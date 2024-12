Pourquoi cette tablette Lenovo à moins de 110 € est la bonne affaire pour Noël ?

Pour Noël, la Lenovo Xiaoxin Pad 2024 est la tablette idéale à mettre sous le sapin. Pour son petit prix, elle propose des performances correctes et peut plaire à toute la famille, surtout maintenant qu’elle se trouve à 108 euros contre 199 euros.

Lenovo Xiaoxin Pad 2024

Si vous recherchez une tablette tactile à offrir pour Noël, mais en évitant les appareils “premiers prix” souvent décevants, la tablette Lenovo Xiaoxin Pad 2024 est un choix intéressant. Efficace et dotée d’une bonne autonomie, cette ardoise est une solution entrée de gamme dans l’univers des tablettes Android qui voit aujourd’hui son rapport qualité-prix passer de bon à excellent grâce à cette offre.

Les avantages de la Lenovo Xiaoxin Pad 2024

Un écran de 11 pouces FHD+ à 90 Hz

Une puce entrée de gamme pour assurer les tâches simples

Une batterie de 7 040 mAh

Vendu chez d’autres marchands à 199 euros, la Lenovo Xiaoxin Pad 2024 se négocie aujourd’hui à 109 euros sur le site AliExpress avec le code GSFR08.

Une tablette simple, mais efficace

La Lenovo Xiaoxin Pad 2024 convient parfaitement pour consommer du contenu vidéo. Elle s’équipe d’un écran LCD IPS de 11 pouces en définition 1 920 × 1 200 pixels. Malgré l’absence de l’OLED, l’écran est lumineux et offre une bonne expérience de visionnage, mais aussi audio avec la présence de quatre haut-parleurs Dolby Atmos pour une meilleure immersion. S’ajoute à cela, un taux de rafraichissement à 90 Hz et vous aurez une navigation fluide et agréable.

Côté design, Lenovo fait dans la simplicité en proposant un revêtement en métal et une finition mate au dos. Ce n’est pas la tablette la plus fine, mais avec son poids de 465 g, la prise en main reste agréable. Elle peut aussi être utilisée facilement d’une main et emmenée partout avec soi sans difficulté.

Parfaite pour toute la famille

Pour touner efficacement, l’ardoise de Lenovo s’équipe de la puce Snapdragon 685. Ce n’est pas la puce la plus puissante, mais dans l’ensemble la Xiaoxin Pad 2024 répondra à la plupart des usages classiques comme : naviguer sur Internet, consulter les réseaux sociaux, binge watcher vos séries préférées, même à quelques jeux, mais pas 3D.

Enfin, côté autonomie, le fabricant y intègre une batterie de 7 040 mAh. C’est suffisant pour faire tenir l’appareil pendant deux jours, selon votre utilisation. Notez cependant que la charge plafonnée à 20 W ne permet pas de retrouver rapidement les 100 % d’énergie.Â

Pour découvrir ce que propose la concurrence et découvrir les autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.