À moins de 150 €, ce pack avec une tablette écran 2K devient une vraie bonne affaire

Grande dalle rafraĂ®chie Ă 90 Hz, grosse batterie, OS intuitif… La tablette Honor Pad X8a est un modèle idĂ©al pour le divertissement ou quelques tâches de travail. Elle est aussi incluse dans un pack affichĂ© Ă 149,99 euros au lieu de 199,45 euros chez Boulanger et Auchan.

La Honor Pad X8a est une tablette tactile familiale d’entrĂ©e de gamme qui a plus d’un atout. Grand Ă©cran qui peut se diviser en quatre, IA intĂ©grĂ©e, bonne autonomie… Elle coche en effet pas mal de cases, et la bonne nouvelle, c’est qu’elle est en ce moment incluse dans un pack avec une Honor Flip Cover affichĂ© Ă moins de 150 euros.

Les points essentiels de la Honor Pad X8a

Une dalle Full HD+ de 11 pouces rafraîchie à 90 Hz

Une tablette sous MagicOS 8.0 (Android 14)

Une autonomie de 14 heures (lecture vidéo)

Initialement proposĂ© Ă 199,45 euros, le pack Honor Pad X8a + cover est aujourd’hui disponible en promotion Ă 149,99 euros chez Boulanger et Auchan.

Un Ă©cran confortable pour le divertissement

La tablette Honor Pad X8a est un modèle d’entrĂ©e de gamme qui adopte pourtant un design soignĂ©, en plus d’ĂŞtre particulièrement lĂ©ger (495 g) et peu Ă©pais (7,2 mm). AgrĂ©able Ă utiliser et facile Ă transporter, cette tablette tactile est donc une rĂ©fĂ©rence idĂ©ale pour le quotidien. CĂ´tĂ© Ă©cran, on a droit Ă une grande dalle LCD Full HD+ (1 920 Ă— 1 200 pixels) de 11 pouces, tout Ă fait confortable pour regarder des sĂ©ries ou travailler ponctuellement. Elle bĂ©nĂ©ficie en plus d’un taux de rafraĂ®chissement de 90 Hz, qui permet de profiter d’animations bien fluides.

La Honor Pad X8a tourne par ailleurs sous MagicOS 8.0, un système intuitif et fluide basé sur Android 14. Un OS grâce auquel on gagne en productivité : on peut notamment afficher jusqu’à quatre applications simultanément sur un seul écran, et avec la collaboration multi-écrans, il est possible de commencer une tâche sur son smartphone Honor avant de la finir sur la tablette. MagicOS intègre aussi une intelligence artificielle, qui se charge par exemple d’embellir une écriture manuscrite pour la rendre plus lisible.

Une tablette bien endurante

La Honor Pad X8a est animĂ©e par une puce Snapdragon 680, qui n’est certes pas la plus vĂ©loce du marchĂ©, mais qui suffit largement pour la plupart des usages classiques (navigation sur le web, scroll sur les rĂ©seaux sociaux, visionnage de sĂ©ries, lancement de jeux pas trop gourmands du Play Store...). La puce est Ă©paulĂ©e par 4 Go de RAM, ce qui est suffisant pour du multitâche lĂ©ger. Et avec 128 Go de stockage, vous profitez d’un bon espace pour stocker vos applications et mĂ©dias.

Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, la Honor Pad X8a se rĂ©vèle plutĂ´t rassurante avec sa batterie de 8 030 mAh. Selon le fabricant, elle peut offrir 14 heures de lecture vidĂ©o et tenir 56 jours en veille. Comptez donc une journĂ©e d’utilisation avec une utilisation modĂ©rĂ©e.

