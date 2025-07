Un pack Blink complet pour la sécurité intérieure et extérieure, à prix doux pour Prime Day

Un kit malin avec une caméra Blink Outdoor 4 sans fil pour le jardin, une Blink Mini 2 pour l’intérieur, et le tout connecté, simple à installer et en promo. Pour l’Amazon Prime Day le pack est à 37,99 euros contre 114,98 euros en temps normal.

La sécurité connectée a longtemps été une affaire de professionnels, de câblages chiants et d’abonnement hors de prix. Blink a pris tout ça à contrepied. Le pack Outdoor 4 avec Mini 2 joue la carte de l’accessibilité, sans négliger l’efficacité. Que ce soit pour surveiller un jardin, un couloir ou la gamelle du chat pendant les vacances, l’installation est simple, la qualité d’image convaincante, et l’autonomie pensée pour durer. Et pour ceux qui veulent centraliser tout ça, le Sync Module Core joue les chefs d’orchestre. Une seule appli pour tout piloter, recevoir les alertes, consulter les vidéos, et même discuter avec un livreur via l’audio bidirectionnel. Pour le dernier jour du Prime Day, Amazon casse le prix avec moins 77 euros sur la facture.

Les atouts du pack Blink Outdoor 4 et Mini 2

Une caméra Outdoor 4 sans fil, résistante aux intempéries, avec détection de mouvement intelligente

Une Mini 2 compacte et efficace, avec vision nocturne

Un système complet et facile à gérer via l’appli Blink, sans câble

Au lieu de 114,98 euros, le pack Blink Outdoor 4 et Mini 2 est aujourd’hui disponible en promotion à 37,99 euros sur Amazon.

Blink Outdoor 4 : robuste, autonome, efficace

La Blink Outdoor 4 a été pensée pour durer dehors. Étanche (IP65), sans fil, elle se fixe n’importe où sans se soucier des prises ou des rallonges. Alimentée par deux piles AA (fournies), elle peut tenir jusqu’à deux ans en fonctionnement classique. L’image est en 1080p, avec une vision nocturne, infrarouge, propre et nette.

Ce dispositif réduit votre facture d’électricité Voici le SolarFlow 2400 AC de Zendure, un dispositif onduleur + batterie qui combine stockage, alimentation de secours et optimisation énergétique. Il est simple à installer et réduit votre facture d’électricité.

La détection de mouvement est paramétrable et fonctionne bien, avec des alertes envoyées directement sur smartphone. On peut aussi activer l’audio bidirectionnel pour parler à distance. Et en option, un abonnement permet d’enregistrer les clips dans le cloud ou sur clé USB et via le module Sync 2, pour les plus prudents.

Dernier bon point : elle est compatible Alexa. On peut donc lancer le flux en direct sur un Echo Show, ou recevoir des notifications vocales. Pratique, et un poil futuriste.

Blink Mini 2 : petite taille, grandes capacités

La Mini 2 n’a rien d’un gadget. Compacte, elle se place dans un coin de pièce ou sur une étagère, et filme, elle aussi, en 1080p. Surtout, elle embarque la vision nocturne couleur, ce qui permet de garder un œil clair sur ce qui se passe, même dans le noir.

Elle propose l’audio bidirectionnel, comme sa grande sœur, et se gère depuis la même application. Niveau usage, c’est idéal pour surveiller un salon, une chambre d’enfant ou même une entrée. Sa compatibilité Alexa permet aussi de l’intégrer dans une routine domotique.

Le tout est simple à configurer, à utiliser, et surtout, à combiner avec d’autres appareils Blink. On peut agrandir son réseau petit à petit, selon les besoins. Et si vous souhaitez une formule cloud, sachez que 30 jours vous sont offerts pour essayer la solution, à savoir deux formules existent, la version Basic à 6 euros par mois et la Plus à 10 euros par mois.

Afin de comparer le pack Blink Outdoor 4 et Mini 2 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures caméras de surveillance du moment.

