Test du MSI MAG 341CQP QD-OLED : un écran Oled somptueux, parfait pour le jeu en HDR

La nouvelle génération d’écrans QD-Oled arrive progressivement sur le marché avec plusieurs constructeurs proposant leur version de la dalle Oled de Samsung Display. Alienware a dégainé le premier avec une nouvelle gamme impressionnante d’écrans, mais n’a pas décidé de renouveler son très apprécié modèle 34 pouces incurvé.

C’est le cas pour MSI qui propose ici son successeur au MEG 342C avec le MAG 341CQP, un écran gaming impressionnant qui prend tout son sens HDR. De quoi vous faire passer au format ultra-wide ?

Fiche technique du MSI MAG 341CQP QD-OLED

Modèle MSI MAG 341CQP QD-OLED Dimensions 81,2 cm x 31,8 cm Taille de l'écran 34 pouces Facteur de forme 21:9 Définition 3440 x 1440 pixels Fréquence d'affichage 175 Hz Temps de réponse 0,03 ms Luminosité maximale 1000 cd/m² Nombre de ports HDMI 2 Nombre de ports DisplayPort 1 Hauts-parleurs intégrés Non USB Oui Poids 8,8 kg Fiche produit

Design

Les constructeurs semblent s’être donné le mot sur les écrans Oled depuis quelques années avec un design minimaliste aussi bien autour de la dalle que sur son support. On reste sur des bordures d’un peu plus d’un centimètre sur les côtés et la partie supérieure avec une bande grise en plastique arborant le sigle MSI.

La dalle en elle-même reste fine et incurvée (courbure de 1800R), un réglage qui nous semble parfait pour la diagonale 34 pouces. Si jamais c’est votre premier écran de ce type, vous vous y habituerez très vite.

Son revêtement reste brillant avec un traitement antireflet qui a la fâcheuse tendance à réfléchir la lumière ambiante comme sur les anciens modèles. Les noirs sont donc légèrement rehaussés si une quelconque source de lumière est en direction de la dalle. On conseillera donc de bien positionner votre écran, qui sera plus adapté à un usage le soir ou de nuit.

À l’arrière, pas de fioritures, le caisson reste imposant, mais discret, avec un logo MSI Gaming d’un côté et la mention « QD-OLed 34 » de l’autre si jamais vous oubliez un jour la diagonale de votre écran.

On ne va pas s’éterniser sur le design de l’écran, il est resté très sommaire, mais s’intégrera parfaitement à n’importe quel setup.

Connectique

Le MSI MAG 341CQP QD-OLED intègre une offre connectique complète à la fois pour le jeu PC et console. On retrouve deux ports HDMI 2.1, pour brancher PS5 et Xbox Series, un port DisplayPort 1.4a, un port USB Type-C pouvant servir de DisplayPort, un hub de deux ports USB-A et un port USB Type-B « Upstream » afin d’activer la fonction hub USB ou encore mettre à jour le firmware.

Si les consoles de l’actuelle génération sont compatibles, elles n’afficheront leur flux qu’en 16:9 avec de gros rectangles noirs de part et d’autre de l’image. Les PC branchés en HDMI 2.1 pourront cependant afficher la définition native de 3440 sur 1440 avec la fréquence de rafraîchissement de 175 Hz.

Support

Tout comme chez Alienware, MSI a fait le choix d’un support assez large, mais finalement compact pour son écran ultra-wide. Celui-ci est forcément plus imposant qu’un simple écran avec dalle plate, mais ses deux fines tiges métalliques vous permettront d’utiliser l’espace sous l’écran.

Le pied en lui-même reste lui aussi très classique, avec un trou pour faire passer vos différents câbles disgracieux et les cacher aux yeux de tous.

L’écran est pivotable horizontalement à 30 degrés et légèrement inclinable d’avant ou arrière. Sachant que les angles de vision sont excellents, ces réglages sont purement ergonomiques.

Qualité de l’image

Le MSI MAG 341CQP fait partie de tous ces nouveaux moniteurs avec une dalle QD-Oled de seconde génération, conçue et produite par Samsung Display, la branche du constructeur coréen chargée de fabriquer les écrans PC, TV, mais aussi smartphones pour Samsung et d’autres marques.

Si les différents modèles QD-Oled lancés pendant ce premier semestre sont similaires à plusieurs égards, l’implémentation de la dalle va différer d’une marque à une autre, notamment en termes de calibration d’usine et de fonctionnalités.

