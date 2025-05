Test du Alienware AW3425DW : le retour du roi des écrans Oled ultrawide ?

S’il y a bien un écran qui nous a tapé dans l’œil chez Frandroid, c’est le Alienware AW3423DW sorti en 2022. Ce modèle 34 pouces incurvé a été encensé dans nos colonnes et chez bien de nos confrères, restant aujourd’hui une valeur sûre pour tous les joueurs souhaitant passer à l’Oled.

On attendait Alienware de pied ferme sur une nouvelle version pour son écran phare. La voici enfin avec le AW3425DW.

Fiche technique

Modèle Dell Alienware 34 QD-OLED (AW3425DW) Dimensions 81,41 cm x 23,2 cm Écran incurvé Oui Taille de l’écran 34 pouces Facteur de forme 21:9 Définition 3440 x 1440 pixels Fréquence d’affichage 240 Hz Temps de réponse 0,03 ms Luminosité maximale 1000 cd/m² Nombre de ports HDMI 2 Nombre de ports DisplayPort 1 Hauts-parleurs intégrés Inconnu USB Oui Poids 8,14 kg Fiche produit

Le Alienware AW3425DW propose plusieurs améliorations techniques par rapport à son prédécesseur. On passe sur une dalle QD-Oled de 2ème génération de chez Samsung avec une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz (contre 175 Hz auparavant).

Design

Alienware renouvelle le design de ses écrans gaming en 2025 avec un nouveau coloris Interstellar Indigo du plus bel effet, qui nous change du classique noir qui habille une grande majorité des modèles.

Crédit : Chloé Pertuis pour Frandroid

La marque conserve ici les finitions en plastique de la gamme pour un aspect somme toute plus élégant et minimaliste à l’œil. C’est un écran qui saura se faire oublier.

Le logo Alienware au dos reste personnalisable, tout comme la Led d’alimentation via l’OSD. Un nouveau logo « glyph » (non rétro-éclairé) remplace la mention « 34 » du modèle précédent, on ne le regrettera pas.

On reste évidemment sur une dalle ultra wide de 34 pouces avec une courbure mesurée à 1800R. Si vous avez déjà été en présence de son prédécesseur, vous ne serez pas dépaysé.

Connectiques

L’offre connectique évolue avec son temps sur ce nouvel écran Alienware. On retrouve un classique port DisplayPort 1.4 ainsi que deux ports HDMI 2.1, tous les deux pouvant afficher une définition de 3440 sur 1440 en 240 Hz. En mode DisplayPort, la fonctionnalité DSC (Display Stream Compression) permet d’atteindre tout le potentiel de l’écran sans perte visuelle, à savoir une profondeur de couleurs 10 bit ainsi que le support du HDR en 240 Hz.

On retrouve aussi un hub USB qui intègre cette fois un port USB-C compatible avec la charge 15W pour smartphone ou tout autre appareil compact. Alienware délaisse cette année la sortie casque jack 3,5 mm et on ne lui en voudra pas.

Pied / support

C’est la grande nouveauté de l’écran cette année, Alienware mise sur une base plus compacte en forme de carré aux coins arrondis. Fini les longues branches qui pouvaient ainsi prendre inutilement de la place sur le bureau, ce nouveau socle laissera davantage d’espace à votre combo clavier / souris.

Le pied reprend l’ergonomie des écrans Dell, avec différents réglages possibles en hauteur, sur les côtés ainsi qu’en légère inclinaison. Sans surprise, pas de mode portrait possible, mais toujours une compatibilité VESA pour le fixer sur un bras réglable et ainsi gagner encore plus de place sur votre bureau.

OSD

Il est possible d’accéder au menu de réglage via un joystick présent en dessous du logo Alienware. Comme toujours, une fenêtre sur le haut de l’écran résume en quelques cases vos paramètres actuels (définition, fréquence de rafraîchissement, profil sélectionné…) pendant la navigation.

On va ici droit au but avec différents réglages pour le jeu, la luminosité (désactivé en mode HDR) ou encore les paramètres d’images avancés. C’est aussi dans ce menu que vous pourrez configurer les diverses options de protection contre le burn-in.

Qualité d’image

L’Alienware AW3425DW intègre une dalle QD-Oled de chez Samsung Display de 2eme génération. Il ne s’agit pas de la toute dernière version de la technologie proposée par Samsung, qui s’invite actuellement dans des écrans de plus petite diagonale.

Mais cela permet une évolution en termes de fréquence de rafraîchissement avec un écran ultra wide qui passe de 175 Hz à 240 Hz, ainsi que le support du HDMI 2.1.

Crédit : Chloé Pertuis pour Frandroid

Les grandes forces de l’Oled ne sont plus à démontrer. Chaque pixel étant sa propre source de lumière, sans l’aide de rétroéclairage, on a donc le droit à un contraste quasi infini. Les noirs sont donc extrêmement profonds avec des éléments lumineux qui ne montrent en aucun cas le moindre effet de halo (blooming) qu’on observe sur les écrans LCD.

L’écran conserve cependant l’une des grandes limitations des dalles QD-Oled, à savoir des noirs rehaussés en cas de luminosité ambiante élevée. Le phénomène, bien connu, donne ainsi un teint rose à l’écran, déjouant quelque peu la promesse de l’Oled sur ce format. En soirée ou dans la pénombre, le phénomène n’est plus observable. Un défaut qui rend l’écran moins polyvalent que la concurrence chez LG sur ce point précis.

