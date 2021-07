Quels sont les meilleurs écrans PC pour la bureautique ?

Souvent oublié, un bon écran est indispensable pour travailler confortablement. Nous avons choisi pour vous les meilleurs moniteurs pour une utilisation bureautique.

Si l’on évoque souvent la question des écrans sous le prisme du gaming, le développement du télétravail nous rappelle que ces derniers ne sont pas utilisés que pour jouer. Contrairement à un moniteur PC dédié au jeu qui privilégie la réactivité, un moniteur pensé pour bureautique sera jugé sur d’autres critères. L’espace disponible est ainsi l’un des points majeurs, que ce soit la diagonale ou la résolution.

On garde également un œil sur l’ergonomie : un pied ajustable en hauteur par exemple ou encore un mode pivot très pratique pour certains types de documents. Nous avons donc sélectionné ici des écrans bureautiques pour tous les budgets et tous les usages. Besoin d’équiper le reste de votre bureau ? Regardez nos guides dédiés :

Iiyama Prolite XB3270QS-B1 : le grand format abordable

Il n’y a pas forcément besoin de vider son PEL pour disposer d’un écran vraiment très grand et ce moniteur en est la parfaite démonstration. La dalle de 32 pouces au format 16:9 adopte une définition WQHD (2560 x 1440 pixels) qui représente un bon compromis entre lisibilité et finesse d’affichage.

La technologie IPS offre de bons angles de vision et des couleurs plutôt fidèles. Le taux de rafraîchissement monte de son côté à 75 Hz, ce qui est un peu plus confortable que le classique 60 Hz. Pour la connectique c’est le service minimum : un connecteur HDMI, un DisplayPort et un DVI. Si le design est pour le moins spartiate, on apprécie cependant les bords fins et le pied orientable dans tous les sens. Ce n’est certes pas le modèle le plus avancé du marché, mais pour ce tarif on ne trouve pas mieux.

Iiyama Prolite XB2783HSU-B3 : la valeur sure

Avoir un petit budget ne veut pas pour autant dire qu’il faut transiger avec la qualité de son écran. Après tout, on passe beaucoup de temps devant ce dernier. Bien que relativement abordable, ce modèle de 27 pouces 16:9 signé IIyama propose une bonne ergonomie, avec un pied pivot réglable en hauteur et un petit hub USB sur la tranche. Rien de très original pour la connectique, avec de l’HDMI, du DisplayPort et du VGA.

Si la définition Full HD n’est clairement pas très élevée, on pourra en revanche profiter de couleurs très bien calibrées dès l’ouverture du carton. Dalle VA oblige on profite également d’un contraste élevé (autour de 2700:1) ainsi que d’un taux de rafraîchissement de 75 Hz. Simple et efficace, le XB2783HSU-B3 est un très bon écran pour qui cherche la qualité à petit prix.

Samsung S34J550WQU : l’ultra large sans compromis

Le format 21/9 est notre format favori pour la bureautique, représentant selon nous le meilleur compromis entre espace de travail et encombrement. Vendu à un tarif étonnamment bas, ce moniteur fait toutefois quelques compromis sur l’ergonomie, se passant notamment d’un réglage en hauteur ou d’un hub USB. Ceci dit, le design est élégant et la finition impeccable. La connectique se limite à un connecteur DisplayPort et deux entrées HDMI.

La dalle VA est très satisfaisante, ses couleurs sont relativement fidèles et surtout le contraste est très élevé. Mais surtout, on apprécie la définition UWQHD (3840 x 1440 pixels) pour bénéficier d’une image fine et lisible en toutes circonstances. Si elle est un peu trop lente pour les hardcore gamers, sa réactivité de 4 ms sera tout à fait suffisante pour les joueurs occasionnels, en particulier avec un taux de rafraîchissement de 75 Hz. Samsung nous livre donc ici un écran au rapport qualité-prix imbattable. En lui ajoutant un pied réglable il devient même incontournable.

Dell UltraSharp U2722DE : la productivité version luxe

Dell est une référence dans le monde du moniteur, avec une tradition de dalles de grande qualité couplées à une ergonomie tout simplement parfaite. Une bonne partie de la rédaction en est d’ailleurs équipée depuis plusieurs années. L’U27722DE est la dernière version du modèle phare de la marque et embarque, comme son nom l’indique, une dalle de 27 pouces 16:9.

Utilisant la technologie IPS, il adopte une définition WQHD. La luminosité est bonne, tout comme la colorimétrie. Après une calibration, cette dernière est d’ailleurs quasi parfaite, les graphistes apprécieront. Parmi ses rares faiblesses, on remarque un taux de rafraîchissement de 60 Hz et un contraste assez moyen inhérent à la technologie IPS. Mais là où ce modèle brille vraiment c’est par son ergonomie ! Outre un pied très élégant, il embarque une connectique ultra complète. Au-delà du classique connecteur HDMI et de deux entrées DisplayPort, il exploite les capacités de l’USB-C pour faire office de véritable station d’accueil. Avec un seul câble USB-C entre le PC et l’écran, on dispose ainsi de 5 ports USB (dont un USB-C), mais aussi d’une connexion Ethernet Gigabit et d’une alimentation de 90 W ! Seul manque à l’appel : un lecteur de cartes. Ces capacités font de lui le compagnon idéal d’un ordinateur portable. Reste toutefois son tarif élevé : on vous recommande d’attendre les très régulières promotions chez Dell pour l’acheter.

