Mangez mieux grâce à l’IA : ce four vapeur connecté AEG est en grosse promo chez Darty

L’IA se met au service de votre palais avec le AEG Pyrolyse 7000 MealAssist, un joli four combiné vapeur encastrable ultra-connecté en (grosse) promotion chez Darty.

Four encastrable TR7PB731ST // Source : AEG

La technologie et l’IA investissent progressivement tous les équipements de la maison : des robots pour aspirer, laver et tondre, une balance connectée pour suivre l’évolution de son poids, un réfrigérateur ou un robot de cuisine intelligent pour faciliter la conservation et la préparation des aliments…

Depuis peu, les fours profitent, eux aussi, des dernières avancées techniques pour simplifier et améliorer le quotidien des ménages : exemple avec ce four encastrable signé AEG, qui mise sur l’intelligence artificielle pour vous accompagner dans la préparation de vos plats préférés. Un véritable concentré de technologie qui bénéficie actuellement d’une jolie baisse de prix puisqu’il est disponible en ce moment à 899 euros au lieu de 1 199 euros habituellement.

Mais à quoi peut bien servir l’IA dans un four ?

Au-delà de la pure dimension gustative, mieux faire cuire ses aliments contribue au mieux manger, et donc à la santé de chacun. C’est avec cet objectif en tête qu’AEG (groupe Electrolux) a bardé ses derniers modèles de fours de technologies, recourant à la sacro-sainte intelligence artificielle pour assister le cuistot dans ses préparations. Mais comment l’IA peut-elle aider à bien cuisiner ses plats ?

C’est simple : l’IA TasteAssist analyse la recette que vous entendez réaliser et communique automatiquement les meilleurs réglages à votre four. Un bête copier-coller du lien de la recette, trouvée sur le web, dans l’application AEG suffit pour transmettre toutes les informations nécessaires à l’algorithme, qui s’occupe ensuite d’optimiser les réglages de cuisson — temps, température, usage de la vapeur — et vous guide pas à pas tout au long du processus pour un résultat sans surprise. Une fonctionnalité très utile et adaptée aux usages modernes, 80 % des utilisateurs recherchant leurs recettes sur internet via des sites reconnus comme Marmiton ou 750g.

Mieux, l’interface CookSmart Touch de l’écran tactile du four permet d’enregistrer ses plats favoris. Tout le monde à la maison peut ainsi reproduire vos irrésistibles lasagnes ou le gigot inimitable de votre partenaire. Mieux, cette fonctionnalité permet aussi de recevoir des conseils, que ce soit pour la cuisson ou économiser de l’énergie. Une fonction AssistedCooking dispose d’un catalogue de 75 plats pour lesquels le four ajuste automatiquement tous ses réglages : une assistance bienvenue quand on réalise une recette pour la première fois !

Le pouvoir de la vapeur

Le TR7PB731ST (oui, c’est son nom) a d’autres arguments à faire valoir que ses spécificités technologiques. Au-delà de la chaleur tournante, qui assure une parfaite uniformité de la chaleur au sein de l’appareil, ce modèle dispose d’un système de cuisson par vapeur qui vient compléter ce système de chauffage traditionnel. Les viandes sont plus juteuses et les poissons plus tendres grâce à la fonctionnalité SteamCrisp, facile à gérer grâce au large écran tactile du four.

Combiner la vapeur et la chaleur permet de cuire, rôtir et réchauffer parfaitement ses plats pour un résultat aussi agréable pour les yeux que pour les papilles. Parce qu’on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même, la sonde de cuisson intégrée permet de toujours garder un œil sur la température de sa viande, garantissant un résultat au goût de chacun. Pas d’inquiétude quant au nettoyage : la fonction pyrolyse est bien présente et se paie même le luxe de transformer les résidus et autres tâches graisseuses en petites cendres. Un simple coup de chiffon humide suffit à retrouver son four comme au sortir du carton.

AEG n’a négligé aucun détail pour son four, avec un grand nombre de petites attentions bienvenues qui raviront celles et ceux qui aiment le travail bien fait.

Les mises à jour s’effectuent automatiquement une fois celui-ci connecté en Wi-Fi (et après l’avoir connecté à l’application AEG), offrant toutes les futures fonctionnalités imaginées par les ingénieurs de la marque.

La fermeture douce du four évite les fracas lorsque la porte n’est pas maniée avec délicatesse (les ados, on vous voit).

La porte est composée de 4 couches de verre, dont 2 irisées. Elle reste donc froide en toutes circonstances (tout en étant démontable sans outil).

Le mode de préchauffage rapide est efficace, tout en indiquant à tout moment sur l’écran où en est la montée en chaleur de l’appareil.

Une grosse réduction pour ajouter un petit goût de futur à vos plats

Cela peut sembler trivial, mais le TR7PB731ST offre un design particulièrement soigné, aussi élégant que discret. Sa teinte noir mat s’intègre parfaitement aux cuisines sombres, tout en offrant un contraste bienvenu si vous disposez de meubles aux couleurs claires. Un autre argument en faveur de ce modèle, disponible en promotion chez Darty.

Lancé au prix de 1199,99 €, ce four encastrable connecté de classe A++ profite de 200 € de réduction sur le site de Darty, auxquels s’ajoutent 100 € supplémentaires par le biais d’une opération de réduction de son fabricant, AEG. Une offre réservée aux 4 000 premières ventes à retrouver ici. De quoi faire descendre son prix à 899 euros si vous respectez toutes les étapes.

La marche à suivre est assez simple :