Ce n’est pas souvent que ça arrive, mais l’iPad Pro M4 13 de 1 To est 550 € moins cher actuellement

Puissance quasi-illimitĂ©e, Ă©cran OLED sublime, qualitĂ© de fabrication… L’iPad Pro M4 13 est sans conteste une tablette bluffante. Et un poil moins chère en ce moment grâce Ă une rĂ©duction de prix : sur Amazon, on peut trouver le modèle de 1 To Ă 1 879 euros au lieu de 2 429 euros.

Apple iPad Pro M4 (11 pouces) // Source : Frandroid

L’iPad Pro M4 est sans conteste une tablette taillĂ©e pour les professionnels exigeants. Ses performances solides, sa dalle quasi-parfaite ou encore son OS très complet en font un modèle particulièrement efficace et agrĂ©able Ă utiliser. Évidemment, une telle qualitĂ© a un coĂ»t, et il est très (très) Ă©levĂ©, surtout pour le modèle de 1 To. Ce dernier est heureusement un peu moins cher en ce moment grâce Ă une rĂ©duction de 550 euros.

Les points forts de l’iPad Pro M4 13

Un design toujours aussi soigné

Une belle dalle OLED de 13 pouces

Une puce M4 surpuissante

Auparavant affichĂ© Ă 2 429 euros, l’Apple iPad Pro M4 13 de 1 To est aujourd’hui disponible en promotion Ă 1 879 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant l’iPad Pro M4 13. Le tableau s’actualise automatiquement.

De l’OLED, enfin

Qui dit Apple iPad Pro, dit forcĂ©ment design sobre, Ă©lĂ©gant et très soignĂ©. Le modèle M4 de 13 pouces ne fait pas exception, et garantit mĂŞme une prise en main très confortable, notamment grâce Ă son poids contenu de 580 g. Avec une Ă©paisseur de boĂ®tier de seulement 5,1 millimètres, cet iPad Pro est aussi très fin. L’Apple Pencil est d’ailleurs bien plus Ă©pais que la tablette, ce qui peut donner un effet assez Ă©trange lorsque le stylet est collĂ© sur la tranche. Notez aussi que cette minceur extrĂŞme est associĂ©e Ă des compromis en connectique : l’iPad Pro n’est Ă©quipĂ© que d’un seul port USB-C. Insuffisant pour le transformer en vĂ©ritable ordinateur portable, donc.

L’un des atouts majeurs de cet iPad Pro, c’est sans surprise son grand Ă©cran OLED de 13 pouces, qui offre des couleurs hyper prĂ©cises, des contrastes infinis et des noirs bien profonds. La luminositĂ© maximale a aussi fait un bond en avant par rapport aux modèles prĂ©cĂ©dents. Bref, une vraie rĂ©ussite. L’iPad Pro a mĂŞme de quoi concurrencer les Ă©crans des MacBook…

Une ardoise on ne peut plus puissante

Dans les entrailles de l’iPad, on trouve une puce M4, qui a directement succĂ©dĂ© Ă la M2 – la M3 n’ayant pas Ă©tĂ© exploitĂ©e en raison de coĂ»ts trop Ă©levĂ©s et d’une efficacitĂ© jugĂ©e peu convaincante. C’est simple : la puce M4 permet Ă l’iPad Pro d’offrir des performances impressionnantes et bluffantes. L’ardoise peut gĂ©rer sans problème les tâches les plus lourdes, que ce soit pour l’Ă©dition vidĂ©o, les jeux ou le multitâche intensif. On peut tout Ă fait Ă©diter des vidĂ©os enregistrĂ©es en ProRes LOG ainsi qu’en 4K, avec des effets particuliers.

Mais il faut se rendre Ă l’Ă©vidence : cette puissance est un peu gâchĂ©e par le manque d’applications qui l’exploitent vraiment. De plus, la majoritĂ© des utilisateurs peuvent aujourd’hui effectuer toutes leurs tâches, mĂŞme professionnelles, avec un iPad Air M2 ou un iPad Pro M2.

Autrement, cĂ´tĂ© logiciel, l’iPad Pro embarque iPadOS, un OS de tablette qui nous fait profiter d’une interface très complète. Mais si on considère l’iPad Pro comme un ordinateur, surtout avec Stage Manager, ce n’est pas encore l’idĂ©al. Positionner les fenĂŞtres peut par exemple s’avĂ©rer compliquĂ©. Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, l’iPad Pro M4 peut fonctionner durant environ 10 heures avant de devoir passer par la case recharge. Une tablette moins fine, mais avec une batterie plus grosse, aurait peut-ĂŞtre Ă©tĂ© prĂ©fĂ©rable…

Pour en savoir encore davantage, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet de l’iPad Pro M4.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres modèles de la marque, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleurs iPad du moment.