tout comprendre.

Sony a annoncé la refonte de son système d’abonnement PlayStation Plus destiné aux consoles PS4 et PS5 notamment. Désormais, l’abonnement, qui regroupe le PS Plus et le PS Now, se décline en trois offres avec des avantages différents. On fait le point pour que vous puissiez choisir celui qui répond le plus à vos besoins.

Pour aller plus loin

PS5 : nos conseils pour bien débuter, les astuces et jeux indispensables

Qu’est-ce que c’est ?

PlayStation Plus est le nouveau nom de l’ensemble des offres d’abonnement de Sony pour les PlayStation 4, PlayStation 5 et PC. Elles regroupent notamment les anciens services PlayStation Plus et PlayStation Now au sein de trois niveaux d’abonnement proposant des avantages, du jeu en ligne, un catalogue de jeux récents ou plus anciens, etc.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Quels sont les forfaits ?

Les forfaits sont désormais au nombre de trois et répondent à des besoins différents, du simple accès au multijoueur en ligne avec quelques avantages à la possibilité d’accéder à une bibliothèque de plus de 700 jeux de la PS1 à la PS5.

PlayStation Plus Essential

C’est la version moderne de l’abonnement PlayStation Plus actuel. Il permettra de télécharger gratuitement deux jeux chaque mois (contre 3 à 4 actuellement, dont un jeu PS5 !), d’obtenir des réductions exclusives sur des jeux ou DLC, des accès à des démos ou des bêta, du contenu exclusif, de stocker vos sauvegardes dans le cloud (100 Go d’espace actuellement, stockage non confirmé) et un accès en ligne pour jouer en co-op ou en multi avec vos amis ou d’autres joueurs du monde entier, de profiter des aides pour les jeux PlayStation Studios sur PS5.

PlayStation Plus Extra

L’abonnement reprend tous les avantages du PS Plus Essential et lui ajoute environ 400 jeux PS4 et PS5 à télécharger, issus du catalogue PlayStation Studios, mais aussi d’éditeurs tiers.

PlayStation Plus Premium

L’abonnement Premium porte bien son nom. Il regroupe les avantages des deux premiers paliers et surenchérit avec l’arrivée de 340 titres supplémentaires promis. Il s’agira notamment de jeux PS3 accessibles en streaming dans le cloud, de jeux PlayStation, PS2 et PSP en streaming ou en téléchargement. Les jeux PS4 de l’offre PlayStation Plus Extra pourront être joués en streaming également. C’est peu ou prou ce qu’on trouve actuellement avec l’offre PlayStation Now qui fait la part belle au rétrogaming PlayStation, avec des jeux qui peuvent être joués en cloud sur PS4, PS5 et PC.

À cela s’ajoute l’accès à des versions d’essai en durée limitée pour certains titres. On ne sait pas encore s’il s’agira de jeux complets, de démos ou de portions de jeux, ou encore s’il s’agira de jeux disponibles un peu avant leur sortie officielle ou de jeux déjà disponibles à l’achat sur le PlayStation Store.

Quels seront les jeux disponibles ?

Peu de choses ont filtré quant à la liste des quelque 700 jeux que Sony s’apprête à proposer. On sait simplement que les paliers Extra et Premium vont pouvoir profiter de Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, Mortal Kombat 11 et Returnal. Ce sont là les premiers jeux annoncés par la firme japonaise et deux d’entre eux appartiennent actuellement à la liste Collection PlayStation Plus (God of War et Mortal Kombat 11), un seul est un véritable jeu maison uniquement PS5 (Returnal).

Pour aller plus loin

PS5 : 7 jeux pour profiter pleinement des prouesses de la DualSense

Pour le reste, c’est encore flou. Les jeux PS5 promis ne seront sûrement pas des jeux Day One, ce qui n’est pas dans les mœurs de la maison qui privilégient toujours les achats à l’unité plutôt que dans un forfait. Si Xbox a choisi de lancer ses principaux blockbusters comme Forza Horizon 5 ou Halo Infinite dans le Game Pass dès leur sortie, il y a peu de chance de voir PlayStation en faire de même avec le prochain God of War : Ragnarok.

Que devient la Collection PlayStation Plus ?

C’est le grand mystère. En l’état, la Collection PlayStation Plus, avec sa vingtaine de jeux PS4 accessibles gratuitement si vous êtes détenteur d’une PS5, n’apparaît nulle part dans les offres. En tout cas, pas sous son nom actuel. Sony reste d’ailleurs très nébuleux sur ce point.