Samsung C49HG90 : le (très) grand large

Vous avez besoin (ou envie) d’un maximum d’espace, mais une solution multiécran ne vous satisfait pas ? N’allez pas plus loin que le S49HG90 et ses 49 pouces au format 32:9. Disons-le tout de suite : avec 140 cm de large il faudra un grand bureau pour aller avec… et profond de préférence. Pour le brancher, vous aurez le choix entre le Display Port, le Mini DisplayPort et une paire de connecteurs HDMI.

Malgré sa taille, l’ergonomie est bonne, avec un pied réglable, une connectique complète et même un support pour casque intégré. Bien calibrée de base, la dalle VA, offre un contraste élevé et une bonne luminosité. Nous sommes toutefois un peu plus partagés par la définition 3840 x 1080 pixels. Pratique pour le jeu (en particulier couplé au taux de rafraîchissement de 144 Hz. Pour de la bureautique pure en revanche cela peut manquer un peu de finesse, en particulier si vous n’avez pas beaucoup de recul. Malgré ces quelques défauts, on ne peut que saluer sa qualité d’affichage et sa polyvalence.

Comment choisir son écran PC pour la bureautique ?

Quel format d’écran choisir ?

De nos jours, le format le plus commun sur le marché est le 16:9. Très agréable pour consommer des contenus comme de la vidéo il n’est cependant pas parfait pour tous les usages et l’on trouve quelques alternatives.

le 16:10 : sensé remplacer le 4:3 dans les années 2000, le 16:10 a été phagocyté par un 16:9 moins cher à produire. Sa hauteur supplémentaire est pourtant très pratique pour travailler. On peut ainsi afficher deux pages A4 côte à côte

le 21:9 : utilisé à l’origine pour les films en Cinémascope, le 21:9 a gagné en popularité depuis quelques années. Vendu souvent sous le nom d’ultra wide, il dispose d’une largeur agréable en jeu, mais aussi pour travailler.

le 32:9 : le 21:9 est encore trop étroit pour vous ? Essayez donc le 32:9. L’immersion et l’espace de travail sont logiquement encore meilleurs, mais les moniteurs de ce type sont très encombrants.

Quelles sont les différentes technologies de dalle ?

Plusieurs technologies d’affichage existent, toutes avec leurs avantages et inconvénients. Voici une petite liste de celles que l’on rencontre le plus.

Dalles TN : très réactives et peu chères, ces dalles sont un bon choix pour les joueurs. En revanche, leurs angles de vision, le contraste et le rendu des couleurs sont mauvais. On les déconseille donc pour la bureautique.

Dalles IPS : souvent utilisée sur les smartphones, la technologie IPS offre un excellent rendu des couleurs et d’angles de vision. Le contraste est cependant moyen et elles ne sont pas les plus rapides. Cela en fait un bon écran pour la bureautique et les travaux d’image.

Dalles VA : polyvalentes, les dalles VA combinent un rendu correct des couleurs, des angles de vision larges et surtout un bon contraste. Elles sont en revanche assez moyennes en matière de réactivité.

Dalles OLED : Assez commun sur les smartphones haut de gamme l’OLED reste en revanche très rare dans le monde du PC. Dotée de couleurs vives, d’un contraste infini et d’une réactivité impeccables elles sont pourtant idéales sur le papier pour tous les usages. LG a toutefois annoncé quelques modèles très intéressants lors du CES 2021.

Une carte graphique dédiée est elle indispensable ?

Il est loin le temps où certains PC portables étaient à la peine lorsque l’on branchait un second écran. De nos jours, même les circuits graphiques intégrés les moins puissants n’ont pas le moindre souci pour faire tourner même un écran 4K sans broncher pour un usage bureautique ou multimédia. Une carte graphique dédiée sera en revanche utile si vous comptez jouer à des titres récents ou si vous comptez brancher plus de deux écrans.

HDMI ou DisplayPort ?

Les dernières cartes graphiques de Nvidia et d’AMD proposent, pour la plupart, un seul port HDMI pour plusieurs DisplayPort. Il y a une raison à cela : les normes actuelles du DisplayPort [1.2 à 1.4] permettent de transporter plus de données que les ports HDMI avant ses dernières révisions [2.0/2.1]. C’est donc important d’utiliser le DisplayPort sur son ou ses écrans et sur son PC pour diffuser des jeux avec un taux de rafraîchissement et une définition élevés. Pour les consoles, il faut bien évidemment utiliser le port HDMI, comme sur son téléviseur. Pour un usage bureautique, le choix est plus simple : les dalles montent rarement à un haut taux de rafraîchissement, ce qui permet d’utiliser un câble HDMI à peu près partout. À noter que le câblage interne est compatible entre les différentes connectiques. On peut donc utiliser un câble DisplayPort vers HDMI si sa carte n’a plus de sorties HDMI disponibles. Pour les PC portables on trouve également des câbles USB-C vers HDMI ou DisplayPort pour quelques euros.