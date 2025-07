Voici l’un des robots piscine les plus évolués du marché. Il vient de Chine, il est sans fil, très performant et bardé de capteurs. Le nettoyage d’une piscine n’a jamais été aussi simple. Ou presque. Notre avis sur l’Aiper Scuba X1 Pro Max.

Aiper Scuba X1 Pro Max // Source : Vincent Sergère pour Frandroid

Aiper continue de pousser son ambition sur le marché des robots de piscine sans fil. Après un Scuba X1 très convaincant et déjà bien plus intelligent que nombre de ses concurrents filaires, la marque chinoise s’attaque au haut de gamme avec un modèle qui ne fait pas dans la demi-mesure.

Après avoir testé le Scuba X1, nous voici face à son grand frère : l’Aiper Scuba X1 Pro Max. Ce robot sans fil haut de gamme promet une efficacité de nettoyage maximale, quitte à sacrifier la compacité de son petit frère.

Aiper Scuba X1 Pro Max // Source : Vincent Sergère pour Frandroid

Nous l’avons mis à l’épreuve pendant plusieurs semaines dans différentes configurations pour évaluer ses performances réelles. Spoiler : c’est un monstre d’efficacité, mais qui demande quelques concessions.

Voici notre test complet du Scuba X1 Pro Max, le robot le plus ambitieux de la gamme, à la fois suréquipé, surpuissant… et étonnamment frustrant parfois.

Design : un gabarit qui impressionne autant qu’il complique la vie

Autant être clair d’entrée de jeu : le Scuba X1 Pro Max est un mastodonte. Avec ses 15 kg (et bien plus une fois gorgé d’eau), il n’a rien à voir avec le format plus compact du Scuba X1 que nous avions testé il y a quelques jours. Ici, tout respire la surenchère : neuf moteurs, un châssis renforcé, une aspiration à 32 000 litres par heure, et une capacité de nettoyage aussi bien au fond qu’à la surface.

Aiper Scuba X1 Pro Max // Source : Vincent Sergère pour Frandroid

Ce gabarit XXL n’est pas sans conséquence. Le robot est difficile à porter seul, sauf si vous optez pour le caddy en option. Il faut vraiment le prévoir si vous avez une grande piscine et que vous comptez le sortir souvent.

Aiper Scuba X1 Pro Max // Source : Vincent Sergère pour Frandroid

Heureusement, les finitions sont excellentes, avec des plastiques mats de bonne facture, des poignées bien placées, et une robe noire brillante très sobre qui tranche avec les coloris criards de certains concurrents.

Application et connexions : une expérience connectée toujours aussi convaincante

Comme sur le Scuba X1, la connexion Bluetooth puis Wi-Fi se fait sans accroc. L’application Aiper reste simple à prendre en main, avec la possibilité de lancer des cycles, de programmer des nettoyages réguliers, de suivre l’autonomie restante ou encore de modifier les paramètres du robot.

L’application propose plusieurs modes de nettoyage : intelligent, fond uniquement, parois, ligne d’eau, surface et un mode spécial pour les piscines avec plusieurs surfaces et profondeurs. Ce dernier prête d’ailleurs à confusion : quelle différence avec le mode auto ?

Aiper Scuba X1 Pro Max // Source : Vincent Sergère pour Frandroid

L’une des grosse plus-value de la marque, (comme sur le petit frère Aiper X1), c’est la compatibilité avec l’HydroComm Pro, un accessoire qui permet de dialoguer avec le robot même lorsqu’il est sous l’eau, grâce à une liaison radio.

Lors de nos essais, il s’est montré bluffant : on peut changer de mode, forcer une remontée, ou simplement arrêter le robot sans avoir à plonger ou attendre qu’il remonte. Ce petit outil devient vite indispensable une fois qu’on y a goûté.

Aiper Scuba X1 Pro Max et l’Hydrocomm Pro // Source : Vincent Sergère pour Frandroid

Mais la version HydroComm Pro va beaucoup plus loin. Grâce à deux modules intégrés, elle permet également de surveiller en temps réel la qualité de l’eau de votre piscine. Le premier module mesure le pH, le potentiel d’oxydoréduction (Redox) et la température. Le second s’occupe des solides dissous totaux (TDS) et de la conductivité électrique (un bon indicateur d’excès de stabilisant ou de produits chimiques). Compatible piscine au chlore, ou au sel.

L’application Aiper vous permet de consulter ces valeurs à tout moment, avec un historique de relevés et des notifications en cas de déséquilibre suspect. Cela fait de l’HydroComm Pro un véritable assistant d’entretien intelligent, bien plus qu’un simple gadget.

Mais tout n’est pas parfait. Ces sondes doivent être réétalonnées tous les 60 jours pour garantir des mesures fiables, avec un rappel automatique dans l’application. Malheureusement, on ne peut pas forcer un étalonnage si besoin.

Leur durée de vie est limitée à un an environ, et les remplacer implique un coût encore flou, sans parler de l’impact environnemental lié à leur renouvellement. À l’usage, cela reste donc plus contraignant qu’un simple kit de bandelettes de test, mais largement plus pratique au quotidien.

