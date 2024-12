Juste avant Noël, cette tablette Honor de 11 pouces profite d’une belle réduction qui la fait chuter sous les 130 €

La tablette tactile Honor Pad X8a est un modèle simple et efficace qui a surtout l’avantage d’être vraiment peu chère. À l’approche de Noël, son prix baisse même encore puisque le site officiel de la marque l’affiche à 129,90 euros au lieu de 199,90 euros.

Si pour Noël, vous souhaitez offrir, ou vous offrir, une tablette tactile parfaite pour un usage familial, mais que vous avez un budget restreint, la Honor Pad X8a pourrait bien vous convenir. Entre son grand écran, son OS avec de l’IA dedans et sa grosse batterie, elle a plus d’un atout à présenter. En ce moment, vous la trouverez à un prix qui ne dépasse pas les 130 euros.

Ce qu’offre la Honor Pad X8a

Une dalle Full HD+ de 11 pouces + 90 Hz

MagicOS 8.0

Une batterie de 8 030 mAh

Auparavant affichée à 199,90 euros, puis réduite à 159,90 euros, la tablette Honor Pad X8a est aujourd’hui disponible en promotion à 129,90 euros sur le site de Honor grâce au code promo X8a-30- SHOP ou APX8A.

Et si vous cherchez aussi un smartphone, vous pourrez par exemple miser sur le pack Honor 90 Lite + Honor Pad X8a à 299,90 euros au lieu de 499,80 euros sur le site.

Un grand écran bien confortable

La tablette Honor Pad X8a a beau être abordable, elle présente tout de même un design métallique soigné, qui offre en plus une prise en main agréable grâce à son épaisseur de seulement 7,2 mm et à son poids de 495 g. Et ce, malgré son grand écran de 11 pouces, qui la range donc dans la catégorie des tablettes plutôt imposantes, mais aussi et surtout idéales pour regarder des séries dans les meilleures conditions, ou pour travailler ponctuellement.

Concernant cet écran, justement, on a ici droit à une dalle LCD avec une définition Full HD+ (1 920 × 1 200 pixels), qui promet donc des images suffisamment détaillées et nettes. Elle bénéficie également d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, soit l’assurance de profiter d’animations bien fluides au quotidien.

Une tablette efficace pour les tâches quotidiennes

Dans les entrailles de la Honor Pad X8a, se niche une puce Snapdragon 680, qui n’est certes pas la plus puissante du marché, mais qui suffit amplement pour la plupart des usages classiques : navigation sur le web, scroll sur les réseaux sociaux, visionnage de séries ou encore lancement de jeux pas trop gourmands du Play Store. La tablette peut avant tout compter sur son système d’exploitation efficace, MagicOS 8.0, basé sur Android 14, qui nous permet notamment de faire du multitâche très facilement pour gagner en productivité.

Par exemple, on peut afficher jusqu’à quatre applications simultanément sur un seul écran. La collaboration multi-écrans est aussi de la partie pour pouvoir commencer une tâche sur son smartphone avant de la finir sur la tablette. De plus, notez que MagicOS intègre l’intelligence artificielle pour pouvoir faciliter certaines tâches, à l’image de la prise de notes : grâce à l’IA, il est possible d’embellir une écriture manuscrite pour la rendre plus lisible. Enfin, côté autonomie, la Honor Pad X8a nous rassure avec sa batterie de 8 030 mAh, grâce à laquelle elle peut offrir, selon la marque, 14 heures de lecture vidéo et tenir 56 jours en veille.