Passons d’abord sur les principales caractéristiques de l’écran : il s’agit donc d’une dalle QD-Oled de 34 pouces en définition 3440 sur 1440 (format ultra-wide) avec une fréquence de rafraîchissement de 175 Hz. L’écran supporte deux normes HDR : le DisplayHDR True Black 400 et le DisplayHDR 1000. Nous reviendrons plus tard sur la différence entre les deux modes.

S’agissant d’un écran Oled, la dalle n’intègre pas de rétroéclairage comme sur les modèles LCD, chaque pixel étant sa propre source de lumière. On a donc le droit à un contraste infini, chaque pixel pouvant s’éteindre pour afficher un noir profond, ainsi qu’à une dalle parfaitement homogène. Tout effet de blooming (halo autour des éléments lumineux) ou de fuite de lumière n’est pas à déplorer sur ce type d’écran.

Premièrement, rien à redire sur sur la couverture des différents espaces colorimétriques, le MSI MAG 341CQP couvre 107% de l’espace DCI-P3 et 72% du Rec.2020. Sur ce dernier, d’autres écrans font mieux, notamment chez Alienware et LG avec un pourcentage au-dessus des 80%, mais son utilisation reste niche pour les joueurs.

C’est au niveau de la justesse colorimétrique qu’on a cependant des choses à redire : MSI promet un Delta-E inférieur à 2, soit une excellente précision des couleurs en sortie d’usine. Ici, nous l’avons mesuré à 4,33 en HDR et 3,46 en SDR sur le mode sRGB, avec de grosses déviations sur les niveaux de gris ainsi que les tons de peau.

L’écran est réglé de base sur le mode éco, imprécis. On vous conseillera d’utiliser les modes sRGB ou DCI-P3, qui affichent un Delta-E entre 3 et 5, suffisant pour les joueurs, mais encore trop imprécis pour les plus utilisateurs les plus exigeants et notamment les créatifs. Il faudra passer par une calibration manuelle pour améliorer les choses.

De plus, la température des couleurs est bien trop chaude une fois l’écran allumé pour la première fois en SDR : 5983K sur le réglage standard. Il faudra encore une fois régler la luminance RGB avec une sonde pour atteindre la température recommandée de 6500K en sRGB. En HDR, c’est un peu mieux avec une valeur de 6182, mais encore trop chaud par rapport au point blanc D65.

Malgré ces quelques manquements, l’expérience visuelle est tout simplement impressionnante en utilisation et notamment en jeu. Avec son contraste infini et son rendu des couleurs, le MSI MAG 341CQP vous fera à coup sûr redécouvrir vos jeux en HDR. Les angles de vision étant quasiment parfaits, l’Oled est parfaitement adapté à un format Ultra-Wide qui vous immergera encore plus dans l’action.

Un écran qui prend tout son sens en HDR

C’est notamment en HDR qu’une telle dalle prend ton son sens, malgré quelques limitations encore inhérentes à la technologie. Comme nous le citions précédemment, les écrans QD-Oled de 2024 proposent toujours deux modes HDR : l’un en DisplayHDR True Black 400, l’autre en HDR1000. La première différence est sans surprise à trouver du côté du pic de luminosité : le premier atteint un pic de luminosité à 455 cd/m2 sur une fenêtre de 1% par rapport au 985 cd/m2 du HDR1000. Les petits détails ressortent donc davantage sur ce dernier mode, même si la luminance baisse autour des 270 cd/m2 pour les deux modes sur une pleine fenêtre.

HDR True Black 400 HDR 1000

Si on vous conseillera toujours une plus grande luminosité pour profiter des contenus HDR, cela n’exclut pas forcément le mode True Black 400 pour autant. En effet, ce dernier affiche des noirs plus profonds (proche des 0.0005 cd/m2) et une plage dynamique bien supérieure. Dans les faits, on remarque alors que ce mode ne souffre pas d’un ABL (Automatic Brightness Limiter) aussi prononcé que le HDR1000, offrant donc une scène plus lumineuse dans sa globalité.

