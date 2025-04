Les nouveaux robots de Dreame s’attaquent à la piscine et aux fenêtres

De l’aspirateur à la piscine en passant par les fenêtres : découvrez comment Dreame étend son offre.

Il fut un temps où les robots domestiques étaient mauvais : maladroits, limités, et pas franchement efficaces. Aujourd’hui, c’est une autre histoire.

Les aspirateurs robots ont appris à se repérer comme des pros, à nettoyer avec une précision chirurgicale, et certains vont même jusqu’à déplacer les objets qui traînent.

Mais Dreame va encore plus loin : après avoir conquis nos salons, elle s’attaque maintenant à nos piscines et nos fenêtres avec ses nouveaux robots Z1, J1 et C1.

Des piscines avec la gamme Z1 et le J1

Commençons par la piscine. Si vous avez déjà eu à vous occuper de la maintenance et du nettoyage d’une piscine… vous devez sans doute détester faire ça.

Dreame débarque avec sa série Z1, composée de deux modèles : le Z1 classique et le Z1 Pro. Ce sont des robots autonomes qui s’occupent du fond et des parois de votre bassin.

Leur secret ? Une technologie appelée PoolSense, qui utilise des ultrasons et de la lumière 3D structurée pour cartographier la piscine. En gros, ils scannent tout, comprennent la forme de votre piscine (même si elle est biscornue), et adaptent leur trajet pour ne laisser aucune zone cracra.

Avec une puissance d’aspiration de 30 m³/h, ils avalent feuilles, algues et saletés sans sourciller.

Le Z1 Pro va encore plus loin avec une télécommande LiFi – un système qui utilise la lumière pour communiquer. Vous pouvez donc le diriger manuellement pour viser une zone spécifique ou le rappeler au bord quand il a fini. Une fois le boulot terminé, les deux modèles se garent gentiment au bord de la piscine, prêts à être récupérés. Le Z1 sera dispo dès le 15 avril 2025 à 999 € (avec 200 € de réduction les 14 premiers jours), et le Z1 Pro suivra le 30 avril à 1 099 € au lieu de 1 299 €.

Mais Dreame ne s’arrête pas là. Pour ceux qui en ont marre des feuilles et insectes flottants, il y a le J1, un écumeur de surface. Ce robot fonctionne avec une batterie de 5 000 mAh et un panneau solaire de 18 W, ce qui lui permet de bosser non-stop sous le soleil. Il ramasse jusqu’à 5 litres de débris avant de demander à être vidé, et propose trois modes pour nettoyer la surface ou la ligne d’eau. Son lancement est prévu pour juin 2025 à 599 €.

Les fenêtres aussi

Passons maintenant aux fenêtres, cette corvée qu’on repousse toujours à « plus tard ». Dreame arrive à la rescousse avec sa gamme C1, qui comprend deux modèles : le C1 de base et le C1 Station. Ces robots lave-vitres promettent de faire disparaître traces et poussières, même dans les coins les plus galères. Comment ? Grâce à la technologie CornerClean, qui équipe des brosses flexibles capables de s’adapter aux angles. Résultat : jusqu’à 90 % de couverture en plus dans ces zones où les chiffons traditionnels abandonnent.

Le C1 est malin : il détecte automatiquement les bords des surfaces, ajuste son trajet en forme de Z ou de N pour ne rien rater, et reprend là où il s’était arrêté si jamais il est dérangé.

Avec une aspiration de 5 500 Pa et un câble de sécurité, il reste bien accroché sur les vitres, les miroirs ou même le carrelage. La version Station pousse le luxe encore plus loin avec une batterie de 7 800 mAh, offrant jusqu’à 3 heures d’autonomie – de quoi nettoyer 90 m² sans recharger.

Et même à plat, il tient encore 30 minutes grâce à sa puissance de secours. Le C1 sera disponible dès le 15 mai à 399 €, et la C1 Station fin mai à 599 €.