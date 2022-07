Sony veut frapper les esprits avec son tout nouveau PlayStation Plus. Après avoir livré une première salve de jeux de haut vol début juillet pour tous ses abonnés, le service gâte les abonnés Extra et Premium avec des ajouts de choix au catalogue cette semaine : le très attendu « Stray » et "Final Fantasy VII Remake Intergrade".

[MISE À JOUR DE L’ARTICLE PUBLIÉ INITIALEMENT LE 4 JUILLET AVEC LA DISPONILITÉ DES JEUX PS PLUS EXTRA/PREMIUM]

Sony part à l’assaut du Xbox Game Pass. Comme son concurrent, le tout nouveau PlayStation Plus a décidé de procéder à l’annonce des jeux ajoutés chaque mois à son service en deux temps.

Après avoir frappé fort d’entrée de jeu en offrant notamment Crash Bandicoot 4 : It’s About Time et The Dark Pictures Anthology: Man of Medan à tous les abonnés en début de mois, le constructeur japonais marque encore plus les esprits avec sa seconde salve destinée aux niveaux supérieurs de l’abonnement (Extra et Premium).

Ainsi, cinq jeux Assassin’s Creed et deux titres Saints Row viennent s’ajouter au catalogue de jeux en compagnie de divers titres familiaux. Les plus récents Final Fantasy VII Remake Intergrade et Marvel’s Avengers signent également leur apparition, comme le très attendu Stray qui arrive pour les joueurs PlayStation 4 et PlayStation 5 abonnés aux forfaits Extra et Premium dès sa sortie.

Les jeux offerts sur PS4 et PS5 en juillet 2022

Les jeux pour tous les abonnés PlayStation Plus

Ces jeux peuvent être téléchargés jusqu’au 2 août 2022. Le principe reste le même : tant que vous êtes abonné au PlayStation Plus, vous pouvez continuer d’y jouer. Si vous coupez votre abonnement, vous ne pourrez plus y accéder, même s’ils figurent dans votre bibliothèque.

Crash Bandicoot 4 : It’s About Time (PS5/PS4)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4)

Arcadegeddon (PS5/PS4)

Crash Bandicoot 4 est le digne héritier de la trilogie Crash Bandicoot de la PlayStation 1. Vous pouvez incarner Coco ou Crash Bandicoot dans une grande variété de niveaux à la créativité débordante et leur permettre de vivre une grande aventure haute en couleur. La direction artistique est maîtrisée et l’on a l’impression d’incarner les héros d’un dessin animé bien écrit. Le jeu vous mettra également aux commandes des méchants N Cortex et Dingodile pour vivre plusieurs arcs narratifs connectés. Comptez 15 à 45 heures pour en venir à bout selon que vous souhaitez seulement découvrir l’histoire ou découvrir tous les secrets du jeu.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan est l’autre gros titre de ce mois de juillet. Il s’agit cette fois d’un jeu PS4 développé par Supermassive Games, les créateurs d’Until Dawn, l’une des excellentes exclusivités de la console de Sony. Les deux jeux suivent le même principe de « film interactif » avec une ambiance de thriller hollywoodien. Commercialisé sous forme d’épisodes d’une grande anthologie, Man of Medan vous propose de découvrir le premier épisode pour une durée estimée à cinq heures environ.

Les jeux offerts aux abonnés Extra et Premium

Ces jeux peuvent être téléchargés depuis le 19 juillet par tous les abonnés aux niveaux supérieurs PlayStation Plus. Ils s’ajoutent au catalogue de titres PS4 et PS5 proposé. Parmi les nouveaux arrivants, on trouve notamment Stray, le tout nouveau jeu proposé par Annapurna Interactive (Neon White, Florence, Outer Wilds, 12 Minutes, Telling Lies). Cinq jeux de la saga Assassin’s Creed et deux de la série Saints Row arrivent aussi.

Stray (PS4, PS5)

Marvel’s Avengers (PS4, PS5)

Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5)

Assassin’s Creed Unity (PS4)

Assassin’s Creed IV Black Flag (PS4)

Assassin’s Creed Rogue Remastered (PS4)

Assassin’s Creed Freedom Cry (PS4)

Assassin’s Creed : The Ezio Collection (PS4)

Saints Row IV : Re-Elected (PS4)

Saints Row Gat out of Hell (PS4)

Spirit of the North: Enhanced Edition (PS5)

L’Âge de Glace : La folle aventure de Scrat ! (PS4)

Jumanji : Le jeu vidéo (PS4)

La Pat’ Patrouille part en mission ! (PS4)

ReadySet Heroes (PS4)

Dans Stray, vous incarnez un chat errant, séparé de sa famille, qui doit résoudre un mystère afin de fuir la ville et rentrer chez lui. Une ambiance cyberpunk vous attend dans la cité en déclin, avec ces recoins sombres et dangereux. Mais tout cela, avec le regard d’un chat. C’est lui qui doit progresser dans l’environnement, déjouer les pièges et surmonter les obstacles.

Les jeux classiques ajoutés au PlayStation Plus Premium :

No Heroes Allowed! (PSP)

LocoRoco Midnight Carnival (PSP)