Sur ce point, il est donc toujours bon de tester les écrans au-delà des mesures avec sonde, car les seuls chiffres de luminance nous amèneraient logiquement à conseiller le DisplayHDR 1000, mais ce dernier semble plus adapté aux jeux naturellement moins lumineux pour faire ressortir davantage certains détails. C’est au final une affaire de goût : Ratchet & Blanck Rift Apart divisait la rédaction de Frandroid sur la dalle dans ces deux modes, certains membres de la rédaction préfèrent l’aspect plus neutre du HDR1000, les autres le rendu plus contrasté du HDR 400.

Enfin, le rendu du texte faisait défaut aux dalles QD-Oled et même WOLED depuis l’année dernière. On est ravis de constater que les choses se sont bien améliorées, même si on remarque encore quelques franges de couleur (bien plus discrètes) autour des caractères. On sent que Samsung Display est sur le pont, tout comme LG, pour corriger ce souci au fur et à mesure des générations.

Gaming

Nous avons testé l’écran dans des jeux solos comme Ratchet & Clank : Rift Apart, proprement hallucinants sur cette dalle une fois la calibration HDR bien réglée. Un jeu comme Alan Wake 2 et son ambiance sombre et poisseuse s’adapte parfaitement à l’Oled et ses noirs profonds. Beaucoup de jeux modernes supportant désormais ce format, y passer, c’est ne plus vouloir en revenir. Les couleurs sont chatoyantes, mais relativement justes, avec ce contraste qui fait tant défaut aux dalles IPS maintenant majoritaire du côté des LCD.

Mais plus que visuellement, c’est aussi en mouvement que l’Oled a un temps d’avance par rapport au LCD. Le temps de réponse quasi instantané des pixels de la dalle est un sérieux avantage dans tous les jeux, y compris les plus compétitifs. C’est bien simple : alors que cette dalle n’affiche une fréquence de rafraîchissement que de « seulement » 175 Hz, la sensation était plus proche des 240 Hz que nous avons pu tester sur d’autres modèles LCD.

Aucun phénomène de trainées, de flou de mouvement, de ghosting ou d’inverse ghosting est à déplorer, la clarté de mouvement est toujours exemplaire avec un temps de réponse mesuré autour des 1 ms pour des transitions complètes, généralement autour des 0,3 ms pour les transitions entre 10 et 90% d’une couleur à une autre.

Attention cependant, l’un des défauts inhérents des dalles Oled pour le gaming est le phénomène de scintillement (flicker) qu’on peut observer lorsque votre taux d’images par seconde est inconstant. Ce fut déjà le cas pour la première génération QD-Oled et on l’observe à nouveau ici, notamment dans les scènes sombres qui peuvent changer de luminance plusieurs fois par seconde. En plein mouvement, les yeux les moins aguerris pourront ne pas s’en rendre compte, mais il faut savoir que ce défaut est encore présent ici. Notre conseil : s’assurer de limiter votre taux d’images par seconde à une valeur que votre PC peut atteindre à tout moment.

Des fonctionnalités anti-burn in complètes

On ne peut pas tester un écran Oled sans vous parler du risque de marquage (burn-in) d’une telle dalle. Comme ses concurrents, MSI a implémenté une série de fonctionnalité pour réduire ce risque à son maximum, comme le pixel shifting, qui déplace très légèrement les pixels sur votre écran ou bien le pixel refresh, qui les rafraichit au bout de 4 heures d’utilisation. L’écran détecte aussi votre barre des tâches, mais réduit aussi la lumonisoté des contenus adjacents à des barres noires dans les films par exemple.

Et si jamais vous n’étiez toujours pas rassuré, MSI s’aligne avec la concurrence en proposant maintenant une garantie de 3 ans couvrant aussi les cas de burn-in sur votre écran Oled.

Prix et disponibilité

Proposé à 1299 euros à son lancement, le MSI MAG 341CQP QD-OLED a très vite baissé à un tarif de 1099 euros, soit le prix actuel de son principal concurrent, le Alienware AW3423DWF. Ce dernier peut parfois se trouver en dessous des 900 euros lors de bons plans et périodes de promotions, le choix peut donc s’avérer évident.



Le MSI propose une nouvelle génération de dalle QD-Oled, qui améliore notamment la clarté des textes, mais pas vraiment la luminosité. On ne peut pas non plus juger de la robustesse de l’écran contre le burn-in à ce stade, mais le constructeur a mis à jour son système de protection Oled Care en 2.0. Il reste donc un excellent produit à l’expérience bluffante, mais qui exige un investissement conséquent.