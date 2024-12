Envie d’une tablette pas chère pour Noël ? L’une de ses 2 références à moins de 130 devrait vous plaire 

Si vous comptez offrir un cadeau Tech pour Noël à l’un de vos proches, et plus particulièrement une tablette, le tout sans vous ruiner, ces 2 références devraient vous plaire. Mais entre Xiaomi et Honor, laquelle choisir ? Nous allons tenter d’y répondre dans ce comparatif.

Honor Pad X8a vs Xiaomi Redmi Pad SE

À mi-chemin entre le smartphone et le PC portable, la tablette tactile est un excellent appareil pour un usage familial, ou pour se divertir en déplacement. Et avec la période des fêtes de fin d’année, elle fait un très bon cadeau de Noël. Et si c’est ce que vous comptiez offrir comme cadeau, vous êtes au bon endroit.

Pour un budget inférieur à 200 euros, la Xiaomi Redmi Pad SE est une ardoise tactile qui se concentre sur l’essentiel, et convient pour des tâches informatiques légères ou la consommation de médias en streaming. On trouve aussi sur le marché des tablettes pas chères, la Honor Pad X8a, qui est aussi à un prix avantageux. Ces deux références se trouvent actuellement en promotion. Si vous ne savez pas laquelle choisir, nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif.

Les tablettes en promotions

Des modèles entrée de gamme aux petits formats

Esthétiquement, les deux appareils misent sur la simplicité. On a droit à un design sans fioritures, avec des tranches plates et un corps fin. Les deux tiennent bien en main, mais la Xiaomi Redmi Pad SE 8,7 est tout même plus compacte, puisqu’elle possède un écran d’une diagonale de 8,7 pouces, contre 11 pouces pour celui d’Honor. Elle aussi plus légère avec 373 g sur la balance, vous pourrez facilement la transporter. D’ailleurs, le constructeur annonce que son format en 5:3 permet de la tenir d’une main. La Pad X8a reste aussi facile à manipuler même avec 495 g, et ce grâce à sa faible épaisseur de 7,2 mm, alors que celle de Xiaomi est un peu plus épaisse (8,8 mm).

Une fois allumée, l’écran de l’ardoise de Honor s’étend sur une diagonale plus grande et des bordures moins présentes que sa rivale pour ne pas entacher l’expérience de visionnage. Elle profite d’une dalle LCD avec une définition Full HD+ (1 920 × 1 200p) et d’un taux de rafraîchissement à 90 Hz pour une meilleure fluidité. De son côté, la Redmi Pad SE 8,7 est moins bien lotie : elle propose un affichage LCD avec une simple définition HD (1 340 x 800 pixels). Ce n’est certes pas le meilleur écran, mais il suffit pour consulter des vidéos, ou lire des livres. La firme chinoise se rattrape en proposant un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour des animations plus fluides et un sentiment plus agréable à l’usage. Elle peut aussi se vanter de prendre en charge le Dolby Atmos sur ses quatre haut-parleurs pour assurer un bon rendu audio.

Des petites performances, mais efficace pour des usages simples

Que ce soit celle de Xiaomi ou celle de Honor, ces deux ardoises tactiles ne sont pas des monstres de puissance. L’une est équipée d’une puce Snapdragon 680 (Honor Pad X8a), et l’autre d’un processeur MediaTek Helio G85 (Xiaomi Redmi Pad SE 8,7).

Des configurations simples, qui suffisent pour la plupart des usages classiques : naviguer sur Internet, consulter les réseaux sociaux, binge watcher vos séries préférées, mais sans pouvoir lancer les jeux les plus gourmands du Google Play Store. Petit avantage pour la Redmi Pad SE 8,7 niveau stockage. Certes, il s’agit du modèle 64 Go, mais celui-ci peut être étendu par une carte microSD, ce qui n’est pas le cas sur le modèle de Honor, qui inclut tout de même 128 Go de stockage interne.

Une tablette plus endurante que l’autre

Pour terminer ce versus en bonne et due forme, parlons autonomie. Honor fait mieux que son rival en intégrant une batterie plus grosse, soit 8 030 mAh contre 6 650 mAh pour celle de Xiaomi. Nous n’avons pas pu tester les deux modèles, mais en théorie, la Pad X8a devrait tenir plus longtemps. D’après le constructeur, elle offre jusqu’à 14 heures de lecture vidéo, 85 heures de lecture musicale et 56 jours en veille. Son endurance en fait même un appareil idéal pour enchaîner les épisodes d’une série sans devoir aller la recharger.

Avec son petit gabarit, la tablette de Xiaomi a moins de place pour accueillir une plus grosse batterie. La marque assure tout de même 25 heures de lecture vidéo et 34 heures en lecture. Quant à la charge, elle se limite à 18 W via son port USB-C : il faut 140 minutes pour monter à 100 %.

Alors, plutôt Xiaomi ou Honor ?

Avec un tarif sous les 130 euros, ces deux tablettes livrent un beau combat et sont recommandables toutes les deux. La Honor Pad X8a a néanmoins quelques avantages qui peuvent surement changer la donne face à sa concurrente.

L’ardoise Honor a droit à une meilleure définition et des bordures plus fines. Elle est donc plus agréable pour consulter du contenu et procure une meilleure immersion. Son taux de rafraîchissement de 90 Hz garantie une bonne fluidité dans tous les usages. Et avec sa batterie plus grande, vous allez pouvoir l’utiliser tout au long de la journée.

Cela ne nous empêche pas de recommander la Redmi Pad SE 8,7 de Xiaomi. Elle plaira principale pour son petit format, pratique pour l’emmener partout avec soi sans grandes difficultés. Son écran correct à 90 Hz, conviendra très bien pour la lecture de la presse et de contenus vidéos. Et ici, une protection est incluse. C’est donc un achat en moins à faire, et une bonne manière de protéger son appareil des chutes.

Si la tablette de Xiaomi ou de la marque Honor ne vous ont pas convaincu, il existe d’autres modèles sur la même tranche tarifaire. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleures tablettes pas chères.

