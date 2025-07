DJI Osmo Action 4 : cette action cam tout aussi performante qu’une GoPro voit son prix diviser par 2 lors des soldes

La DJI Osmo Action 4 baisse régulièrement de prix, notamment depuis la sortie du modèle 5 Pro. Pendant les soldes, elle est vendue au rabais : 189 euros seulement au lieu de 419 euros à son lancement.

Dans le monde des action cam, la GoPro reste encore la référence dans le domaine. Mais, ce n’est pas pour autant qu’il soit impossible de trouver des alternatives crédibles, voire meilleures, dans certains cas. DJI par exemple propose la Osmo Action 4, un modèle qui est nettement plus intéressant en tombant à moins de 190 euros pendant les soldes.

Les points forts de la DJI Osmo Action 4

Les deux écrans tactiles sont un vrai plus

Une autonomie de 80 minutes en filmant en 4K@60 fps

Son étanchéité jusqu’à 18 mètres pour plonger avec

Seule, la caméra DJI Osmo Action 4 coûtait 419 euros à son lancement. En ce moment sur chez Darty, vous avez cette même caméra pour 189 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la DJI Osmo Action 4. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une très bonne caméra d’action qui dépasse la GoPro Hero 11 Black

La meilleure caméra 360 du marché déjà en promo ! Avec la Insta360 X5, filmez vos vacances ou vos exploits sportifs à 360° en une seule prise, avec une qualité pro et une perche invisible ! En ce moment, 30 € de réduction + 6 mois de stockage cloud Insta360+ offerts.

La DJI Osmo Action 4 est une action cam qui a su convaincre lors de son test. À tel point qu’elle a été placée au-dessus de la GoPro Hero 11 Black, qui était sa concurrente principale au moment de sa sortie. Elle ressemble à s’y méprendre à la DJI Osmo Action 3, même les dimensions sont identiques : 70,5 x 44,2 x 32,8 mm pour 145 g seulement. Autant dire que vous ne la sentirez pas si vous la fixez sur votre poitrine ou votre casque, idem si elle est fixée sur un support manuel.

Par contre, la vraie nouveauté par rapport au modèle précédent, c’est l’étanchéité. Sur le modèle Osmo Action 4, vous gagnez deux mètres et pouvez aller à 18 mètres de profondeur contre 16 mètres avant. C’est un point qui ne parlera pas à tout le monde, mais c’est impressionnant sur le papier et les plongeurs seront ravis, d’autant qu’elle peut fonctionner même par -20°.

Deux écrans tactiles et un capteur impressionnants

L’action cam DJI Osmo Action 4 est équipé de deux écrans : le premier, à l’avant, est un petit modèle couleur de 1,4 pouce, est tactile. Très pratique pour modifier les options de la cam sans avoir à passer par l’écran principal, à l’arrière. D’ailleurs, celui-ci est également tactile et fait 2,25 pouces, avec de très belles couleurs pour prévisualiser vos vidéos.

Le nerf de la guerre de cette action cam est son capteur, de type 1/1,3 pouce qui peut filmer en 4K à 120 images/seconde maximum. Sur ce point, DJI reste un peu derrière GoPro qui monte jusqu’à de la 5,3K à 60 fps max. Mais les images de la DJI, selon notre test, sont plus lumineuses et détaillées. Le tout avec une autonomie de 80 minutes en 4K, 124 minutes en 1080p@30 fps. L’action cam dispose en plus de nombreuses options d’édition et de création pour vos vidéos pour s’adapter à toutes vos activités physiques.

Notre test complet de la DJI Osmo Action 4 vous détaille toutes les fonctions et les aspects techniques de cette très bonne petite action cam.

Pour comparer la DJI Osmo Action 4 avec d’autres modèles d’action cam, notre guide d’achat est à votre entière disposition.

Les Soldes d’été 2025

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Soldes d’été 2025

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.