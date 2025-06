Insta360 X5 : plus performante et endurante, cette nouvelle action cam est déjà 130 € moins chère

L’Insta360 X5 vient tout juste d’intégrer le catalogue de la marque spécialisée dans la vidéo à 360°. Cette nouvelle caméra d’action bénéficie de pas mal d’améliorations et est d’ores et déjà moins chère que d’habitude : AliExpress la propose à 461 euros au lieu de 589 euros.

L’Insta360 X5 // Source : Insta360

Le leader du marché des caméras filmant à 360° a encore frappé : un an après la X4, Insta360 lance sa X5, une action cam plus performante, endurante et étanche, qui profite aussi de nouvelles fonctionnalités. Elle a beau avoir été dévoilée il y a peu, on la trouve d’ores et déjà en promotion à moins de 500 euros.

Les points forts de l’Insta360 X5

Une caméra plus étanche

Des capteurs plus larges

De nouveaux modes de prises de vue

Lancée à 589 euros, l’Insta360 X5 peut aujourd’hui vous revenir à 461 euros sur AliExpress grâce au code promo SSFR60.

Une petite caméra bien résistante

L’Insta360 X5 est une nouvelle caméra d’action qui reprend le même format allongé que sa prédécesseure. Mais son design a tout de même été amélioré. D’abord, alors que la X4 était étanche jusqu’à 10 mètres de profondeur, cette X5 l’est jusqu’à 15 mètres ; de quoi ravir les amateurs de plongée. De plus, les verres de protection des objectifs, assez fragiles et sensibles aux rayures à la base, sont désormais amovibles et remplaçables. Ils sont même plus résistants, promet la marque.

Cette action cam bénéficie aussi d’une meilleure autonomie. Au total, elle offre jusqu’à 185 minutes d’enregistrement en 5,7K 30p, contre 135 minutes sur le modèle de 2024. Et pour couronner le tout, la charge rapide permet de remplir la batterie à 80 % en seulement 20 minutes, avec un chargeur USB-C 30 W certifié PD 3.0 ou PPS.

Des images encore plus nettes

L’Insta360 X5 peut évidemment filmer à 360°, ce qui permet notamment aux vidéastes de recadrer leurs plans plus facilement en post-production. Surtout, cette nouvelle action cam embarque des capteurs plus larges, au format 1/1,28″ (contre 1/1,2″ pour l’Insta360 X4). Idéal pour profiter d’une plage dynamique étendue en HDR lors de l’enregistrement de séquences en 5,7K à 60p. Sachez aussi que le capteur photo de 72 Mpx peut également filmer jusqu’en 8K à 30p, et que la technologie de triple puce d’IA intégrée garantit de meilleures performances en basse lumière.

Les changements ne s’arrêtent pas là. Côté audio, la marque a équipé son modèle d’un nouveau système anti-vent qui permet de mieux réduire les effets de souffle et parasites sonores, notamment lors de déplacements à grande vitesse. Et n’oublions pas de mentionner quelques modes bien pratiques, comme celui qui permet de rendre invisible une perche à selfie ou encore l’InstaFrame, grâce auquel les vidéastes peuvent enregistrer nativement une vidéo au format plat classique, avec suivi du sujet, en parallèle de la vidéo à 360°. Le montage sera donc plus facile ensuite.

