L’iPad Pro M4 13 est enfin de retour en promo : la surpuissante tablette est 800 € moins chère (mais ça ne va pas durer)

Un an après sa sortie, l’iPad Pro M4 13 est une tablette toujours aussi impressionnante, en grande partie grâce Ă sa puce ultra-performante. Le hic, c’est qu’elle est beaucoup trop chère en temps normal. Heureusement, Rakuten la propose, ce dimanche, Ă 1 019 euros au lieu de 1 819 euros.

Dès sa sortie l’an dernier, l’iPad Pro M4 a intĂ©grĂ© le panthĂ©on des tablettes les plus puissantes du marchĂ©. Les professionnels exigeants Ă la recherche d’un modèle quasi-parfait qui ne ralentit jamais la cadence se dirigeront sans doute vers lui. Certes, il est vraiment trop onĂ©reux, et un iPad Air M2 (moins cher) ou un ancien iPad Pro peuvent suffire pour la majoritĂ© des tâches, mais quand l’iPad Pro M4 est 800 euros moins cher, il est plus facile de se laisser tenter.

Ce qu’offre l’iPad Pro M4 13

Des finitions exemplaires

Une belle dalle OLED de 13 pouces

Une puce M4 surpuissante

AffichĂ© Ă 1 819 euros sur le site officiel, l’iPad Pro M4 13 (256 Go, Wi-Fi + Cellular) peut aujourd’hui vous revenir Ă 1 019 euros chez Rakuten grâce Ă une rĂ©duction et au code promo RAKUTEN80, valable uniquement ce dimanche. Il s’agit ici d’un modèle international, sans chargeur fourni.

Une tablette fine, un grand écran bien calibré

Comme tous ses congĂ©nères chez Apple, l’iPad Pro M4 13 affiche un design Ă©lĂ©gant et vraiment soignĂ©. Sa finesse impressionnante (5,1 mm) et son poids assez contenu (580 g) rendent en plus cette tablette facile Ă transporter et Ă tenir en main. Notez tout de mĂŞme qu’en raison de cette minceur, la connectique est rĂ©ellement pauvre : l’iPad Pro n’est Ă©quipĂ© que d’un seul port USB-C, insuffisant pour le transformer en vĂ©ritable PC portable avec le Magic Keyboard. Heureusement, son châssis en aluminium brossĂ© reste très robuste.

CĂ´tĂ© Ă©cran, Apple a frappĂ© fort avec cette dalle OLED de 13 pouces, qui offre une excellente luminositĂ© et des couleurs très prĂ©cises. L’affichage est contrastĂ© et fidèle, ce qui permet Ă cet iPad Pro de concurrencer les MacBook, c’est dire. Niveau logiciel, on a droit au système d’exploitation iPadOS, probablement le plus complet pour une tablette. Toutefois, lorsqu’on le considère comme un OS de PC, il prĂ©sente bien des limites et peut se montrer assez contraignant, notamment en raison des animations parfois gĂŞnantes.

Des performances hallucinantes

Le gros atout de l’iPad Pro M4 13 est inscrit dans son nom : la puce M4, qui permet Ă cette tablette d’offrir des performances impressionnantes et vraiment bluffantes. Les tâches les plus lourdes (Ă©dition vidĂ©o, jeux, multitâche intensif…) sont gĂ©rĂ©es sans ralentissement, et on peut mĂŞme Ă©diter des vidĂ©os enregistrĂ©es en ProRes LOG ainsi qu’en 4K, avec des effets particuliers. La chaleur gĂ©nĂ©rĂ©e par la tablette est en plus bien rĂ©partie sur l’ensemble de la coque.

Malheureusement, iPadOS ne permet pas toujours d’exploiter ces performances pleinement pour des usages complexes (professionnels ou des jeux très gourmands). De plus, la majoritĂ© des utilisateurs peuvent aujourd’hui effectuer toutes leurs tâches, mĂŞme professionnelles, avec un iPad Air M2 ou un ancien iPad Pro M2, bien moins coĂ»teux. Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, l’iPad Pro M4 peut fonctionner durant environ 10 heures avant de devoir passer par la case recharge.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPad Pro M4.

