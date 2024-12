La Fnac et Darty bradent à -50 % ce pack Philips Hue ultra-complet, idéal pour un Noël éclairé et connecté

Si vous souhaitez enfin vous lancer dans la domotique, et plus particulièrement dans l’éclairage connecté, dans les règles de l’art et sans vous ruiner, alors ce pack Philips Hue actuellement en promotion à la Fnac et chez Darty devrait vous intéresser. Celui-ci contient deux ampoules intelligentes, un ruban LED, un interrupteur et un pont de connexion, et est affiché à 119 euros au lieu de 229,99 euros.

Vous envisagez peut-être, à l’approche de Noël, d’enfin vous offrir des éclairages intelligents et riches en fonctionnalités, comme ceux que l’on trouve dans la gamme Hue de Philips, marque qui domine depuis plusieurs années le marché de la lumière connectée. Et pour se lancer dans les meilleures conditions, il est évidemment conseillé d’opter pour un pack de démarrage bien complet, comme celui qui contient deux ampoules White & Color, un ruban LED Lightstrip, un interrupteur et l’indispensable pont de connexion Hue Bridge. Un pack affiché à moitié prix en ce moment.

Que contient ce pack Philips Hue ?

Deux ampoules diffusant une lumière colorée personnalisable

Un pont de connexion indispensable pour profiter de certaines fonctionnalités

Un interrupteur pour moduler la luminosité des éclairages

Un ruban LED souple de 3 mètres

Initialement affiché à 229,99 euros, le pack découverte Philips Hue avec deux ampoules connectées, un interrupteur, un pont de connexion et un Lightstrip est aujourd’hui disponible en promotion à 119 euros à la Fnac et chez Darty.

Des ampoules faciles à installer et un Bridge indispensable

Le pack comporte tout d’abord deux ampoules connectées Philips Hue White & Color (E27), qui font partie des best-sellers de la marque. Ces modèles sont faciles à installer, puisqu’elles se vissent comme des ampoules normales. Une fois prêtes à fonctionner, elles pourront être pilotées à distance depuis l’application dédiée de Philips Hue. Depuis cette dernière, on peut par exemple choisir parmi plus de 16 millions de couleurs et ainsi créer une ambiance lumineuse totalement personnalisée et chaleureuse. Par ailleurs, si ces ampoules sont compatibles avec le Bluetooth, ce qui vous permet de les contrôler et de moduler leur couleur depuis votre smartphone si vous êtes présent chez vous, l’expérience sera réellement complète si vous vous équipez d’un pont de connexion Hue Bridge.

Justement, celui-ci est bel et bien inclus dans ce pack. Il s’agit d’une pièce indispensable pour bénéficier d’une plus longue portée qu’avec le Bluetooth grâce au protocole Zigbee, technologie que le pont utilise pour se connecter à votre Wi-Fi. Ce Bridge donne plus précisément accès à une foule de fonctionnalités, comme la possibilité de contrôler votre éclairage même lorsque vous n’êtes pas chez vous, définir des routines d’allumage et d’extinction ou encore simuler une présence chez vous en votre absence. Et c’est aussi uniquement grâce au pont que vous pourrez contrôler jusqu’à 50 ampoules dans tout le domicile, au lieu de 10 maximum sans. Notez enfin que les ampoules sont compatibles avec les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Siri.

Un ruban LED façonnable

Le pack contient également un Lightstrip, un ruban lumineux coloré flexible de 3 mètres, que l’on peut coller grâce à sa surface adhésive sur n’importe quelle surface dure. Vous pourrez ainsi ajouter une petite touche lumineuse derrière votre téléviseur, le long de vos plinthes ou encore sous les armoires de votre cuisine. Et puisqu’il est pliable et façonnable à notre guise, il est aussi suffisamment souple pour s’adapter aux contours d’un escalier. Sachez par ailleurs que le Lightstrip peut être coupé le long des lingues indiquées sans l’endommager, s’il est trop long pour vous. Des extensions sont aussi vendues séparément. Une fois collé, le Lightstrip est, lui aussi, capable de diffuser une lumière colorée personnalisée, que l’on peut moduler depuis l’application, et utilise également le protocole Zigbee.

Enfin, vous trouverez aussi dans ce kit un interrupteur/variateur sans fil, avec piles, qui prend la forme d’une télécommande, que l’on peut installer sur son support mural ou simplement sur un meuble. Elle permet d’allumer, d’éteindre et de moduler la luminosité de vos ampoules très facilement, si par moment, vous ne pouvez pas utiliser votre smartphone pour cela.

Si vous souhaitez en savoir davantage sur les éclairages connectés proposés par la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide expliquant comment bien débuter avec les ampoules Philips Hue.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.