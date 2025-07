Proposées à -41 %, ces 4 caméras, dont une avec un projecteur LED 3000 lumens, filment en 2K pour sécuriser votre domicile

Le pack proposé en ce moment par Boulanger est très complet et idéal pour sécuriser votre domicile. Vous avez l’occasion de vous le procurer pour 299,99 euros au lieu de 519,99 euros sur le site marchand.

Arlo est une marque référente en matière de sécurité personnelle. Leurs caméras sont réputées pour leur qualité et leur fiabilité, mais tout ça, ç’a un prix. Arlo le sait et propose donc une gamme Essential, moins chère, mais tout aussi efficace. Les caméras Arlo Essential proposent un bon rapport qualité/prix, comme ce pack avec trois caméras 2K et une caméra 2K Floodlight avec un projecteur 3 000 lumens pour sécuriser votre domicile sous tous les angles. Pack que vous retrouvez sur Boulanger pour 299,99 euros alors qu’il coûte d’habitude 519,99 euros.

Pourquoi choisir ce pack Arlo ?

Toutes les caméras filment en 2K de jour comme de nuit

La détection de mouvement localisée fonctionne bien

La caméra Floodlight est pratique, au-delà de la sécurité

Le pack Boulanger avec trois caméras connectées Arlo et une quatrième Floodlight avec projecteur intégré est actuellement proposé à 299,99 euros sur Boulanger.

Une installation simple à mettre en place

La simplicité est le mot clé de ce pack de caméras Arlo. Même sur l’installation puisqu’il suffit de fixer chaque caméra dans son support, qu’il faut ensuite fixer sur un mur et vous n’avez plus rien à faire. Vous pouvez vraiment les mettre partout car elles ne craignent pas la pluie, qu’elles filment en 2K et qu’elles ont un angle de vision de 130°. Avec tout ça, vous couvrez un large périmètre et pouvez accéder au flux vidéo de jour comme de nuit.

Pour ça, il faut utiliser l’application, indispensable, puisqu’elle permet de configurer les caméras, mais aussi les zones que vous souhaitez couvrir par la détection de mouvement. L’image ne fait pas tout, il y a aussi le son parce que chaque caméra Essential bénéficie de l’audio bidirectionnel. Donc vous pouvez non seulement entendre, mais aussi parler via la caméra, ce qui peut être utile pour discuter avec un livreur ou encore dissuader un éventuel intrus. Si jamais votre voix ne suffit pas, une sirène de 80 dB peut être déclenchée à distance, pour avertir d’éventuels voisins. L’arme ultime de cette installation, c’est la caméra Floodlight.

La Arlo 3 Floodlight, et la lumière fût

La Arlo 3 Floodlight est une caméra un peu à part dans cette installation. Pour la poser, gardez la pour un endroit où vous souhaitez avoir un peu de lumière la nuit, comme une entrée de garage, de porche ou l’entrée de la maison. Parce que la caméra, quand elle détecte une présence, peut allumer son projecteur LED avec une luminosité de 3 000 lumens qui peut éclairer jusqu’à 8 mètres.

Une fonction aussi utile pour vous, lorsque vous rentrez de nuit et qui vient en renfort de l’alarme en cas d’intrusion. Vous pouvez choisir de l’allumer manuellement ou automatiquement, avec une lumière constante ou clignotante. Elle n’en oublie pas d’être une caméra puisqu’elle filme, elle aussi, en 2K, est compatible HDR avec un champ de vision légèrement plus large, car il s’élève à 160°. Toutes les caméras, dont celle-ci, sont sur batterie, avec une autonomie d’environ six mois.

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter notre test complet de la Arlo Essential 2K Outdoor, le modèle classique, non le Floodlight.

Si vous n’êtes pas convaincu par ces caméras, vous pouvez en découvrir d’autres via notre guide d’achat des meilleurs modèles disponibles sur le marché.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.