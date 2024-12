La Fnac brade un pack de surveillance complet à moins de 100 € (caméra extérieure + intérieure + panneau solaire)

La Fnac donne l’occasion de s’offrir une installation de surveillance pour votre domicile à moindre coût. Le pack proposé inclus une caméra extérieure et intérieure pour seulement 99 euros au lieu de 134 euros habituellement.

Eufy SoloCam C210 // Source : site officiel

Installer une caméra de surveillance connectée est la meilleure des solutions pour garder un œil sur votre domicile. Et pour cela, rien de mieux que de profiter d’un kit incluant plusieurs caméras pour surveiller les alentours. C’est d’ailleurs le cas de ce pack proposé par la Fnac : il inclut une caméra extérieure, la SoloCam E20 de chez Eufy, qui est capable de filmer de jour comme de nuit avec un rendu bien détaillé, qui s’accompagne d’une caméra intérieure très pratique, le tout pour moins de 100 euros.

Que contient ce pack de surveillance Eufy ?

Une caméra extérieure sans fil simple à installer

Qui alerte en temps réel et filme en 2K

Une petite caméra intérieure discrète qui filme en 1080p

En ce moment, chez la Fnac, on trouve un pack de sécurité intéressant, contenant une caméra Eufy pour l’intérieur et une autre pour l’extérieur, la SoloCam C210 et la C210, à 99,99 euros au lieu de 134,99 euros habituellement.

La SoloCam C210, une caméra extérieure avec un rendu détaillé

La SoloCam C210 est une caméra de surveillance dédiée pour l’extérieur qui s’installe sans difficulté. Pas besoin de technicien, il suffit de fixer le support rotatif à l’endroit que vous souhaitez à l’aide des vis fournies. Et grâce à sa certification IP67, la caméra de la marque Eufy est capable de résister aux intempéries. Quant à son autonomie, le constructeur promet 3 mois de fonctionnement. Si cela peut paraitre peu, un panneau solaire est inclus dans le pack pour une autonomie longue durée.

Mais son atout principal est de filmer en 2K, une définition qui permet d’avoir des images détaillées, même lorsque vous zoomez le sujet. En cas de mouvement suspect, vous êtes alertés depuis votre smartphone, et grâce à une intelligence artificielle, vous évitez les fausses alertes, déclenchées par des animaux ou des branches par exemple. Il est possible de définir vos propres zones de détection.

La Eufy C210, une petite caméra pour surveiller votre intérieur

La caméra Eufy Security C210 est quant à elle pensée pour l’intérieur. Elle se dissimule dans votre espace à vivre, et prend une forme arrondie où l’on retrouve le module caméra motorisé. Sa base peut être posée à même un meuble, mais également être installée au mur ou au plafond à l’aide de la fixation et de la visserie fournie. Pour la faire fonctionner, il faut la brancher à une prise et ensuite télécharger l’application de la marque et suivre les étapes d’installation.

Avec sa définition en 1080p, vous avez un rendu d’images propres qui peuvent parfois manquer de détail, mais restent exploitables. Elle dispose d’une vision nocturne infrarouge et même d’un champ de vision à 360° afin de couvrir le plus de périmètres possible. Sa tête motorisée permet de parcourir toute la zone et, via l’application, il est possible de changer l’orientation. Et, pour assurer une bonne sécurité, la caméra Eufy est capable de détecter les mouvements et vous alerte en cas de mouvement.

Si vous souhaitez découvrir d’autres caméras connectées disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées du moment.