Nos mesures

Les forces du QD-Oled, notamment par rapport au WOLED de chez LG Display, résident notamment dans son rendu des couleurs et sa luminosité. Le AW3425DW ne déroge pas à la règle selon nos mesures effectuées avec une sonde Calibraite Display Pro Plus HL sur le logiciel Calman Ultimate.

Les espaces colorimétriques sont bien retranscrits avec 110% du DCI-P3 et 164% du sRGB. On atteint même les 74% du Rec.2020, un espace surtout dédié aux professionnels de l’image en large plage dynamique (HDR).

Concernant la précision des couleurs, la calibration d’usine reste absolument exemplaire (comme d’habitude chez Dell) avec un Delta-E en SDR de seulement 1,29 et un maximum de 2,63 pour le blanc. Pour comparaison, nous visons généralement une valeur en dessous de 3, même si un Delta-E jusqu’à 5 restera correct. C’est tout simplement excellent et destine aussi cet écran aux créatifs. En HDR, nous atteignons aussi l’excellente valeur de 2,5, avec cependant quelques déviations sur le cyan et le vert.

Crédit : Chloé Pertuis pour Frandroid

La courbe gamma, qui définit la précision de la luminosité, est cependant plus décevante sur le profil Standard de l’écran, avec de nombreuses déviations sur les niveaux de gris et une température des couleurs légèrement trop chaude. À l’inverse, le mode sRGB n’offre pas une précision colorimétrique supérieure, mais suit plus fidèlement la courbe gamma 2.2 avec des niveaux de gris bien plus précis. Gageons que Alienware puisse corriger ce souci avec une mise à jour de firmware.

Évoquons enfin le sujet de la luminosité. L’Alienware AW3425DW peut monter jusqu’à 265 cd/m2 en SDR et 275 cd/m2 en SDR sur 275 cd/m2 en HDR en plein écran. On reste ici bien en deçà de ce que peuvent proposer les meilleurs LCD sur le marché, mais la force de ces dalles réside dans les pics sur des plus petites fenêtres.

Ainsi, le mode DisplayHDR TRUE Black vous permet de monter en luminosité jusqu’à 275 cd/m2 jusqu’à une fenêtre de 2% avant que la valeur dégringole. En HDR1000, le pic observé est de 1041 cd/m2 sur les petits éléments lumineux.

On reste donc sur des valeurs attendues et observées sur la plupart des écrans Oled sortis depuis 2024.

Le rendu des polices

Le rendu des polices d’écran est encore un talon d’Achille pour la technologie QD-Oled, affichant des franges de couleurs autour des caractères.

C’est un point qui s’améliore de génération en génération et le phénomène est bien moins visible ici que sur le modèle précédent. En utilisation normale, il sera compliqué de s’en rendre compte.

En jeu

Nous le répétons à chaque test, mais la technologie Oled est faite pour le HDR. Cette luminosité contrôlée pour chaque pixel et ses noirs profonds lui permettent ainsi d’afficher des scènes hyper contrastées. Les détails dans les zones d’ombres sont ainsi mieux retranscrits et la précision dans les zones lumineuses est exemplaire.

C’est donc dans ce mode que l’usage d’un tel écran prend tout son sens. Couplée au format ultrawide, l’expérience de jeu AAA prend une tout autre dimension. Qu’il s’agisse de la jungle luxuriante d’Indiana Jones et le Cercle Ancien, des néons de Night City dans Cyberpunk 2077 ou de l’océan suspendu de Clair Obscur : Expedition 33, l’immersion est totale. Mention aussi à Flight Simulator, un jeu qui gagne évidemment à l’usage d’un écran au format 21:9 pour apprécier le paysage en vol dans les meilleures conditions.

L’apport du 240 Hz est appréciable sur ce format, mais n’est pas non plus une évolution radicale par rapport au modèle précédent. Une telle fréquence est cependant appréciable dans les FPS plus nerveux comme Doom : The Dark Ages, mais aussi dans les jeux de comme Forza Motorsport.

Enfin, les temps de réponse quasi instantanés de l’Oled peuvent aussi destiner cet écran aux jeux compétitifs. Même si dans ce cas de figure, les joueurs les plus exigeants préféreront une plus petite dalle pour des angles de vision plus réduits.

Les limitations restent d’ailleurs les mêmes entre les deux principaux modes HDR. Si le mode DisplayHDR True Black offre un pic de luminosité inférieur, il offre une image globalement plus lumineuse lorsque les scènes le sont. On a observé une différence de près de 40 cd/m2 sur les niveaux de gris dans la scène d’introduction de Ratchet & Clank Rift Apart.

Par contre, le mode HDR1000 sera tout indiqué pour les jeux plus contrastés, tels que Cyberpunk 2077 ou même Clair Obscur : Expedition 33. Les éléments lumineux ressortent davantage à l’écran pour un rendu saisissant.

Malheureusement, aucun mode n’offre le meilleur des deux mondes actuellement, même si des constructeurs comme MSI s’y sont essayés avec des mises à jour de firmware non concluantes.

Prix et disponibilité

L’Alienware AW3425DW est vendu à un tarif conseillé de 849 euros. Son prédécesseur, l’AW3423DW, a été lancé à un tarif de près de 1300 euros. Évidemment, on parle d’une autre époque, il s’agirait alors d’un des premiers écrans Oled sur le marché.

Ici, Alienware peut proposer un écran à un tel prix en ne pariant pas non plus sur une dalle de dernière génération, mais qui proposent suffisamment d’améliorations pour remplacer l’ancien modèle.