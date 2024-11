Le prix de ce pack avec 2 caméras de surveillance 4K (avec panneau solaire et reconnaissance faciale) dégringole pendant la Black Friday Week

La camĂ©ra de surveillance connectĂ©e eufyCam S330 est bardĂ©e de fonctionnalitĂ©s et arbore en plus un panneau solaire pour simplifier la recharge. Un modèle bien complet, donc, que l’on retrouve au nombre de deux dans un pack, avec une HomeBase, Ă 309 euros au lieu de 479 euros sur Amazon, pendant la Black Friday Week.

Parmi toutes les camĂ©ras de surveillance connectĂ©es conçues par eufy, le modèle extĂ©rieur S330 est sans conteste l’un des plus complets et sĂ©curisants. Il faut dire que sa qualitĂ© 4K, sa vision nocturne, sa dĂ©tection de mouvements, sa reconnaissance faciale ou encore son projecteur en font un appareil bien efficace. Cerise sur le gâteau, la camĂ©ra embarque mĂŞme un panneau solaire. Si tout cela vous intĂ©resse, sachez que vous pourrez en avoir deux, avec en plus une station de base, pour moins de 310 euros pendant la Black Friday Week.

Ce qu’il faut savoir sur l’eufyCam S330

Une caméra avec un panneau scolaire + certifiée IP67

Elle filme en 4K

L’audio bidirectionnel, la reconnaissance faciale et la dĂ©tection de mouvements

Auparavant affichĂ© Ă 479 euros, puis rĂ©duit Ă 369 euros, le pack de deux eufyCam S330 + HomeBase est aujourd’hui proposĂ© Ă 309 euros sur Amazon grâce Ă un coupon Ă cocher avant de glisser le produit dans le panier.

Une caméra qui se recharge comme une grande

Vous l’aurez sĂ»rement remarquĂ© : l’eufyCam S330 a une forme un peu originale qui diffère grandement de celle de la plupart des camĂ©ras de surveillance connectĂ©es que l’on trouve sur le marchĂ©. Celle-ci adopte un format rectangulaire, qui n’est pas du tout disgracieux, mais qui a un gros avantage : celui de pouvoir accueillir, sur l’une de ses faces, un petit panneau solaire. Oui, l’eufyCam S330 est autonome et peut ĂŞtre alimentĂ©e en permanence grâce aux rayons du soleil.

Autre atout de son design : sa certification IP67, bien sĂ»r. Elle est donc capable de rĂ©sister aux intempĂ©ries et aux tempĂ©ratures très chaudes ou très froides sans souffrir. Elle a donc toute sa place en extĂ©rieur. Notez d’ailleurs qu’il s’agit d’une camĂ©ra sans fil. On l’installe donc très simplement en la fixant sur un mur.

Efficace et intelligente

En fonctionnement, l’eufyCam S330 peut filmer en 4K et offre donc des images bien dĂ©taillĂ©es et rĂ©alistes. Son angle de vision de 135° lui permet d’ailleurs de balayer une zone assez large devant votre logement, y compris de nuit grâce Ă sa vision nocturne. Sur l’application, il vous est aussi possible de dĂ©finir des zones d’activitĂ© spĂ©cifiques pour que la camĂ©ra n’observe pas une trop grosse zone inutilement, mais aussi de filtrer les fausses alarmes, pour ne conserver que celles qui vous prĂ©occupent rĂ©ellement.

La camĂ©ra est Ă©galement Ă©quipĂ©e d’un projecteur, qui permet d’Ă©clairer de potentiels intrus afin de les dissuader. Plus rassurant encore, l’eufyCam S330 est dotĂ©e d’une technologie de reconnaissance faciale qui lui permet de reconnaĂ®tre vos proches et les visages connus, pour vous avertir directement si un visiteur indĂ©sirable est repĂ©rĂ©. Des photos peuvent d’ailleurs ĂŞtre capturĂ©es dans ce cas prĂ©cis. Autrement, la camĂ©ra propose aussi l’audio bidirectionnel pour pouvoir Ă©changer avec les personnes se prĂ©sentant devant son objectif. Enfin, la camĂ©ra est ici accompagnĂ©e par une HomeBase, une station qui permet de stocker les images filmĂ©es par l’eufyCam S330, et dans laquelle il est possible d’insĂ©rer un disque dur ou un SSD afin d’Ă©tendre le stockage jusqu’Ă 16 To. Et ici, pas de frais mensuels pour le stockage, ce qui est bien pratique. Sachez aussi que la camĂ©ra fonctionne aussi avec Alexa et Google Assistant.

