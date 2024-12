Pour moins de 30 € voici un kit de démarrage éclairage connecté compatible Zigbee 3.0 grâce à cette promo folle

Au menu de l’offre : trois ampoules, une passerelle et une télécommande Silvercrest, la marque de Lidl, que vous retrouvez à -57 % en exclusivité sur le site marchand.

LIVARNO home Kit de démarrage Zigbee Smart Home // Source : Frandroid

Une fois n’est pas coutume, une petite promotion chez Lidl, une enseigne déjà réputée pour proposer des produits moins chers qu’ailleurs. Ici, vous avez un kit complet pour démarrer votre installation d’éclairage connecté. Vous avez trois ampoules E27 qui diffusent de la lumière blanche à installer dans vos luminaires compatibles. L’installation est simple, rapide et ensuite, vous n’avez plus à tâtonner dans le noir à la recherche de l’interrupteur : il suffit de demander l’allumage à voix haute, et la lumière fut. Si vous débutez dans le milieu, payer moins de 30 euros pour découvrir tout ça, c’est un bon investissement.

Les avantages de ce kit de démarrage Livarno signé Lidl

Le kit est complet, avec tout ce qu’il faut pour démarrer

La compatibilité avec l’environnement Zigbee 3.0

Vous pouvez combiner ça avec d’autres produits Smart-Home

En exclusivité pour le site web, Lidl propose son kit de démarrage Zigbee Smart Home pour 29,99 euros au lieu de 69,99 euros.

Rien de plus simple pour lancer votre installation

On n’y pense pas souvent, mais les produits Lidl permettent de se faire plaisir tout en ayant un budget limité avec des appareils qui gagnent à être connus. C’est le cas de ce kit de démarrage d’éclairage connecté avec 3 ampoules blanches qui diffusent une lumière d’une température de couleur entre 2 000 et 6 500 K, un pont de connexion et une télécommande.

L’installation est simple : vous remplacez trois ampoules chez vous par celles-ci. Vous branchez ensuite le pont de connexion, qui va lui-même se connecter aux ampoules pour ensuite tout configurer via votre smartphone. Là, vous connectez tout ça à Internet, en WiFi ou avec le port Ethernet sur le pont. Ce qui permet ensuite de contrôler l’éclairage à la voix ou avec la télécommande fournie, si jamais vous n’avez pas d’assistant vocal à portée.

Une compatibilité Zigbee très pratique

Les appareils de ce kit sont compatibles avec Zigbee, un système domotique très répandu. Donc si, par la suite, ou si avez déjà des produits compatibles, vous pouvez ajouter les ampoules nouvellement reçues à votre installation. Avec ça, vous pouvez définir des pièces de la maison, dire dans quelle pièce est telle ampoule, ce qui permet de créer des routines groupées d’allumer/éteindre tous les appareils d’une pièce entière.

Zigbee peut notamment être utilisé avec Google Assistant ou Alexa, les assistants vocaux les plus répandus. Il faut parfois aller activer l’option dans les paramètres Google/Amazon, mais après, l’utilisation en mode main libre est totalement possible. Donc un excellent starter pack made in Lidl, évolutif et à petit prix.