Aiper Hydrocomm Pro // Source : Vincent Sergère pour Frandroid

Surtout, l’Hydrocomm intègre des petits modules solaires sur le dessus pour qu’il se recharge au soleil. En plein été, sa batterie n’est jamais tombé sous les 60 % de charge. A voir ce que ça donne pour l’hiver.

Aiper propose en plus des mises à jour OTA régulières sur ses robots. Pendant notre test, plusieurs mises à jour ont amélioré la navigation et la gestion de l’autonomie. Une vraie plus-value, de moins en moins rare sur ce secteur.

Performances : un nettoyage tout simplement spectaculaire

Sur ce point, il n’y a pas débat. Le Scuba X1 Pro Max est de loin l’un des robots les plus efficaces que nous ayons testé. Il aspire tout : feuilles, sable, insectes, algues, et même les micro-débris.

Son comportement est fluide, ses trajectoires cohérentes, et sa couverture très homogène. Il grimpe aux parois, frotte la ligne d’eau, et peut également nettoyer la surface grâce à son mode flottant. C’est un vrai plus, surtout en été, quand les feuilles et pollens s’accumulent à la surface.

Aiper Scuba X1 Pro Max // Source : Vincent Sergère pour Frandroid

Mieux encore : à la fin du cycle, le robot remonte à la surface et reste à flot jusqu’à ce que vous le récupériez. Le Pro Max peut patienter longtemps en flottant. C’est un confort non négligeable, surtout vu le poids de la bête.

Le panier filtrant a également été revu. Il est plus simple à extraire et à nettoyer que sur le X1. Les filtres sont interchangeables selon le degré de finesse voulu. Petit bémol : le plastique employé semble fragile, et les clips peuvent être cassants si vous forcez trop. On vous recommande de manipuler avec soin, mais il faut forcer pour les retirer.

Aiper Scuba X1 Pro Max // Source : Vincent Sergère pour Frandroid

Enfin, s’il est capable de nettoyer les marches immergées, il le fait de manière imparfaite. Son gabarit trop imposant le gêne, et il peut en zapper certaines. Dommage.

Capteurs : un comportement enfin intelligent ?

Le Pro Max intègre une nouvelle génération de capteurs, baptisée OmniSense+. Derrière ce nom marketing se cache une réalité : la détection d’obstacles et la perception de l’environnement sont bien meilleures que sur le Scuba X1. Lors de nos essais, le robot évitait les marches, les spots immergés ou les angles vifs avec une belle agilité.

Aiper Scuba X1 Pro Max // Source : Vincent Sergère pour Frandroid

Plus impressionnant encore : ses trajectoires sont adaptées en temps réel, et il ne reste quasiment jamais coincé. Il est tombé des marches. Positionné sur son flanc gauche, il a parvenu à se remettre droit.

Il parvient a priori aussi à s’adapter à des bassins complexes, avec plusieurs zones de profondeur ou des formes atypiques. Cela reste perfectible, mais on sent que le robot « comprend » enfin son environnement.

Autonomie et recharge : du costaud, mais perfectible

Aiper annonce jusqu’à 5 heures d’autonomie en mode fond, et plus de 10 heures en mode surface. Dans les faits, nous avons plutôt observé entre 4h et 4h30 en mélangeant les modes. Cela reste largement suffisant pour une piscine jusqu’à 150 m².

La recharge se fait via un socle magnétique très bien pensé. Pas besoin de galérer avec des connecteurs à sec ou des prises étroites : le robot se fixe tout seul et se recharge en 3 à 4 heures. C’est simple, propre et sans manipulation électrique risquée.

Durabilité : solide, mais attention aux détails

La construction inspire confiance : assemblage précis, plastiques de bonne qualité, poignées solides. Le robot donne l’impression de pouvoir durer plusieurs saisons sans sourciller.

Aiper Scuba X1 Pro Max // Source : Vincent Sergère pour Frandroid

De notre côté, rien à signaler après plusieurs semaines d’essai intensif, si ce n’est le plastique cassant des fixations du panier. Le suivi logiciel régulier laisse espérer un produit maintenu dans le temps.

Prix, disponibilité et concurrence

Le Scuba X1 Pro Max est affiché à 1 899 euros sur Amazon. C’est un tarif très élevé, à la hauteur de ses ambitions, mais qui le place face à des Dolphin Liberty 600, moins cher et moins technologique mais très efficace. Le Beatbot Aquasense 2 Ultra (3 000 euros) sera plus performant… mais largement plus cher.

Face à ces mastodontes, le Scuba X1 Pro Max a pour lui une connectivité bien pensée, un vrai nettoyage de surface, et un comportement plus intelligent. Mais son poids et son encombrement peuvent rebuter certains utilisateurs.

Si vous avez un budget plus serré, le Scuba X1 (999 €) reste une excellente alternative, tout comme le Scuba X1 Pro (1 100 €). Mais vous perdrez la remontée automatique, le nettoyage de surface, et un peu de puissance.

Pour aller plus loin, vous pouvez jeter un œil à notre guide d’achat des robots-piscine.