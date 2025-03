Darty n’hésite pas à casser le prix de ce pack Philips Hue complet (3 ampoules, une télécommande et un pont de connexion)

Envie de se lancer dans une installation domotique et connecter vos lumières ? Darty propose le pack de démarrage Philips Hue, avec trois ampoules E27 blanches, un pont de connexion et une télécommande/variateur de température, à seulement 54 euros, contre 99 euros de base.

Si vous souhaitez entamer une installation avec des objets connectés chez vous, il est plus qu’intéressant de miser sur des packs qui réunissent déjà tout le nécessaire pour débuter sereinement, et ce, sans casser sa tirelire. Cette promotion tombe à pic, puisque Darty propose un pack de démarrage complet pour moins de 60 euros grâce à cette offre.

Que propose ce kit Philips Hue ?

Installation super intuitive

Intensité variable, du blanc vif au jaune chaleureux

Compatible Google, Alexa et Apple HomeKit

Normalement, ce pack avec trois ampoules connectées Philips Hue White E27, un pont de connexion et une télécommande qui fait aussi variateur coûte 99,99 euros. Mais, en ce moment chez Rakuten (via le vendeur pro Darty), il est disponible à seulement 54,99 euros avec le code PAYPAL5.

Des ampoules pour ne plus toucher à l’interrupteur

Une installation complète et abordable Lancez-vous facilement dans la récupération d’énergie solaire avec le SolarFlow 800 et ses panneaux solaires !

Si vous avez toujours voulu commencer un setup de maison connectée, les ampoules sont un bon départ. Spécialement les Philips Hue comme les modèles E27 présentés ici, qui se fixe simplement à la place de vos ampoules déjà installées. Une fois que les Hue E27 sont vissées, vous allumez la lumière puis vous lancez l’app Philips Hue sur votre smartphone pour les configurer.

Il suffit de les relier à votre WiFi ou au pont de connexion fourni dans ce pack. C’est d’ailleurs fortement recommandé parce qu’en configurant le Hue Bridge, vous pouvez profiter pleinement des ampoules en les contrôlant à la voix avec votre smartphone ou un assistant type Google, Alexa et même Siri si vous avez Apple HomeKit. Le pont permet aussi de connecter jusqu’à 50 appareils Philips et les synchroniser, là où sans, vous êtes limité à 10 par pièce.

Vous pouvez créer l’ambiance que vous voulez

Ces ampoules ne se contentent pas de juste éclairer : vous pouvez ajuster la luminosité de chacune d’entre elles et choisir la chaleur de l’éclairage. Ainsi, vous passez d’un blanc éclatant à un jaune relaxant, plus ou moins puissant. Avec une commande vocale type « OK Google, baisse la luminosité du salon » ou « Alexa, allume la lumière de la chambre », vous pouvez tout diriger à la voix.

Toujours via l’app, vous pouvez programmer des routines, avec des ampoules qui s’allument/s’éteignent à certaines heures, avec une intensité et une couleur plus ou moins chaude. Ça n’empêche pas de contrôler la lumière manuellement, parce qu’en plus dans le pack, vous avez une télécommande qui fait aussi office de variateur. Vous pouvez l’utiliser comme ça ou la fixer au mur, comme un interrupteur, la relier au pont de connexion et c’est tout.

Le hub est vraiment indispensable au bon fonctionnement, mais il y a un revers à la médaille : si jamais il tombe en panne ou a un problème, toutes les ampoules reliées à lui ne sont plus fonctionnelles.

Pour compléter votre installation connectée avec d’autres luminaires, consultez notre guide des meilleures ampoules connectées disponible juste ici.

