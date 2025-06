Honor Pad 10 : cette récente tablette grand format profite d’une belle réduction pour les soldes

La Honor Pad 10 WiFi, en version 8+256 Go, avec un écran de 12,1 pouces, le tout propulsé par un Snapdragon 7 Gen 3, est en promotion pour les soldes : 314 euros au lieu de 399 euros.

Il fut un temps où elles semblaient condamnées à disparaître, éclipsées par les smartphones XXL et les ultraportables. Pourtant, les tablettes signent un vrai come-back, plus polyvalentes que jamais. Entre écrans XXL, stylets ultra-précis et performances dignes d’un laptop, elles deviennent des alliées incontournables pour bosser en mobilité, binge-watcher confortablement ou dessiner où bon vous semble. La Honor Pad 10 fait partie de ces grands écrans au multiple facette, avec une fiche technique musclé. Pendant les soldes, Cdiscount lance une belle réduction de 85 euros avec le stylet en cadeau avec l’aide d’un code.

La Honor Pad 10 en quelques points

Un écran XXL de 12,1 pouces

Un processeur Snapdragon 7 Gen 3

Honor Choice Pencil inclus pour la prise de notes ou le dessin

Au lieu de 399 euros, la Honor Pad 10 est aujourd’hui disponible en promotion à 314 euros sur Cdiscount avec l’aide du code : 25DES249

Un grand écran taillé pour le multimédia

La HONOR Pad 10 joue la carte du confort visuel avec une dalle 12,1 pouces au format généreux, idéale pour regarder films, séries ou simplement naviguer sur le web sans se fatiguer les yeux. La définition Full HD+ offre des images nettes et détaillées, tandis que le ratio d’écran optimisé permet de profiter au maximum de la surface d’affichage.

Côté son, la tablette n’est pas en reste : Honor a équipé sa Pad 10 d’un système audio spatial, capable de diffuser un son clair et puissant, suffisant pour ambiancer une pièce ou suivre un appel vidéo de façon confortable. La combinaison grand écran + bons haut-parleurs en fait un vrai mini-cinéma portable pour les services de SVOD.

Enfin, la compacité de l’appareil, avec des bordures réduites et un poids contenu, permet de la glisser facilement dans un sac. Elle reste agréable en main pour écrire ou lire longtemps, surtout avec le stylet Honor Choice qui transforme l’expérience en un véritable carnet numérique.

Performances solides et usage prolongé

Sous le capot, la HONOR Pad 10 embarque un Snapdragon 7 Gen 3, un SoC équilibré pour une tablette qui doit jongler entre applications de productivité, navigation fluide et multitâche. Couplé à 8 Go de RAM, il assure une réactivité constante, même avec plusieurs apps ouvertes. Le stockage de 256 Go permet de conserver des fichiers volumineux, photos, vidéos ou applications, sans se poser de questions sur l’espace libre.

L’autonomie n’est pas oubliée grâce à une grosse batterie de 10 100 mAh, optimisée, tablette promet plusieurs heures d’utilisation intensive, largement de quoi tenir une journée complète de travail ou de divertissement. La charge rapide de 35 W permet en plus de récupérer plusieurs heures d’autonomie en un rien de temps, un atout non négligeable pour ceux qui bougent souvent.

Le stylet Honor Choice Pencil, inclus dans la promo, vient compléter l’ensemble pour une prise de notes précise ou du dessin sur le pouce. Avec une latence réduite et une sensibilité à la pression, il ouvre la porte à la créativité et à la productivité, sans besoin d’accessoire supplémentaire.

Afin de comparer la Honor Pad 10 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures tablettes du moment.

Les Soldes d’été 2025 avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été 2025

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.