En toute logique, puisque la firme martèle que l’offre PS Plus Essential est équivalente au PS Plus actuel, les joueurs PS5 qui y souscriront pour la première fois devraient pouvoir ajouter les jeux à leur bibliothèque sans surcoût. Seulement, l’offre Extra inclut un catalogue de jeux PS4-PS5 et il serait étrange que les plus grands hits des PlayStation Studios et partenaires tiers (God of War, The Last of Us, la saga Uncharted, Ratchet & Clank, Detroit Become Human, Call of Duty Black Ops 3, Days Gone, Fallout 4, etc.) n’en fassent pas partie pour apporter une véritable plus-value à l’offre. Il y a tout de même 400 jeux « parmi les meilleurs jeux PS4 et PS5 » annoncés…

Pour aller plus loin

Ce qui cloche avec le nouveau PlayStation Plus

Pour le moment, Sony a simplement déclaré que « la Collection PlayStation Plus ne disparaît pas avec ce changement. Cela restera un avantage pour tous les joueurs PS5 disposant du PS Plus. » Pour les joueurs PS5 déjà abonnés, d’accord. Mais les nouveaux ? Et c’est là où il faut peut-être lire entre les lignes. Car Sony évoque clairement les abonnés en cours qui continueraient de l’être et qui ne perdront donc pas le bénéfice (les PS Plus Essential notamment). Qu’arrivera-t-il s’ils coupent leur abonnement un temps ? Le fait que l’accès à plus de 20 jeux PS4 offerts n’apparaisse pas clairement dans le détail du forfait initial laisse néanmoins entendre qu’il n’existera plus pour les nouveaux venus. Sinon, dans sa bataille à distance avec le Xbox Game Pass, Sony ne se serait pas privé de le clamer sur tous les toits. CQFD.

Quid des joueurs PC ?

Ils ont un peu l’air d’être les grands oubliés du PlayStation Plus new look. Jusqu’à présent pour profiter des jeux PlayStation, les joueurs PC Windows — s’ils ne voulaient pas investir dans les versions dédiées de Horizon Zero Dawn ou God of war — pouvaient s’abonner au PlayStation Now et jouer aussi bien sur une PS4, sur PS5 que sur PC grâce à un logiciel dédié. Ils pourront toujours avec le PlayStation Plus Premium, mais moyennant un tarif doublé. Ils ne pourront pas non plus bénéficier de nombreux avantages faute de console de salon.

À quelle date sera lancé le nouveau PlayStation Plus ?

Les forfaits PlayStation Plus seront disponibles courant juin. Aucune date précise n’a été indiquée pour le moment.

Que se passe-t-il si vous êtes déjà abonné ?

Si vous étiez déjà abonné au PlayStation Plus et que vous ne faites rien, courant juin, votre abonnement va basculer automatiquement en PlayStation Plus Essential, au même tarif jusqu’à la fin de votre forfait en cours (si le renouvellement n’est pas automatique). Vous pouvez aussi choisir un autre forfait à tout moment, dès que les inscriptions seront ouvertes.

Si vous étiez abonné au PlayStation Now, c’est là que les choses deviennent intéressantes. Vous allez être automatiquement basculé vers un abonnement PlayStation Plus Premium, sans surcoût durant la durée d’abonnement restante. Il faut dire que par la suite, pour les actuels abonnés au PS Now, le forfait va doubler. Jusqu’à il y a peu, il était encore possible de s’abonner pour un an et de profiter ainsi de l’abonnement haut de gamme à petit prix. Mais Sony l’a sans doute réalisé et il n’est désormais plus possible de souscrire un abonnement annuel, juste mensuel à 8,99 euros.

Prix des abonnements PlayStation Plus

En séparant ses offres en trois forfaits, Sony élargit sa grille tarifaire de 60 à 120 euros par an, mais avec la possibilité de s’abonner également au mois, au trimestre ou pour 12 mois.

Le PlayStation Essential démarre à 8,99 euros pour un mois. Les trois mois sont annoncés à 24,99 euros pour un abonnement à l’année à 59,99 euros. Ce sont les mêmes tarifs que ceux de l’abonnement PlayStation Plus actuel.

Le PlayStation Plus Extra est à 13,99 euros par mois et 39,99 euros pour un trimestre. Ce sont des tarifs supérieurs à ceux du Xbox Game Pass Ultimate (12,99 euros) qui propose bien plus d’options, dont le jeu en cloud gaming sur smartphone, tablette, PC et Mac. Mais à l’année, le forfait s’avère bien plus avantageux quand Xbox ne fait pas de remise (99,99 euros).

Enfin, le PlayStation Plus Premium, regroupant les actuels services PlayStation Plus et PlayStation Now avec des avantages supplémentaires, est proposé à 16,99 euros par mois, 49,99 euros pour trois mois et 119,99 euros pour un an. C’est finalement le tarif cumulé des deux services initiaux.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.